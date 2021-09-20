Интрига: станут ли Лавров и Шойгу депутатами Госдумы

Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу сами объявят, пойдут ли они в Госдуму. Об этом в понедельник, 20 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Личное решение

"Это будет их личное решение. Общается с ними президент по рабочим делам регулярно и постоянно. Я не располагаю информацией, уведомили ли они президента, но в любом случае они сами скажут о принятом решении", — сказал он.

Лавров и Шойгу входят в первую пятёрку избирательного списка "Единой России". В её составе также главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелёва.

Ни Лавров, ни Шойгу после окончания голосования не приехали в предвыборный штаб "Единой России". Не приехал, впрочем, и председатель партии Дмитрий Медведев. Как пояснил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, Дмитрий Медведев заболел.

Известные люди во главе избирательных списков — в общем-то, явление для России привычное. И часто бывает так, что по результатам выборов от мандатов они отказываются — будь то выборы в Госдуму или в региональный парламент.

Но как эта практика сказывается на отношении избирателей к парламенту?

Обычная практика

По мнению политолога Аббаса Галямова, это добавляет претензий к политической системе страны. "У людей возникает ощущение обмана. Голосовать им предлагают за одних людей, а в парламент проходят другие", — сказал эксперт Pravda.Ru.

А по мнению политолога Иосифа Дискина, в этой практике нет ничего особенного.

"Популярные люди поддерживают партию своим авторитетом, и это довольно обычная ситуация. Они показывают и рассказывают о том, что делает партия, зачем она делает и что предполагается. Давайте будем исходить не из абстракции, а из общественных и национальных интересов", — сказал он Pravda.Ru.

"Сергей Кужугетович, Сергей Викторович вполне себя показали на министерских постах как люди, которым более всего доверяют после президента и премьера российские граждане. Чего мы хотим? Мы хотим эффективной армии, эффективной внешней политики или того, чтобы они в Думе решали те проблемы, которые, в общем, и так без них хорошо решают? Мне представляется, что российское общество больше заинтересовано, чтобы Шойгу и Лавров продолжали решать жизненно важные для страны задачи", — сказал Иосиф Дискин.

Что касается Проценко, Кузнецовой и Шмелёвой, то политолог предложил дождаться подведения итогов выборов. Хотя "их активная общественная позиция, темперамент и знание практики вполне могут оказать пользу для того, чтобы реализовать ключевые задачи, демократическую политику".

Иосиф Дискин считает, что нет ничего зазорного в том, если лидеры списка откажутся от мандатов.

"Все более-менее по поводу Шойгу и Лаврова представляли, что они отстаивают интересы страны, но при этом на своих местах. И президент сказал, что он был бы очень огорчён, что если бы они ушли. Но это их личное решение", — сказал политолог Pravda.Ru.

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