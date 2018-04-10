Загогулина удачи: почему Аман оказался круче Минтимера

Бывший глава Кузбасса Аман Тулеев избран спикером Совета народных депутатов Кемеровской области. Ситуация в некотором смысле уникальная, поскольку предполагаемое избрание Тулеева неоднозначно было воспринято даже в руководстве "Единой России". Но в итоге экс-губернатор был избран едва ли не единогласно — 38 голосов "за", против только один. Почему это произошло и почему не вмешался Кремль?

Аман Тулеев

Единственным проголосовавшим против Тулеева оказался представитель партии ЛДПР Игорь Украинцев. Он заявил, что в ЛДПР выступают "против подобных сценариев возвращения в политику", а также предположил, что на бывшего председателя Алексея Синицына оказывалось давление.

В областном Совете народных депутатов входят 46 человек, из которых 44 — от партии "Единая Россия". Единственный депутат от "Справедливой России" Владимир Волчек выдвижение Тулеева поддержал.

"Дальнейшая эксплуатация Амана Гумировича — в интересах Кузбасса, в наших общих интересах", — несколько витиевато выразил мнение депутат.

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К слову сказать, на федеральном уровне "Справедливая Россия" своего однопартийца не поддержала. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов назвал назначение

Тулеева спикером кемеровского парламента "возмутительным". "По сути, это означает, что Тулеев не хочет признавать свою политическую ответственность за то, что случилось в "Зимней вишне", — заявил он.

По мнению Емельянова, этот трагический случай стал "прямым результатом той обстановки во власти, которая сложилась в Кемеровской области". "Мы требуем ухода клана Тулеева из власти в Кемеровской области. Тулеев должен уйти", — подчеркнул Емельянов.

Вице-спикер Госдумы, лидер думской фракции "Единой России" Сергей Неверов ранее заявил, что считает неправильным обращение "коллег из Кузбасса" по назначению Тулеева на новую должность. Вместе с тем, по его словам, что какое бы решение ни принял Тулеев, он его поддерживал и будет поддерживать. "И это должно быть именно его (Тулеева) решение", — заявил вице-спикер.

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Отметим также, что Тулеев был единственным кандидатом в бюллетенях. "Наш кандидат только один — Тулеев Аман Гумирович", — заявил глава фракции "Единая Россия" Сергей Апарин, предложивший от имени партии выдвинуть Тулеева на пост спикера.

Напомним, в отставку с поста губернатора Аман Тулеев подал 1 апреля. Причиной он назвал невыносимый моральный груз после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, из них 41 ребенок.

Тулеев возглавлял регион два десятка лет.

Исполняющим обязанности главы региона стал заместитель губернатора Сергей Цивилев.

После трагедии в "Зимней вишне" власти Кузбасса и Амана Тулеева в первую очередь очень резко критиковали и представители различных политических партий, и общественные деятели, и пресса. Это и стало одной из причин отставки. Однако почти сразу же возникло предложение насчет регионального парламента.

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В Кремле, комментируя инициативу, заявили, что не собираются вмешиваться в процесс, поскольку это прерогатива кемеровского совета народных депутатов. Политологи, с которыми побеседовала

"Правда.Ру", полагают, что в будущем это может стать серьезной проблемой.

"Что касается самого Тулеева, то он так видит жизнь. Человек заявляет "я не могу на фоне жертв", а через неделю он уже все может. Так человек видит жизнь, тут, как говорится, его личное", — сказал политолог Леонид Давыдов.

"Что касается позиции федералов: я думаю, она складывается из того, что их все убеждают — без Тулеева на сегодняшний день ситуацию в регионе контролировать невозможно. И я думаю, что это негласное решение — дать возможность ему остаться. Это некая договоренность, я думаю, между федералами, которые, естественно, ставят на Цивилиева, и Тулеевым и региональными элитами, которые он очевидно так

сплотил, что это даже не удавалось никому. В этом смысле Аман Тулеев оказался круче (экс-президента Татарстана) Минтимера Шаймиева", — полагает эксперт.

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"Очевидно, федеральная власть считает, что без него контролировать ситуацию в регионе на сегодняшний день невозможно. Считаю, что это, мягко говоря, неправильно. Ситуационно такое решение принято как наиболее простое. Наверное, надо было как-то что-то решить — решили так", — считает Леонид Давыдов.

"Тут вещь очень простая — есть некоторые номенклатурные принципы у нашей власти, которые достались еще от номенклатуры советских времен. Человек заслуженный, столько лет работал, надо его как-то сохранить и так далее. Они входят в противоречия с общественными настроениями, которые видят в Тулееве сразу же после пожара одного из виновников", — сказал директор Центра политических технологий Игорь Бунин.

"И его поведение, мягко говоря, не политическое, а такое поведение чиновника, который докладывал только президенту, не думал об остальных. Ну и в данном случае, по-видимому, был выбран номенклатурный принцип "надо как-то наградить", сохранить его некие преимущества. Это, естественно, входит в конфликт с общественными настроениями. И когда-нибудь за это придется расплачиваться", — подчеркнул эксперт.