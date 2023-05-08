Путин выигрывает СВО: главы постсоветских стран едут в Москву

4:40 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Лидер РФ Владимир Путин пригласил почти всех коллег из стран СНГ на Парад Победы 9 мая, и многие приехали. Это знаковое событие, которое показывает, с кем Россия вместе.

Фото: Вадим Савицкий

Парад Победы собрал лидеров стран бывшего СССР

Восьмого мая, накануне Парада Победы внезапно один за другим стали появляться объявления о рабочих визитах в Москву глав Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана.

Премьер-министр Никол Пашинян, президенты Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев выразили желание присутствовать на торжествах на Красной площади по случаю Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Об этом официально сообщили их пресс-службы. Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил об этом заранее и прибыл в Москву раньше других.

Стало известно, что президент РФ Владимир Путин разослал приглашения также президентам Белоруссии, Азербайджана, Туркмении. Об их визитах пока ничего не известно, однако белорусские источники сообщают, что Александр Лукашенко приедет.

Знаковое событие — "мы вместе в это время"

Это "знаковое событие, что вы вместе с нами в это время", сказал Путин на встрече с Жапаровым.

"Мы все хорошо помним, что 360 тысяч жителей Киргизии ушли на фронт в свое время, и 134 тысячи не вернулись", — добавил Путин.

Знаковым является также присутствие на празднике других глав постсоветских государств. Это означает, что они понимают свои народы, которые до сих пор помнят и гордятся подвигом своих родственников в Великой Отечественной войне в составе одной Родины — Советского Союза. Это также говорит о том, что:

1. Владимир Путин пользуется искренним уважением коллег за миротворческие качества, умение вовремя прийти на помощь, понимать и уважать соседей, заботиться о них.

2. Приоритетом в политике властей перечисленных стран являются отношения с РФ. Можно только похвалить всех упомянутых лидеров за дальновидность и мудрость.

3. Несмотря на сложности в СВО на Украине, всем гостям понятно, что дело идёт к победе РФ, которая усиливается во всех отношениях, в том числе в военном. Так лучше иметь Москву в друзьях, а не во врагах.

4. Жапаров, Токаев, Пашинян, Мирзиёев, Рахмон, Лукашенко (если приедет) обладают личным мужеством, чтобы присутствовать на Красной площади в день, который объявлен на Западе как опасный в плане возможных терактов. Тем более после недавней атаки БПЛА Кремля. Можно сказать, что все перечисленные люди, до известной степени, своими телами защищают Красную Площадь от дроновых атак.

Впервые Путин не поздравил "украинский народ"

Владимир Путин поздравил также народы Молдавии и Грузии, не поздравив и не пригласив их лидеров (приглашены лидеры Абхазии и Южной Осетии). Это вызвано отсутствием должного уровня взаимопонимания и диалога с антироссийскими президентами Майей Санду и Саломе Зурабишвили.

И впервые не было отправлено поздравление украинскому народу, хотя многие на Украине будут смотреть Парад и считать День Победы своим праздником.

Вероятно, потому что украинского народа в том понимании, который Путин вкладывал в это понятие год назад, для него уже нет, как нет и добрых чувств в отношении "украинцев". А для многих в РФ есть уже два главных народа, которые, в итоге, будут проживать на территории бывшей Украины:

окатоличенные западенцы (неизвестно, как они себя назовут),

русский православный народ, который перестанет считать себя украинцами лет через десять.

И как предчувствовал президент России — не поздравив никого на Украине. Пока ещё президент Владимир Зеленский отменил празднование Дня Победы в своём разваливающимся государстве.

Проведение Парада по случаю 77 годовщины Победы в ВОВ многие россияне отменяли в своих пожеланиях, заботясь о безопасности, но президент Путин не отменил. Это совершенно правильное решение, потому что этим он говорит: фашизм опять будет побеждён — не сомневайтесь.

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