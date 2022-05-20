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Автор Антон Куликов

Форум свободной России начнёт выдавать документы "хорошего русского"

Политика

В Вильнюсе 20 мая вновь собрались участники так называемого Форума свободной России. Создан он был несколько лет назад Гарри Каспаровым, площадку для проведений мероприятий форума предоставило правительство Литвы.

Форум свободной России начнёт выдавать документы "хорошего русского"

Практически все участники нынешнего форума в разное время покинули Россию. То есть, по сути, отношения к нашей стране не имеют. Среди них, например, экс-депутаты Госдумы Дмитрий Гудков и Илья Пономарёв (который несколько лет назад получил гражданство Украины), телеведущий Евгений Киселёв, Леонид Невзлин, Альфред Кох и другие. В общем, так сказать, весь цвет рукопожатной и светлоликой общественности, на которой клейма ставить негде.

На эти посиделки можно было бы и не обращать внимания, всё равно из года в год на них повторяется одно и то же. Но на этот раз участники форума решили разнообразить тематику.

Они выступили с инициативой выдачи документа "хорошего русского". Да, именно так. Выдавать "документ" будут тем, кто подпишет "антивоенную декларацию".

Дмитрий Гудков рассказал, как это будет происходить. Желающему получить документ "хорошего русского" надо будет зарегистрироваться (видимо, для этого создадут какую-то платформу), подписать декларацию, подтвердить личность, получить ID. Документ, к слову, могут и отобрать, его обладатель совершит какой-то предосудительный с точки зрения организаторов проступок.

По словам Гудкова, после объединения большого числа людей на этой основе "наш голос будет услышан". Кем услышан? Да вот кем: в перспективе можно будет открывать "посольства свободной России", которые будут заниматься системной работой с правительствами и бюрократией стран Запада.

Собственно, в этом и суть "документа хорошего русского": по замыслу завсегдатаев Форума свободной России, он должен облегчить проверки в банках, при получении виз, а также открывать доступ к сервисам, которые недоступны для российских граждан.

Напомним, со стороны эмигрантов ранее уже были жалобы, что из-за их российского гражданства у них возникали проблемы. В первую очередь в том, что касается банковских счетов.

Не очень понятно, адресована ли инициатива и тем, кто проживает в России. И если да, то как её собираются реализовать на практике. Персонально для этих граждан будет разблокирован доступ к системам "Мастеркард" и "Виза"? Снимут ограничения на сервисах Google и Apple?

Ну и самое главное — а с кураторами-то идею согласовали? Из тех самых западных правительств? Или для них это будет такой сюрприз?

А вообще, подобные инициативы выглядят мало того что нереализуемо (что насчёт приватности при предоставлении документов?), так и попросту жалко и унизительно. Сама формулировка — документ "хорошего русского" — это нечто…

Давно уже нет особых сомнений в том, что большинство (если не все) из участников Форумов свободной России люди, мягко говоря, неадекватные. Нынешняя инициатива ещё одно тому подтверждение.

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Куратор: Олег Артюков
Темы гарри каспаров дмитрий гудков
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