"Конфетка" для избирателя: ставка на известных людей грозит провалом на выборах

Похоже, российские партии не собираются отказываться от практики привлечения известных людей к избирательным кампаниям. То есть, конечно, в самом этом факте нет ничего плохого. Но речь, как правило, идёт не о политиках.

Готовы идти в Госдуму

Накануне, например, информационные агентства сообщили, что в выборах в Госдуму готов принять участие режиссёр Владимир Меньшов. Якобы он будет баллотироваться по московскому списку "Справедливая Россия — За правду". Почему "якобы"? Потому что информация об этом поступила не от самого Меньшова, а от "источников в партии".

"Владимир Валентинович выразил желание и готовность выдвигаться в Госдуму от нашей партии по Москве", — сообщил, например, собеседник ТАСС.

Конечно, едва ли такие заявления стали бы делать без согласования с самим Меньшовым. С другой стороны, не совсем понятна практика сначала сообщать об этом через "источники". Единственное разумное объяснение — возможность "отыграть" назад.

От этой же партии якобы собирается баллотироваться и публицист Анатолий Вассерман. Сначала об этом опять-таки сообщили "источники", а затем прокомментировал сам Вассерман. Из заявления которого следовало, что участвовать в избирательной кампании он и в самом деле готов. Вот только от какой партии, публицист не сказал.

Вообще говоря, это достаточно обычная практика — привлечение на выборы медийных личностей. Расчёт, разумеется, на то, что их известность и популярность помогут той или иной партии привлечь какое-то дополнительное количество избирателей. Но действительно ли это работает?

Мнение: такая практика не работает

Политолог Леонид Крутаков считает, что нет, не работает. Популярности партии известные личности в списках не только не добавляют, а напротив, её "аннигилируют".

"Вспомним прохоровскую "Гражданскую платформу", когда он за Пугачёвой гонялся. Те, кто ходит на Пугачёву, слушают Анатолия Вассермана или Филиппа Киркорова, необязательно будут голосовать за партию, в которую они входят. Надо отличать шоу-бизнес от политики. Один бренд не совмещается с другим", — сказал он "Правде.Ру".

"Если вы продаёте, условно, бриллианты, но при этом приглашаете в команду фирму, которая производит бутафорскую бижутерию, вы сами снижаете свой рейтинг, а не поднимаете его. И здесь то же самое. Это эпоха цифрового хайпа, когда нам кажется, что если у человека под его фотографией миллион лайков, то значит этот миллион придёт за него голосовать. Не придёт", — подчеркнул эксперт.

"Люди готовы потратить своё время и проголосовать за какие-то смыслы, за свою будущую жизнь, за какие-то перспективы. Когда тебе предлагают за Филиппа Киркорова проголосовать и за Вассермана, ну и что? Я его и так каждый день по телевизору вижу. Что мне за него голосовать-то? Это абсолютная глупость. Я бы назвал "интеллектуальной и идейной импотенцией". Потому что когда ты не знаешь, что предложить избирателю, ты начинаешь конфетки развешивать на каждом углу", — считает Леонид Крутаков.