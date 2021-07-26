Удручающая реальность: "Яблоко" выходит из игры

Региональное отделение партии "Яблоко" в Омской области отказалось от участия в выборах. Но причина не только и не столько политическая. В заявлении, направленном в облизбирком, сказано, что партия отказывается от участия в выборах из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе.

Отменить сбор подписей из-за коронавируса

"Одна из кандидатов в депутаты слегла с сильной температурой и полностью выпала на три недели. Вторая была с подозрением на коронавирус, плохо себя чувствовала и боялась куда-то ходить. Также заболели и сборщики подписей", — цитирует "Коммерсант-Сибирь" председателя омского отделения партии Татьяну Нагибину.

Речь идет об отказе в выборах в заксобрание Омской области. При этом в заявлении регионального отделения отмечается, что партия обращалась в Центризбирком и администрацию президента с просьбой зарегистрировать кандидатов без сбора подписей. Но получила отказ, поскольку подобные действия не соответствуют законодательству.

На что рассчитывали в "Яблоке", направляя такие обращения, совершенно непонятно. Едва ли в партии не знали, что закон не предусматривает регистрацию кандидатов без сбора подписей… Чтобы ее предусмотреть, необходимо было заранее вносить изменения в законодательство.

В результате омское отделение партии просто прекратило сбор подписей избирателей. Их требовалось собрать не менее 7,5 тысяч, а в настоящий момент собрано около четырех тысяч. И времени собрать еще примерно столько же уже не хватает.

Удручающая реальность

При этом две недели назад Татьяна Нагибина в своем блоге на сайте "Яблока" писала об "удручающей реальности". И дело было вовсе не в коронавирусе.

"За то время, когда я помогала решать вопросы, у меня появилось много, очень, как мне казалось, друзей и сторонников. Но вот начались выборы. <…> я надеялась, что на наш призыв — помочь, откликнутся многие. Но реальность пока удручает. Честно говоря, я не ожидала, что поддержка от многотысячных друзей и подписчиков превратиться в результат 0,1 процент", — написала Нагибина.

Судя по всему, за прошедшее время ситуация со сбором подписей для "Яблока" к лучшему не изменилась. В связи с чем в региональном отделении трезво оценили свои возможности и отказались от дальнейшего участия в выборах.

И это проблема для партии, поскольку с таким настроем успеха ей не добиться не только на региональных, но и на федеральных выборах.