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Автор Александр Шторм

Зачем и с кем Наталья Поклонская осталась в России

Политика

Наталья Поклонская не поедет работать послом в Кабо-Верде — об этом ранее заявила экс-депутат и подтвердили в МИД РФ. Официально сообщено, что её отъезд отменён по причинам личного характера, но инсайдеры и соцсети обсуждают реальные причины "прерванного взлёта".

Зачем и с кем Наталья Поклонская осталась в России

Согласно данным внешнеполитического ведомства, Поклонская не сможет вступить в должность посла. Напомним, Поклонская получила назначение чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде 13 октября, однако до 19 января так и не получила агреман.

Ранее Поклонская вместе с дочерью стала владелицей элитной квартиры в Москве, стоимость которой оценивается в 53 миллиона рублей. Ей дали квартиру площадью 119,2 квадратных метра  в элитном комплексе "Дача Сталина". В СМИ пишут, что этот комплекс ещё называют "домом управделами президента". От него до Кремля можно добраться за 15 минут.

Что же, не стоит удивляться. В своё время Наталья Поклонская немало "послужила России".

Напомним,

  • она занимала должность прокурора Республики Крым с марта 2014 года по октябрь 2016 года — во время "Крымской весны".
  • Затем она была депутатом Госдумы, где выполняла функции зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
  • Также политик стала зампредом комитета по международным делам.

Ранее Поклонская не стала принимать участие в праймериз "Единой России", объяснив это тем, что прошла стажировку в МИД и курсы в дипакадемии, намереваясь перейти на дипломатическую работу и долго и загадочно не сообщая, кем она поедет и куда.

Украина на её назначение отреагировала нервно, пообещав "достать" её и оттуда. Поклонская включена в число разыскиваемых лиц как пособница якобы "незаконной аннексии" полуострова. В ответ на это экс-прокурор назвала произошедшее "пренебрежением нормами международного права".

В проекте "Постправда" отмечается, что формально Поклонская была назначена на пост посла в Кабо-Верде указом главы государства ещё в октябре 2021 года, однако до сих пор ею не был получен агреман (согласие на назначение послом конкретного лица принимающей стороной). Из-за этого Поклонская более трёх месяцев не могла приступить к выполнению своих обязанностей и, в итоге, якобы сама инициировала отказ от должности посла "в связи с личными обстоятельствами".

В своё время ряд наблюдателей счёл назначение в Кабо-Верде чем-то вроде "политической ссылки" для неугодного и слабо контролируемого публичного политика. "Няш-мяш, горе наш!" — писали и шептались в СМИ и Госдуме.

И, действительно, Поклонская оказалась единственным парламентарием-членом партии "Единая Россия", проголосовавшим против пенсионной реформы ещё в 2018 году и начавшим войну против QR-кодов.

"Околополпредства говорят, что внезапная отмена переезда Поклонской в Кабо-Верде связана с подготовленной провокацией со стороны Украины. Вступление в должность могло обернутся крупным дипломатическим скандалом, неуместным на фоне сложных переговоров по НАТО", — делятся своим мнением авторы паблика ЧКХ.

"Вариантов два —

  1. либо Поклонская решила завязать с политикой совсем,
  2. либо ей удалось найти для себя место внутри страны.

Не берёмся прогнозировать её карьерные перспективы и личные планы, но если окажется, что Поклонская решила остаться в России с целью сохранить себя в качестве политической фигуры (и скорее на правоконсервативном фланге) — удивлены не будем. Последствия прогнозировать не берёмся тоже", — рассуждают в проекте "Мейстер".

На родине Наталья, согласно её утверждению, осталась из-за того, что хочет снова быть "полезной России".

Впрочем в соцмедиа также выдвигали иные причины отказа Натальи Поклонской от дипломатической каденции.

Среди них, например:

  • не пускает новый мужчина;
  • беременность;
  • развод и расставание или новые отношения/брак;
  • приснился сон, в котором царь Николай II запретил ехать;
  • боится похищения Украиной;
  • ей предложили крутую должность в РФ.

Что же, в самое ближайшее время мы увидим, куда пойдёт Наталья Поклонская. Может, на госслужбу, под венец, в партию или останется в своём уютном доме в Крыму, откуда так здорово постить "волнительные фото и видео пробуждения в прозрачной одежде"…

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы крым госдума украина наталья поклонская
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