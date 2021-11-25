Почему после "Мемориала"* надо закрывать ВШЭ

"Мемориал"*, который работает с нашим прошлым, хотелось бы видеть закрытым, как и Высшую школу экономики (ВШЭ), которая не менее опасно работает с нашим будущим — молодёжью.

"Мемориал" насаждает ненависть к прошлому

Мосгорсуд отложил до 29 ноября предварительное слушание по иску о ликвидации двух иноагетов — правозащитного центра "Мемориал" и организации "Международный Мемориал". Они обвиняются в игнорировании правил деятельности для иноагентов. Центр обвиняется ещё и в оправдании террористов и экстремистов.

Например, "политзэками" на своём сайте организаторы называют участников признанных экстремистскими организаций. "Мемориал", публикуя просьбы об их поддержке, информационно и юридически поощряет участников уличного протеста, стимулирует их на дальнейшее нарушение порядка.

Обе организации длительное время не указывали в своих публикациях, что являются иноагентами, то есть годами систематически нарушали российское законодательство, хотя исправно платили штрафы — не из своего же кармана.

Достаточно посмотреть, кто ходит в защитниках "Мемориала" — это сотрудники представительства ЕС в России, посольств Австрии, Испании, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швейцарии и Эстонии.

Это Ельцин-центр, экс-президент СССР Михаил Горбачев и главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, различные СМИ и организации, которые работают на западные деньги.

Главный их тезис, обращённый к населению — "власть уничтожает нашу память". Никоим образом — власть соблюдает принцип — были репрессии, но были и достижения. Вопросы же есть к "Мемориалу": почему он не расследует преступления фашизма на территории РФ? Или преступления Горбачева и Ельцина, деятельность которых привела к человеческим и материальным потерям, не меньшим, чем в годы Великой Отечественной войны?

Ответа не будет, потому что организация создана Западом для формирования у россиян ненависти к прошлому, депрессивной исторической памяти. И это делается с далеко идущими целями. Если бы в России этот негатив утвердился бы как норма, вопрос о материальных компенсациях Прибалтике, Украине, Молдавии, Грузии и так далее за "советскую оккупацию" из области фантазии перешёл бы в область реальных судебных дел.

А дальше "Мемориал" и ему подобные помогли бы ввергнуть страну в хаос и гражданскую войну и обеспечили бы заход во власть западных структур последующим разграблением России.

ВШЭ проводит в жизнь антироссийские проекты Запада

Но если "Мемориал" занимается нашим прошлым, то есть те, кто занимается будущим. И это не менее опасно.

В Санкт-Петербурге 30 ноября Высшая школа экономики (ВШЭ) совместно с Институтом исследований Европы, России и Евразии (IERES), Институтом Кеннана при Международном научном центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне (спонсор мероприятия) проведёт онлайн лекцию с обсуждением по теме: "Портрет российской молодежи".

Выступают российские докладчики, например, профессор ВШЭ Елена Омельченко - автор книги "Молодёжь в путинской России", исследующая "социологию протеста", и "западные светила", например, Марлен Ларуэль - специалист по "русскому миру" и Мэттью Рожански, который претендовал на пост директора по России в Совете национальной безопасности при Белом доме.

Эти люди будут подавать для обсуждения нашей аудитории проблемы российской молодежи, подчёркивается, что на русском языке.

В каком аспекте они это будут делать вполне понятно, в таком же как и лет 20 назад им подобные начали работать с украинской молодёжью и чуть позже — с белорусской.

Трудно себе представить подобный интерес российских политиков и учёных к американской молодёжи. И это говорит о том, что перед нами откровенное вмешательство США во внутренние дела РФ.

ВШЭ давно "славится" откровенными русофобскими позициями. Вспомним, экс-преподавателя ВШЭ Гасана Гусейнова с его заявлениями о "клоаке" русского языка. Пока учебное заведение ограничивается заменой руководства и дистанцированием от совсем уже вопиющих случаев, однако указанный форум показывает, что давно пора закрыть и эту враждебную России площадку, иначе в её стенах будут воспитываться всё новые Ильи Жуковы.

* признан иноагентом в РФ.

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