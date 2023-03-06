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Ирина Гусакова

Плечом к плечу: как ЛДПР помогает стране победить

5:06
Политика

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал объединиться — как оппозиционные партии, так и всех неравнодушных патриотов страны. Как пояснил Слуцкий, с этой целью в стране было создано движение "Плечом к плечу", присоединившись к которому, каждый сможет внести свой вклад в приближение победы.

Плечом к плечу: как ЛДПР помогает стране победить

"На самом деле в России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогает нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. ЛДПР — это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу", — заявил Слуцкий.

А началось всё ещё полгода назад, когда в партию ЛДПР обратились активистки из движения "Шьём для наших", которые шьют бельё, одежду и даже мастерят носилки для участников СВО. Многие женщины присоединились к движению, поскольку на фронт отправились их близкие — у кого-то отцы, у кого-то мужья или братья.

Координатор движения "Шьём для наших" в Перми Элина Патыкова призналась, что только из её города к сегодняшнему дню в зону СВО было отправлено 17 тысяч изделий. Если учесть, что к движению присоединились уже 150 городов, то сложно представить, сколько готовой продукции получили русские военные.

 

Как отметила Элина Патыкова, активистки оказывают адресную помощь, в соответствии с запросами ребят на фронте. При этом часто возникают проблемы с отправкой груза, которые успешно решают члены партии ЛДПР. Помимо логистики, партия помогает и материально: закупает ткани, швейные машинки, даже отдала один из московских офисов под швейный цех.

Куаныш Балтабаева участница движения "Шьем для наших" из Москвы, отметила, что партия ЛДПР собрала активисток из разных городов вместе, подарив им ощущение того, что они не одни, что теперь у них есть поддержка и опора.

 

Стоит отдельно отметить, что проект ожил именно благодаря идейной вдохновительнице Элине Патыковой. Как популярный блогер, с началом СВО она стала записывать видеоуроки — ликбез для всех желающих помочь фронту.

По признанию Элины, в один из дней она обратилась к мужу с просьбой создать чат, чтобы объединить всех, кто хочет помогать. Так появился Telegram-канал "Шьём для наших". Мастер-классы Элины помогают женщинам, у которых нет опыта, сшить то, что сегодня нужно на фронте.

"Я ездила с Екатериной Панфиловой, она первая женщина-герой, на вторую линию фронта. Через дорогу от меня стоял танк, стрелял. Я ревела и молилась. К ребятам, которые находятся там, мало кто доезжает с гуманитаркой — боятся. Мы передали им груз. ЛДПР помогли нам в этом", — рассказала Элина.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что приходится сталкиваться с разными ситуациями: то со спекулянтами, которые скупают расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, чтобы потом продавать втридорога, то с чиновниками, которые остаются глухи к просьбам людей, например, если нужна помощь власть имущих с отправкой груза.

"Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. Если отдельные чиновники не слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтёрами стучаться во все двери — добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу", — призвал Слуцкий.

При этом лидер ЛДПР надеется, что помощь партии помогла движению активисток выйти на новый уровень.

"Низкий поклон всем женщинам, волонтёрам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора", — отметил Слуцкий.

Партия ЛДПР смога объединить уже сотни тысяч волонтёров по всей стране. Это обычные люди, которые находят время, чтобы помочь — именно они, по мнению Слуцкого, — Партия Победителей. Так, в Подольске волонтёры центра "Красная горка" льют свечи, шьют повязки, плетут маскировочные сети. В Белгороде волонтёры делают запасы дров и бревен для передачи солдатам.

Партия ЛДПР призывает всех патриотов России объединиться, и поможет в этом созданный партийцами ресурс — плечо-к-плечу.рф.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы лдпр леонид слуцкий
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