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Автор Антон Куликов

"Всё готово": эксперт заявил о скорой блокировке YouTube в России

Политика

Роскомнадзор отреагировал на блокировку двух немецких YouTube-каналов Russia Today. Ведомство направило компании Google требование разблокировать каналы. В противном случае видеохостингу может грозить блокировка на территории России.

"Всё готово": эксперт заявил о скорой блокировке YouTube в России

Накануне администрация YouTube заблокировала два канала Russia Today на немецком языке. В пресс-службе Google заявили, что каналы RT DE были удалены из-за "распространения ложной информации о коронавирусе".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала действия видеохостинга "медийной войной". По её словам, она "очень ждёт", когда в России запретят DW и другие немецкие СМИ, а также закроют корпункты немецких вещательных компаний ARD и ZDF. Кроме того, она потребовала санкций против YouTube.

В среду Роскомнадзор потребовал от Google "в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today".

В ведомстве напомнили, что по российским законам за такие действия генпрокурор или его заместители могут признать интернет-ресурс причастным "к нарушениям основополагающих прав и свобод человека", а Роскомнадзор — выдать предупреждение.

"В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа", — подчеркнули в ведомстве.

Политолог Сергей Марков заявил Pravda.Ru, что YouTube и в самом деле могут заблокировать в России.

"Более того, к этому уже проведена подготовка, в частности, создан аналогичный сервис Rutube, который может принять это огромное количество людей, которые будет вынуждены покинуть YouTube. Конечно, это приведёт к потере социального капитала миллионов людей, которые вложили туда довольно много сил, энергии. Это, конечно, приведёт также к потерям для бизнеса. Многие вложились в рекламу в YouTube", — отметил эксперт.

При этом он полагает, что нельзя оставлять ситуацию такой, какая она есть, когда Youtube вводит цензуру и "агрессивно вредит интересам России".

"Эту ситуацию нужно было менять давным-давно. Этот YouTube нужно было запрещать пять-шесть лет назад, особенно наиболее ярко после 2014 года, когда YouTube тоже вёл политическую цензуру в интересах репрессивного русофобского марионеточного режима в Киеве с участием неофашистов. Тогда уже это надо было делать. Но тянули, всё думали, что как-то обойдётся. Это болезнь. Её надо лечить. Чем больше затягиваешь, тем тяжелее будет лечение", — уверен Сергей Марков.

Он не сомневается, что блокировки YouTube в России следует ожидать в скором времени.

"YouTube должен быть допущен к работе в России только в условиях, если он откажется от принципов антироссийской политической цензуры. И никаких случаев таких не будет себе позволять. Кроме того, он должен соответствовать закону. Он должен открыть юридическое лицо в России, вести нормальную работу", — считает политолог.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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