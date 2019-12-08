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Источник Правда.Ру

Адвокату Жукова пригрозили госизменой за финансирование карателей

Общество

Журналист Илья Крамник прокомментировал резонансное высказывание адвоката Егора Жукова Илья Новикова. Ранее Новиков не смог оправдать своего подзащитного. Студента ВШЭ признали виновным в публичных призывах к экстремизму и приговорили к условному сроку.

"Могу прокомментировать заявление Новикова про "переведу сто тысяч рублей украинским военным". Тут все просто, несколько юридических тонкостей, которые автор этого высказывания определенно знает. Пока он просто говорит об этом - ничего не сделаешь, у нас же свобода слова. Но стоит ему действительно перевести средства на нужны украинских карателей - это уже статья 275 УК РФ [государственная измена]", - пояснил Крамник.

Ранее Новиков написал в Facebook, что символический один рубль, который Жуков заплатил ему за свою защиту, он пожертвует на нужды Вооруженных сил Украины и добавит от себя еще 99 тысяч 999 рублей.

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