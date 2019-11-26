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Автор Дарья Сергейчик

International Gateway Cities наслаждается возрождением офисных инвестиций по всему миру

Недвижимость

По словам советника по недвижимости CBRE, глобальные объемы инвестиций в недвижимость увеличились с 1 квартала 2019 года во всех регионах, но снизился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во 2 квартале 2019 года, включая сделки на уровне предприятий. Только в регионе Северной и Южной Америки отмечен годовой рост (0,7%). Активность снизилась с прошлого года на 17% в EMEA и на 14% в APAC.

Объем глобальных инвестиций в первом полугодии 2019 года составил 428 млрд долларов США, что на 10,6% меньше, чем в первом полугодии 2018 года. Тем не менее, несмотря на небольшое улучшение экономики США и снижение процентных ставок центральных банков, перспективы на второе полугодие хорошие.

Сильная лизинговая активность способствовала возобновлению спроса инвесторов на офисные активы.

Несмотря на рост числа сделок с офисами, активность в промышленном и гостиничном секторах выровнялась. Многосемейный сектор был наиболее активным в США.

Возрождение капиталовложений в офисные рынки привело к восстановлению во втором квартале. В Берлине, Токио, Бостоне и Сан-Франциско стоимость транзакций выросла более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. В то время как в большинстве секторов недвижимости было меньше крупных сделок, в офисном секторе преобладали сделки на сумму более 100 млн. долларов. Вероятно, это связано с тем, что спрос на высококачественные офисные помещения остается высоким благодаря здоровому росту занятости.

Транзакции на уровне юридических лиц упали, особенно в промышленном и розничном секторах из-за более слабых экономических настроений.

В связи с тенденцией снижения стоимости хеджирования для активов, выраженных в долларах США, наблюдался рост трансграничных инвестиций в США, вызванный инвесторами из Канады, Израиля, Германии и США. Мексика и Бразилия также выиграли от трансграничного интереса со стороны США и французских инвесторов.

Объем инвестиций в EMEA на общую сумму 74 миллиарда долларов во втором квартале сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем инвестиций сильно упал в Великобритании (-50%), Нидерландах (-35%) и Германии (-36%), но увеличился на небольших рынках Италии, Польши и Бельгии. В первом полугодии объем инвестиций в EMEA составил $136 млрд., что на 19% меньше, чем в первом полугодии 2018 года. Примерно 65% сокращенного объема EMEA пришлось на Великобританию и Германию. Франция сохранила тот же объем инвестиций, что и в первом полугодии 2018 года.

Инвестиционная активность улучшается в некоторых частях Европы, особенно в офисном и жилом секторах. Тем не менее, отсутствие качественного продукта на рынке является сдерживающим фактором, и сохраняется неопределенность в отношении политики ЕС по контролю над арендной платой, которая может снизить интерес инвесторов к жилищному сектору.

Фото: service-rental.com

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