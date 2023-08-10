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Олег Володин

Разведка и эксперты: РФ привыкает жить под сирены и работу ПВО

4:38
Политика

России придется привыкать к новой реальности - в которой, увы, БПЛА и ракеты прилетают в города, а украинцы и предатели устраивают диверсии, теракты и "кошмарят" соцсети", считает профессиональный разведчик Георгий Рипер.

Разведка и эксперты: РФ привыкает жить под сирены и работу ПВО
Фото: Midjouney: Войска НАТО идут войной на Россию

Специалист, имевший ранее отношение к израильским спецслужбам рассказал, как по его мнению будет складываться обычная жизнь нашей страны и граждан в свете СВО и конфликта с НАТО.

Разведчик пояснил, что "новую реальность должны осознать граждане, а не только власти, военные, спецслужбы, руководители предприятий - все они как раз и осознают, и принимают меры, от ВПК до ПВО, от особых режимов до предотвращения беды".

"Да, теперь прилетает от Смоленска и Белгорода до попыток атаковать Курскую АЭС, "Москва-Сити", дома в столице, Кремль, нефтебазы, от Брянска до Калуги, от курортного Туапсе и Крыма-Севастополя до Рублевки. Кроме того, "ждуны" (сторонники Украины) и завербованные, купленные агенты устраивают диверсии, теракты" - рассказал он.

"Люди не должны ахать "ой, поставили ПВО, какая большая и железная, страшная военная машина - а понимать, что это для их безопасности. И если ПВО работает, не паниковать, а осознавать, что молодцы - сбили. Знать, что нельзя подходить к упавшим беспилотникам, а увидев их - надо звонить в 112. Что жизнь продолжается - но нужно быть настороже" - советует специалист.

"Мысль он развил так: в подобном режиме давно живёт, например, Израиль. При тревоге все укрываются в оборудованном бомбоубежище, работает система "Купол".

"Увидел подозрительное - звони в полицию. Работают военные, спецслужбы - не мешать, не истерить и не создавать панику в чатах. Времена, когда можно было жить розовой феечкой или голубым слоником - прошли", - пояснил разведчик.

Но, добавил он, Россия и это переживёт, как пережила теракты и войну с бандитами-исламистами в 90-е. 

"Как было в "Москва слезам не верит", помните? "Что же из этого следует — Следует жить!". Не бояться ездить отдыхать в Сочи и Крым, но быть готовым к работе ПВО. Не бояться ездить в метро или спать дома, но быть внимательным к потенциальным угрозам. Мы это проходили, Израиль, города Европы и США", - высказался эксперт.

Он также поделился своим видением, когда и как всё это закончится.

  • Во-первых, идет слом старого мира, это надолго.
  • Бояться войны с НАТО не стоит - если она начнется, бояться уже нечего будет, случатся всеобщая мобилизация и ядерные ракеты.
  • Что же касается Украины - СВО закончится, когда Россия отодвинет ВСУ как минимум за Одесскую, Харьковскую и Николаевскую область, а как максимум ко Львову, "зачистив" Украину. Тогда не хватит дальностей "добивать" ракетами и беспилотниками до Крыма, Кубани, Москвы".

"Я немного не согласен с разведчиком. Россияне привыкли к таким происшествиям, так остро не реагируют на них, как в первые прилёты БПЛА или же как только начались диверсии. Но при этом у нас в стране понимают, что силовые ведомства работают и множество рисков снимается на этапе вербовки или подготовки Украины" - сказал Pravda.Ru известный политолог Андрей Гусий

"Также россияне прекрасно осознают, что закончится этот период в России после того, как будет убран режим Зеленского. Даже подписание мирных договоров не дает каких-либо гарантий для нас, мы же знаем, что Украина свое слово не держит. В любом случае, сложившаяся ситуация временная, но в современную «зону комфорта» она уже вписалась" - констатировал он.

Рано или поздно преступный режим в Киеве сменится на нейтральное правительство, однако на Украине останутся радикальные группировки, согласны в своём материале авторы "МК".

"Получится славянская версия палестино-израильского конфликта, где нет ни войны, ни мира. Границы будут открыты, будет налажена торговля, спецслужбы будут поддерживать связь и даже предотвращать нападения <...>, но будут теракты, атаки самодельными ракетами и беспилотниками, затем ответные удары. Придётся привыкать", - подтверждают они слова разведчика.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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