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Дмитрий Плотников
Санитарная зона. Владимир Путин дал старт освобождению всей Украины?

Санитарная зона на Украине должна начинаться с Житомирской области

Политика

Итак, после своей замечательной победы президент России Владимир Путин на пресс-конференции по результатам выборов сказал очень знаковые слова про "возможное создание на украинской территории санитарной зоны".

Санитарная зона на Украине должна начинаться с Житомирской области
Фото: Телеграм-канал Протопроедр

Цель этой "зоны" — прекратить обстрелы российской территории украинскими террористами.

Наболевший вопрос

В первый раз глава государства упомянул о создании санитарной зоны в июле 2023 года на встрече с военкорами. Тогда Путин подчеркнул, что данный вопрос важный и "отдельный", решение которого зависит от ситуации в зоне спецоперации.

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков, комментируя слова Путина, отметил, что создание такой зоны обусловлено поставками киевскому режиму всё более современного оружия НАТО. Военную инфраструктуру ВСУ придется сдвигать на "санитарное расстояние", чтобы обеспечить безопасность граждан России, подчеркнул пресс-секретарь.

И вот эту же тему президент поднял сначала в феврале 2024 года на встрече с доверенными лицами, а потом уже непосредственно после победы на выборах, 17 марта.

В выступлении он ответил на вопрос о присоединении Харьковской области к Российской Федерации, заявив, что не готов сейчас рассуждать, когда и какую территорию РФ может присоединить, но допустил возможную "демилитаризованную зону".

Санитарная зона

Да, каких-то подробностей по созданию санитарной зоны на Украине пока нет, есть одни догадки. И по моему, самый важный вопрос — расстояние, а также точка отсчёта этого кордона.

Уже несколько недель не утихают разговоры вокруг отправки Украине дальнобойных "Таурусов" из ФРГ, и, хотя Германия отрицает такие поставки, слитые в Сеть разговоры генералов бундесвера об атаках по Крымскому мосту нам чётко показали, что от Запада можно ждать всего, чего угодно, то бишь, любой пакости.

А если учесть, что в канун выборов преступная украинская власть усилила обстрелы приграничных Белгородской, Брянской и Курской областей — для атак по которым хватит и имеющегося у Киева оружия, то понятна опасность для других регионов от поставок более дальнобойного вооружения. Если и сегодня гибель мирного населения от террористических ударов фиксируется ежедневно, то дальше будет хуже.

К примеру, обстрелы Белгородской области стали регулярными из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, дальность которой — более 20-ти километров.

"От границы мы Землю вертели назад…"

Не надо быть провидцем, что если уж речь зашла о защите российских областей, то санитарная зона будет начинаться как раз с граничащих Харьковской, Сумской и Черниговской областей Украины. А если рассматривается вопрос о дальнобойных натовских ракетах (с дальностью поражения 500 километров), то эта санитарная зона "автоматом" расширяется ещё дальше на запад, и я бы был не против Житомирской или Тернопольской областей.

На сегодняшний день эту задачу практически невозможно решить путём переговоров (прежде всего из-за неадекватности украинской власти), а значит, установление этого кордона нужно будет достичь полноценными боевыми операциями на украинских территориях, и в частности, тех, что были оставлены армией России в первые месяцы спецоперации. Именно этот итог Стамбула-2022 в результате превратил былое приграничье РФ в настоящую прифронтовую территорию.

Однако мне больше импонирует программа, предложенная заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Прошлым летом он допустил вариант с границей санитарной зоны во Львове. Правда, если такая задача и будет, то пока на будущую перспективу. Зона безопасности — это то, что нам нужно уже сегодня, хотя большой промежуток времени, несомненно, тоже надо рассматривать.

Отдельного вопроса требует безопасность Черноморского флота и полуострова Крым. Уже несколько месяцев киевский режим постоянно атакует корабли российского флота катерами-беспилотниками, которыми также пытался наносить удары по Крымскому мосту. Поэтому в санитарную зону обязательно надо включить контроль над портами Украины в Чёрном море. И одними ударами по инфраструктуре Николаева и Одессы эту проблему решить невозможно.

Также нельзя забывать и о проблеме ударов ВСУ ударными дронами по России. Сегодня ВСУ располагают беспилотниками, способными преодолевать расстояния в тысячу километров. Вот тут и вспоминается вариант Медведева, как самый правильный. Тем более, что он полностью отвечает целям и задачам спецоперации…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы всу владимир путин дмитрий песков дмитрий медведев
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