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YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления

Происшествия

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что американский видеохостинг YouTube удалил оба немецких канала RT без возможности восстановления.

YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления

По данным Tubular Labs, ютуб-канал RT DE занимал четвертую строчку в рейтинге самых влиятельных немецкоязычных СМИ и обгонял популярное издание Deutsche Welle. В июне текущего года у канала был 21 миллион просмотров.

По словам Симоньян, ранее Люксембург не выдал RT лицензию на вещание по просьбе немецких властей.

"Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия", — написала главред издания в своем Telegram-канале.

Она выразила надежду, что власти РФ запретит на территории страны Deutsche Welle и другие немецкие средства массовой информации, а также закроют корпункты ARD и ZDF.

Симоньян считает, что из самоуважения Россия должна ввести санкции по отношению к YouTube.

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Автор: Игорь Рябов
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