Путин поддержал единороссов финансовым креативом

Предвыборная кампания правящей партии традиционно изумляет креативом, внезапными аллегориями и инициативами.

Мобилизаторы атакуют

Как сообщило одно из информационных агентств, ссылаясь на свидетельства пенсионеров, сибирские работники собесов включились в предвыборную агитацию за партию "Единая Россия". Сочинили даже памятку для агитаторов — "Речевой модуль мобилизатора", чтобы ненавязчиво и со знанием дела манипулировать сознанием пожилых людей.

В памятке расписано, как следует вести себя с объектом воздействия, какие задавать вопросы, подводя к решению голосовать за правящую партию. Примечательно, что в памятке представлен алгоритм заполнения списка, в который, по итогам беседы, заносятся избиратели:

надёжные;

не определившиеся;

неблагонадёжные.

Попутно с агитацией, получается, что работники собесов предоставят властям списки неблагонадёжных граждан, чтобы упростить работу силовиков в борьбе с пожилыми "экстремистками". Креатив "Единой России" люди обсуждают в соцсетях, всё ещё изумляясь происходящему, хотя всё чаще говорят об ощущении неизбежной стабильности, являющейся путеводной звездой брежневской эпохи, приведшей к краху СССР.

Всем крышка!

Жители Вологодской и Владимирской областей приобщились к садово-огородной теме предвыборной кампании "Единой России". "Окучивание" стало более таргетированным и аутентично вписалось в стилистику пропагандистской престидижитации.

В посёлке Красная Горбатка Владимирской области волонтёры правящей партии активно раздавали подарочные наборы с крышками для закатывания овощей с логотипом "Единой России". Местные журналисты поделились своими впечатлениями:

"Зал был заполнен минимально. Присутствовали только те, кому вручали дипломы и благодарности. Крышки для многих очень актуальный сезонный атрибут. Подарки принимали все, даже приверженцы других политических взглядов".

Нахаляву и уксус — сладкий, и это понимают единороссы в Вологде, где также шёл решительный обмен лояльности на крышки. Как сообщило местное издание:

"Чтобы избиратель не забыл, за кого надо голосовать, ему выдают листовку Валентины Артамоновой в довесок к крышкам — она выдвигается от партии "Единая Россия" в Государственную думу".

Граждане обсуждают заботу об огородниках и изумляются креативу единороссов.

Многие отдают дань партии за искренность аллегории, которую поняли как намёк: "Вам крышка!"

Великий уравнитель

На фоне "полевых работ" агитаторов и пропагандистов, рекламирующих "Единую Россию", свою лепту в предвыборный рататуй вносят и наиболее активные депутаты от правящей партии. В этот раз "звезда" новостных лент, борец с международным и внутренним гомосексуальным заговором Виталий Милонов внезапно переключился на детей.

Парламентарий, который, в отличие от большинства своих коллег умеет занять себя в перерывах между законотворческой "обязательной программой", предложил создать список доступных моделей смартфонов для школьников.

Утвердив перечень гаджетов в министерстве просвещения России, Милонов предполагает побороть в школах зависть и ощущение социального неравенства среди учащихся, что, по мнению деятельного парламентария, создаёт "нездоровую обстановку в школах". Свою аргументацию он и зафиксировал в обращении "куда надо":

"В данном случае прошу вас разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных Министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами. В данный перечень должны войти устройства, способные выполнять образовательные функции, обеспечивать связь между учениками и учителями, но при этом быть по карману любой семье".

После своего июльского всплеска активности, когда депутат Милонов предложил наказывать граждан, которые появляются на улицах Санкт-Петербурга в "откровенных нарядах", лайфхак со смартфонами уже вторая фундаментальная идея, которая трудами экзальтированного парламентария, несомненно, улучшит жизнь россиян. Тем более, что других проблем у граждан, вроде бы, и нет.

Идеи с крышками для консервации и приведения гаджетов школьников к социально терпимому ценовому знаменателю не выглядят чем-то из ряда вон выходящим. Постепенно же можно возобновить и практику "заказов к празднику", когда по знакомству или действительно за труды праведные советские граждане получали поощрительную пайку.

Потом ввести характеристики и практику официального одобрения в райкомах "Единой России" каких-либо действий граждан, предприятий и организаций. Тем более, что в правящей политической элите царит уверенность в сокрушительной победе единороссов на грядущих выборах, хотя бы потому, что с реальными конкурентами уже предусмотрительно разобрались.

Предвыборная щедрость

На встрече с представителями партии "Единая Россия" с соблюдением полагающейся антиковидной дистанции президент России Владимир Путин выступил с наказом единороссам, которые, как уверен глава государства, обречены на победу на грядущих выборах в Государственную думу:

"На мой взгляд, этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии (в 2021 году — ред.), недостаточно. Я бы попросил "Единую Россию", когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 тысяч рублей".

По мнению президента России, выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров. Владимир Путин дополнил свою инициативу предложением выплатить всем военнослужащим "по результатам этого года" в среднем по 15 тысяч рублей.

С "результатами этого года", разумеется, знакомы лишь те, кто входит в число посвящённых в оборонную тематику. Тем не менее в социальных сетях (пока ещё разрешённых на территории РФ) граждане задаются неудобными для властей вопросами о мотивации подобной щедрости.

Тут стоит заметить, что, если кто из "экстремистов" подумал, что это прямой подкуп избирателей, то это не так. Не в какой-нибудь же Америке живём, Франции или Германии. Да и партия такими темпами строительства самой передовой избирательной системы в мире в недалёком будущем сможет заменить гражданам ум, честь и совесть на продпайки и научится на выборах обходиться без избирателей, чтобы перестать путать бюджет государства и кассу правящей политической элиты.