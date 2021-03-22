"Красные" иуды

"Коммунисты России" обвинили КПРФ в измене идеалам.

Председатель партии "Коммунисты России" и зампредседателя заксобрания Ульяновской области Максим Сурайкин обвинил "зюгановцев" в прислуживании олигархам и предательстве коммунистических идеалов.

Сурайкин подверг острой критике участие членов КПРФ в форуме "Муниципальный депутат", организованном "Открытой Россией" Михаила Ходорковского. Активное заигрывание "зюгановцев" с олигархами, а также продажа им мандатов и мест в партсписках уже вызвали многочисленные расколы в рядах КПРФ и привели к массовому оттоку партактива.

"Это просто удар по всем левым силам, по коммунистическому и патриотическому движению. Невозможно согласиться с тем, чтобы коммунисты заседали рядом с прислужниками олигархов, с теми, кто живет на деньги Ходорковского. Ходорковский и ему подобные безнаказанно грабили и убивали в 90-е годы по всей стране, присваивали общенародную собственность. Участием в прозападном шабаше верхушка КПРФ подставляет не только другие левые партии, но и свой актив, рядовых коммунистов на местах", — заявил Сурайкин.

Сам Сурайкин, к слову, был активным членом КПРФ с 1996 по 2004 годы. Он работал секретарем Кировского райкома Москвы и руководил молодежной секцией компартии в столице, избирался членом московского горкома и даже был кандидатом в члены ЦК КПРФ. По словам Сурайкина, в 2004 году он и другие будущие "Коммунисты России" вышли из КПРФ в знак протеста против альянса, который лидер компартии Геннадий Зюганов заключил с олигархами Борисом Березовским и Михаилом Ходорковским. Сурайкин тогда прямо обвинил бывших однопартийцев в том, что они включили в партийный список на думских выборах-2003 "представителей олигархических кланов".

С 2003 года КПРФ также тесно сотрудничала с крупным бизнесменом Геннадием Семигиным. В декабре того же года, не будучи даже членом партии, он прошел в Госдуму IV созыва от КПРФ как одномандатник. До этого Семигин шел на выборы в парламент III созыва в федеральном партсписке КПРФ.

Еще один состоятельный спонсор КПРФ — руководитель агрохолдинга "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин, которого партия выдвигала как своего кандидата в Президенты России. Его личное состояние оценивается по меньшей мере в 10 млрд рублей. В 1995 году на базе крупнейшего производителя клубники Подмосковья — совхоза имени Ленина, владеющего примерно 2 тыс. га земли около МКАД — Грудинин создал одноименное ЗАО. Олигарх распродает участки "золотой" земли бывшего совхоза. Причем по документам сделки проводятся намного ниже рыночной стоимости. Например, в 2018 году, коммунист продал землю возле МКАД аффилированной с ним же компании "ТТ Девелопмент" в 37 раз ниже рынка. На этом фоне у "красного" олигарха вдруг обнаруживались счета с крупными суммами в иностранных банках — австрийском LiechtensteinischeLandesbank AG и швейцарском UBS Switzerland AG. Также известно, что деньги за рубеж Грудинин выводил через белизский офшор Bontro LTD.

Но Ходорковский — пожалуй, самый щедрый спонсор компартии, с которым КПРФ поддерживала контакт через доверенных лиц даже в период его тюремного заключения. На думских выборах 2003 года нефтедобывающая компания "ЮКОС" вложила 20 млн долларов в предвыборную кампанию КПРФ. За это Зюганов провел в парламент по спискам компартии ближайшего соратника Ходорковского — председателя совета директоров "ЮКОС" Сергея Муравленко и главу информационного управления "ЮКОС" Алексея Кондаурова. Муравленко, занимавший в 2004 году 73 строчку в списке богатейших бизнесменов России с состоянием в 340 млн долларов, был депутатом ГД от КПРФ с 2003 по 2016 годы.

Взаимовыгодные финансово-политические отношения Ходорковского с коммунистами подтверждал в интервью газете "Financial Times" и давний приятель и деловой партнер олигарха — сопредседатель незарегистрированной оппозиционной "Партии народной свободы" Михаил Касьянов.

"Это петляние между олигархами унижает КПРФ, но там давно уже все решает зажравшаяся верхушка. Мы призываем отказать в доверии этой партии из-за таких вот порочащих ее связей. Тогда в 90-е и я сам и многие мои товарищи боролись против олигархов и Ельцина именно в рядах КПРФ, и вот сегодня Зюганов послал своих эмиссаров на этот дурно пахнущий форум. Если КПРФ хотела собрать депутатов, то нужно было отдельно собрать депутатов-коммунистов, патриотов, обратиться к нам, у нашей партии только в муниципалитетах по стране 500 человек! Мы с удовольствием обсудили бы в коммунистической аудитории насущные проблемы местного самоуправления. Но никогда никто из нашей партии не пойдет на контакт с людьми олигарха Ходорковского", — убежден Сурайкин.