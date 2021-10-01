Царь, госплан, железный занавес... Что элиты приготовили России

Модель "России будущего" озвучили представители министерства обороны страны. Она основана на настолько интенсивно проверенных историей постулатах, что становится не по себе.

Военная элита предлагает России самодержавие, конфискации, плановую экономику и железный занавес для "большого рывка".

Советник министра обороны Андрей Ильницкий высказался за то, что в перспективе России помогут выстоять в кризисные годы только такие вещи, как самодержавие и "железный занавес".

Он также упомянул в качестве необходимых факторов роста:

плановую экономику,

полную национализацию элит с конфискацией активов,

частичное закрытие страны от "разваливающегося мира",

расселение мегаполисов в малоэтажные города.

Такой "большой рывок" предлагается реализовывать через ВПК, армию и флот.

Ильницкий отдельно отметил, что речь идёт не о самодержавии, а о так называемой "народной империи".

"Именно так, через истинное народовластие, когда "россияне во главе с сильным государем сами себя держат через сильное местное самоуправление, и возможно спасение страны" — считает автор.

Идеология "большого рывка" должна включать "переход на мобилизационную экономику" и частичное закрытие от "распадающегося глобального мира".

Кроме того, необходим отказ от политики "мегаполисной урбанизации". По мнению Ильницкого, она противоречит русскому культурному коду. Россия должна представлять собой "равномерно заселённую и малоэтажную страну".

В тексте также прописано предложение провести национализацию элит по принципу "кто не с нами, тот против нас" с возможной конфискацией собственности.

А чуть ранее выяснилось: Кремль "изучал полезные идеи для государственного устройства " в… фантастических романах "Третья империя" Михаила Юрьева, книгах Романа Злотникова, Вадима Давыдова и даже "Выбраковке" Олега Дивова. Все они, отметим, представляют собой обсуждение футуристической и утопической (а иногда и антиутопической) империи.

"Третью Империю", кстати, журналисты некогда замечали и в резиденции Путина весьма зачитанной, отметили в проекте "Мэйдэй. Хроника пикирования".

Тема монархии в последнее время всплывает уже не впервые.

О ней уже упоминали многие эксперты.

По слухам и публикациям экспертов, якобы в 2035–2040 годах в России будет конституционная и выборная монархия (естественно, без театрального шлака Романовых-Рюриковичей). И, разумеется, в её формате Путин — не царь, а регент.

Впрочем идея Ильницкого (ранее, по мнению Telegram-авторов, косвенно связанного даже с нежелательной "Открытой Россией") уже вызывает критику.

Например, многим непонятна непоследовательность, поскольку автор критикует западные социальные модели и тут же призывает копировать одноэтажную Америку.

Но посыл явно является адресным, поскольку именно нынешний начальник Ильницкого министр Шойгу собирается развивать свои сибирские крупные города.

"В целом программа звучная, но к реальности имеет мало отношения, как минимум, потому, что сырьевую экономику перестроить слёту на сугубо внутреннее потребление волевым уходом от глобализации просто не выйдет. Это станет ясно, когда авторам потребуются дорогие импортные лекарства, а под рукой будет только бочка с нефтью и автомат Калашникова", — резюмирует эксперт канала "Временное правительство".

Впрочем сама статья подаётся именно в дискуссионном формате, считают аналитики, и руководством к действию не является.

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