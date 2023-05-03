Покушение на Путина изменит характер СВО

4:53 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.

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Покушение на жизнь президента Владимира Путина

Российские спецслужбы в ночь на третье мая вывели из строя два украинских беспилотника (БПЛА), атаковавших Кремль, пострадавших нет.

БПЛА пытались нанести удар по Кремлю, спустя четыре часа после того, как борт №1 доставил президента Владимира Путина из Санкт-Петербурга в Москву.

Telegram-канал "Милитарист" полагает, что второй дрон был сбит кинетическим оружием, а потом догорал на куполе башни Кремля, где расположен рабочий кабинет Путина.

Удары беспилотниками в последние дни наносятся по всей территории РФ. Горят нефтебазы, атакуют аэродромы. Удар по Кремлю вполне в этот ряд вписывается с целью информационного давления перед наступлением ВСУ, а также в преддверии парада в Москве на 9 мая.

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Telegram-канал "Резидент" пишет, со ссылкой на источник в офисе президента (ОП) Владимира Зеленского, что удар курировал лично глава ГУР Кирилл Буданов, и "это символическая операция, которая должна была продемонстрировать возможности Украинской разведки".

Однако, официально Киев будет врать и оправдываться, что это "Кремль сам себя атаковал".

"Резидент" рассказал, что срочно готовится заявление президента Украины, в котором он заявит о провокации. Якобы "администрация Джо Байдена жёстко отреагировала и потребовала от Киева прекратить любые действия на территории РФ".

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что у него нет данных по инциденту.

"Как неоднократно заявлял Владимир Зеленский, все имеющиеся силы и средства направляются на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", — сказал он в интервью агентству Reuters.

Зеленский в это время находился в Финляндии с визитом и анонсировано, что пока на Украину не вернётся.

Парад состоится, Зеленский теперь под ударом

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что Парад на Красной площади 9 мая состоится. Он предупредил, что Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю, где и когда посчитает нужным.

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Военкор Александр Коц в Telegram написал, что сейчас "не видит большого смысла даже бить по Банковой или по какому другому важному кирпичному зданию". Это теперь, по его словам, уже "махание кулаками после драки".

"Надо не уголовные дела заводить на тех, кто покушается на нашего президента, на наших журналистов, на тех, кто ежедневно убивает дончан. Их надо уничтожать. Методично, планомерно и безжалостно. Противник на нашей территории этим занимается системно", — считает Коц.

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду "Сергей Миронов подчеркнул в Telegram, что это самый настоящий casus belli — повод к войне и ликвидации террористической верхушки Украины.

Миронов отмечает, что "нам есть чем вдарить по их бункерам".

"Для Зеленского и его хунты может быть только три варианта: повторить судьбу Гитлера, повторить судьбу террориста Дудаева или предстать перед Международным трибуналом за военные и иные преступления".

"Сенсация, которая может изменить ход СВО", — отмечает политолог Сергей Марков в Telegram. Главный вопрос для него — сможет ли Москва ликвидировать кого-то из руководства Украины реально. Или жёсткость останется на словах".

"Но в любом случае, ситуация резко меняется. Происходит резкая эскалация", — написал политолог.

И контрнаступление ВСУ, видимо, будет совсем скоро, считает Марков.

Как известно, Владимир Путин дал обещание не покушаться на жизнь Зеленского. Об этом заявлял экс-премьер-министр Нафтали Беннет. Нынешний удар по Кремлю формально снимает это обещание, если оно даже и было дано.

Вспомним, что удары по объектам инфраструктуры Украины начались после взрыва Крымского моста. РФ не может не отвечать на удары по объектам за "красной чертой", поэтому ответ будет и жёсткий. Тем более, перед нами наглая попытка обезглавить российское руководство и нашу военную машину в целом.

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