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Автор Инна Новикова

Локдаун не имеет смысла, поскольку власть в России ничего не делает последовательно

Политика » Выборы

Почему объявлять локдаун на ноябрьских праздниках было бессмысленно и можно ли привлечь депутатов к ответственности за невыполненные предвыборные обещания, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой социолог, историк, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Борис Кагарлицкий.

Локдаун не имеет смысла, поскольку власть в России ничего не делает последовательно

Локдаун или нет?

— Борис Юльевич, сейчас у нас то ли праздничная неделя, то ли локдаун. Кто-то уезжает на море, а кто-то честно сидит дома, ограничив круг общения. Как вы оцениваете ситуацию?

— С локдауном ситуация в России печальная, поскольку у нас власть ничего не делает последовательно. То есть если локдаун, то пусть будет локдаун, надо запирать людей. Я не говорю, что это правильно или неправильно, но хотите добиться хоть какого-то результата, надо всё закрыть, людям платить деньги за вынужденный простой. У нас хотят ввести локдаун, но деньги не платить. Поэтому локдаун как бы вводят и как бы не вводят. Убытки всё равно есть, а государство ничего не платит. Если мы не можем позволить себе платить населению за то, чтобы оно сколько-то недель сидело по домам, давайте считать, что локдаун бесполезен, и не будем его объявлять.

Обратите внимание: первое, что сделало правительство, когда чуть-чуть спала эпидемия, — начали формировать новый бюджет, где сразу же сократили расходы на медицину. Они вынуждены были в 2020 году в чрезвычайной ситуации резко повысить расходы на медицину, но как только немного отлегло, расходы опять сокращают. Такое ощущение, что никто даже не думает бороться с эпидемией медицинскими средствами, заниматься:

  • организацией здравоохранения,
  • лечением,
  • профилактикой,
  • иммунитетом населения.

Также нужно, чтобы количество врачей, условия их работы резко улучшились. Вспомните, как до пандемии Собянин в Москве сокращал количество койко-мест очень активно, говоря, что это большое достижение. Но в масштабах страны это была катастрофа.

С вакцинацией тоже давайте определимся: если власть считает, что нужна поголовная вакцинация, сделайте её принудительной. Я не говорю, что это хорошо, но, по крайней мере, честно. Или скажите, что она будет добровольная, но тогда перестаньте принуждать людей.

И ещё постоянные попытки злоупотребить эпидемией, то есть использовать её для решения мелких политических вопросов: митинги запрещать, чтобы оппозиционеров прижать, якобы они на протестных акциях рискуют заразить людей.

Чиновники же очень хитро поступили: новый локдаун примерно совпадает с периодом, когда в школах осенние каникулы, праздник 4 ноября, перерыв в работе во многих случаях был бы без всякого локдауна. Люди заранее уже на эти дни запланировали куда-то поехать. То есть локдаун полностью лишён смысла.

Вот у китайцев всё было очень жёстко, а у шведов наоборот: делайте что хотите. Но и шведы, и китайцы имели хоть какой-то подход, с которым можно было соглашаться или не соглашаться.

Можно найти плюсы и минусы в каждом из этих подходов, но у них есть хоть какая-то логика. Люди в Швеции и Китае понимали, какие будут последствия, риски. В России же всё время метание из стороны в сторону.

Ответственность за обещания

— Недавно появился законопроект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний, так его отвергли с большим негодованием. Но всё равно какая-то ответственность должна быть за то, что депутат говорит одно, а после выборов делает диаметрально противоположное? Как с этим бороться и можно ли искоренить это вообще?

— За невыполнение предвыборных обещаний, как и любых других обещаний, наказывать надо, потому что нас с детства учили, что врать нехорошо.

Но если бы у нас реально была возможность провалить депутатов или кандидатов, которые нам врут и которые уже показали, что не хотят и не могут честно работать, то я думаю, что кандидаты и депутаты вели бы себя по-другому. А сейчас люди из "Единой России" в 90 % случаев знают, что им организуют избрание, независимо от того, как всё происходит на самом деле. Больше всего жалоб у нас на неправильный подсчёт голосов. Я ссылаюсь, например, на данные Бессоновского дела в Пензенской области. Там в 2020 году были одновременно:

  • выборы губернатора,
  • довыборы в депутаты Госдумы.

Губернатора Ивана Александровича Белозерцева органы явно хотели убрать и в итоге убрали: он сейчас сидит за коррупцию. Тогда правоохранительные органы решили расследовать, насколько честно он был избран. Они пришли в посёлок Бессоновка, в первый попавшийся УИК, задержали председательницу УИКа, которая дала показания.

В итоге мы получаем следственные данные, что на один реальный бюллетень было три вброшенных. То есть тут игра без шансов: кого хотят, того и назначат.

Причём это касалось не только выборов губернатора, на этом же участке были довыборы в депутаты Госдумы, там была та же самая картина. Потом пензенский социолог Анна Очкина сопоставила данные Бессоновки с данными соседних УИКов и получила ровно ту же самую картину. У нас высокий уровень фальсификации. Есть удивительные регионы, где довольно честно считают: например, в Якутии "Единая Россия" проваливается на последних парламентских выборах.

Другая проблема в том, что у нас устраняют всех более-менее опасных кандидатов ещё до того, как начинаются выборы.

Мы знаем, сколько народу снято под разными предлогами, ту же Анну Очкину в наказание за её исследование сняли с выборов депутатов Госдумы от "Справедливой России", её объявили аффилированным иностранным агентом.

Не надо считать, что у людей короткая память. Я думаю, что за невыполненные обещания наказывать будут, но для этого нужны нормальные выборы.

В советское время была процедура отзыва депутата. Скажем честно, она не работала в Советском Союзе, но, по крайней мере, на бумаге она была. Ведь не обязательно наказывать по уголовному праву — моральную ответственность тоже никто не отменял.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Олег Артюков
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