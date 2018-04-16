В сентябре этого года в российской столице пройдут очередные выборы мэра. Поскольку именно в крупных мегаполисах проживает наибольшее число людей с либеральными взглядами, можно предполагать, что и кандидат от демократической оппозиции если не выиграет выборы, то по крайней мере покажет достойный результат. Это если рассуждать теоретически. На практике же происходит… Да как обычно всё и происходит.
На данный момент о желании баллотироваться на пост столичного мэра объявили три столичных демократа — Дмитрий Гудков (которого поддерживает недавний кандидат в президент России Ксения Собчак), Илья Яшин (поддержку которому оказывает Алексей Навальный) и глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин.
Вообще говоря, некоторые из кандидатов вроде как выступали за проведение праймериз — дескать, так и определим самого достойного. Проблема, впрочем, в том, что все трое считают себя достойными и предварительный отбор склонны рассматривать как некую формальность. Которую вроде как приличия требуют и соблюсти, но обязательной она вовсе не является.
К примеру, Сергей Митрохин в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что не готов отказываться от участия в выборах, даже если Яшин и Гудков заявят о желании баллотироваться от "Яблока".
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"Я ему (Гудкову) не готов уступить место, потому что у Гудкова нет программы, во-вторых, у него нет отчета такого как у меня. Я сейчас не только о Гудкове, вы можете сейчас, наверное, еще и про Яшина спросить, — я про них всех говорю", — сказал он.
Сергей Митрохин не возражает против праймериз — но только на платформе "Яблока". С чем уже едва ли согласятся его конкуренты. По словам Митрохина, Гудков претендовал на возможность выдвижения от "Яблока", но затем отказался. А коль так, то поезд ушел.
Ну а что касается Яшина, то здесь совсем все плохо, учитывая давнюю неприязнь между молодым перспективным политиком и "Яблоком", из которого потенциальный кандидат на пост московского градоначальника был исключен несколько лет назад. Равно как не питает к партии Митрохина симпатий и покровитель Яшина Алексей Навальный — тоже бывший член "Яблока".
Очевидно, что один кандидат от демократов уже почти имеется. Шансов на победу у Сергея Митрохина ноль — на предыдущих выборах мэра Москвы в 2013 году он набрал чуть более 3,5% голосов.
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Практически никаких шансов договориться нет и у двух других участников действа. Комментируя заявление Яшина о намерении баллотироваться, Гудков ранее подчеркнул, что его — заявление — можно читать так, что "личные интересы всегда выше общественных".
"Причем личные интересы даже не столько Ильи, сколько Алексея Навального, полгода уговаривавшего его выступить в пику Гудкову. Получилось — несмотря на то, что еще два месяца назад сам Илья пытался мне помочь в переговорах с Навальным. Но слова на то и слова", — сказал Гудков.
При этом на прошедшем в минувшую субботу муниципальном форуме Дмитрий Гудков заявил о готовности участвовать во всеобщих праймериз. Но только с тем условием, что в них примет участие не только Илья Яшин, но и "Яблоко". Про позицию "Яблока" уже было сказано выше.
Ну и еще можно добавить, что форум, на котором Гудков объявил о готовности участвовать, был организован самим Гудковым. То есть вне пределов групп поддержки кандидаты на пост мэра Москвы что-либо делать не желают.
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Вообще, если брать во внимание только цифры, то наиболее сильная поддержка как раз у Ильи Яшина, который ныне возглавляет совет депутатов московского района Красносельский. Поддерживающий его Алексей Навальный на выборах в 2013 году набрал более 27% голосов на выборах столичного мэра и занял второе место. Напомним, что пять лет назад в выборах приняли участие чуть более 32% московских избирателей.
Правда, когда Илья Яшин возглавлял список "Парнаса" на выборах в костромскую областную думу в 2015 году, то там результат был на уровне статистической погрешности, в районе двух процентов. Хотя в его поддержку и тогда выступал Алексей Навальный.
Впрочем, пока еще все только начинается. К делу, например, уже пытается подключиться Михаил Ходорковский. Его "Открытая Россия" предлагает помощь для организации праймериз. Так что, как говорится, продолжение следует.
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