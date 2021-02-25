Единороссы придумали новый инструмент репрессий

Новая инициатива единороссов может стать очередным репрессивным инструментом и перевести здравомыслие на вечную удалёнку.

Снова поправки

Группа парламентариев от "Единой России" предложила внести поправки в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Среди авторов очередной репрессивной инициативы оказались:

заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая;

председатель комитета по обороне Владимир Шаманов;

председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн;

заместитель председателя комитета по информационной политике Сергей Боярский.

Поправки должны быть внесены в законопроект об исторической памяти, принятый Госдумой в первом чтении 10 февраля 2021 года. Ирина Яровая уточнила:

"Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества".

Ирина Яровая считает, что штраф за оскорбление ветерана может составить до 5 млн рублей, а сажать депутат предлагает на срок до 5 лет.

Суд да дело

Видимо, судебный процесс над Алексеем Навальным по делу о якобы оскорблении ветерана подсказал депутатам Государственной думы эту "прорывную" идею.

Если ознакомиться с расшифровками заседаний, то нетрудно обратить внимание на вопиющие противоречия, которые вполне могут стать основой для психоделической пьесы.

По сути, гражданину России было отказано в праве на оценочные суждения, причём озвученные им безадресно. Иными словами, человек не обращался ни к кому конкретно. Если выкрикнуть на улице неприличное слово, то, возможно, кто-нибудь и обернётся, а другой отыщет в толпе ветерана и от его имени подаст иск, посчитав оценочное суждение оскорбительным.

Любопытно, что в ходе разбирательства очень часто упоминалось "публичное распространение заведомо ложных сведений". В деле фигурировали оценочные суждения ответчика "холуи" и "предатели". По идее, истцу следовало бы опровергнуть эти определения и таким образом доказать неправоту оппонента.

К слову, современные выражения "чмо" и "чмошник" уходят корнями в военное прошлое. Тогда они не имели резко отрицательного значения, но и положительной оценкой не являлись. А были всего-навсего аббревиатурой понятия "части материального обеспечения". Речь шла о тыловиках, которые редко появлялись на передовой.

Вот так назови ветерана этим словом, и невежественный следователь пришьёт к делу оскорбление. Связать же гипотетическое оскорбление с реабилитацией нацизма — высший пилотаж, примерно как:

"Сегодня носит adidas, а завтра Родину продаст!"

В этом деле явно не последнюю роль играет культивируемый в стране исторический фетиш, который уже давно раздвинул границы разумной достаточности. Спекуляции на теме чудовищной войны стали рутинным явлением, конечно же, очень обидно за героического ветерана, которого не постеснялись втравить в политические дрязги.

Судебное решение только подтвердило все критические тезисы внесистемной оппозиции, адресованные действующей власти, и на это обратили внимание граждане. Причём даже те, кто не испытывал доселе симпатий к Алексею Навальному.

Как отреагировали на произошедшее юристы, которые не ставят политическую целесообразность выше принципов правового государства и Конституции страны, лучше не упоминать, чтобы не попасть под какую-либо статью об оскорблениях или о намерениях свержения власти. Если "наверху" полагают, что люди не интересуются темой, то они сильно заблуждаются.

Реверсивная фальсификация

В советское время довольно часто можно было услышать в рассказах ветеранов о холуях и предателях среди бойцов Красной армии. Предостаточно было всевозможных историй про стукачей и сексотов (секретный сотрудник — ред.). В постсоветское же время, когда стали доступны архивы, много "подвигов" повылезало на белый свет, что некоторым ветеранам пришлось тогда весьма несладко, в частности:

героическим костоломам из НКВД;

бравым членам расстрельных команд и заградотрядов;

доносчикам, которые погубили немало ни в чём не повинных людей.

Какой-нибудь нынешний благородный ветеран вполне мог быть причастен к войне с собственными соотечественниками, а потом оказался на фронте. Поступки остаются с человеком навечно и не затираются, как историческая память, которая зачастую редактируется в угоду правящим политическим элитам.

Получается, что с принятием поправок единороссов, видимо, станут опасны и оценочные суждения, которые характеризуют мерзавцев мерзавцами, даже если определения вполне соответствуют истине.

Реверсивная фальсификация истории, когда остаются в поле зрения исключительно условно позитивные страницы прошлого, всё сильнее набирает обороты. За скобки выводится память о немыслимом количестве расстрелянных советских граждан в период сталинских репрессий.

Оценки талантам полководцев Великой Отечественной и вовсе стало опасно озвучивать в публичном пространстве. А таковые существуют, причём высказанные в самой жёсткой форме теми же ветеранами, которых теперь смогут за это посадить, как предлагает Ирина Яровая и её высокодуховные сподвижники.

Понимание силы

Видимо, чтобы хоть как-то компенсировать смысловые издержки, комитет по молодёжной политике Санкт-Петербурга разместил на сайте госзакупок лот стоимостью 22 млн рублей на организацию военно-патриотических сборов. На это обратило внимание одно из местных питерских изданий и поделилось новостью. Целью содержательных молодёжных тусовок является формирование:

"прочных основ патриотического сознания";

"чувства верности долгу по защите своего Отечества";

"понимания силы и устойчивости России".

Немудрено, что тратятся огромные средства на информационную обработку молодых граждан страны. Надо ведь как-то продвигать в массы убеждение, что репрессивные законы просто необходимы для защиты тех же ветеранов, хотя в российском законодательстве полно и без поправок Яровой различных инструментов для правовой оценки оскорбления личности и тем более клеветы.

Наказания же за оценочные суждения могут просто похоронить непредвзятое изучение прошлого страны вместе с выводами, которые могли бы помочь избежать государству очередных потрясений и реальной утраты суверенитета, не говоря уже о здравомыслии.