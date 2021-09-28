Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что американский видеохостинг YouTube удалил оба немецких канала RT без возможности восстановления.
По данным Tubular Labs, ютуб-канал RT DE занимал четвертую строчку в рейтинге самых влиятельных немецкоязычных СМИ и обгонял популярное издание Deutsche Welle. В июне текущего года у канала был 21 миллион просмотров.
По словам Симоньян, ранее Люксембург не выдал RT лицензию на вещание по просьбе немецких властей.
"Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия", — написала главред издания в своем Telegram-канале.
Она выразила надежду, что власти РФ запретит на территории страны Deutsche Welle и другие немецкие средства массовой информации, а также закроют корпункты ARD и ZDF.
Симоньян считает, что из самоуважения Россия должна ввести санкции по отношению к YouTube.
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