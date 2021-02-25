Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Василий Амирджанов

Единороссы придумали новый инструмент репрессий

Политика

Новая инициатива единороссов может стать очередным репрессивным инструментом и перевести здравомыслие на вечную удалёнку.

Единороссы придумали новый инструмент репрессий

Снова поправки

Группа парламентариев от "Единой России" предложила внести поправки в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Среди авторов очередной репрессивной инициативы оказались:

  • заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая;
  • председатель комитета по обороне Владимир Шаманов;
  • председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн;
  • заместитель председателя комитета по информационной политике Сергей Боярский.

Поправки должны быть внесены в законопроект об исторической памяти, принятый Госдумой в первом чтении 10 февраля 2021 года. Ирина Яровая уточнила:

"Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества".

Ирина Яровая считает, что штраф за оскорбление ветерана может составить до 5 млн рублей, а сажать депутат предлагает на срок до 5 лет.

Суд да дело

Видимо, судебный процесс над Алексеем Навальным по делу о якобы оскорблении ветерана подсказал депутатам Государственной думы эту "прорывную" идею.

Если ознакомиться с расшифровками заседаний, то нетрудно обратить внимание на вопиющие противоречия, которые вполне могут стать основой для психоделической пьесы.

По сути, гражданину России было отказано в праве на оценочные суждения, причём озвученные им безадресно. Иными словами, человек не обращался ни к кому конкретно. Если выкрикнуть на улице неприличное слово, то, возможно, кто-нибудь и обернётся, а другой отыщет в толпе ветерана и от его имени подаст иск, посчитав оценочное суждение оскорбительным.

Любопытно, что в ходе разбирательства очень часто упоминалось "публичное распространение заведомо ложных сведений". В деле фигурировали оценочные суждения ответчика "холуи" и "предатели". По идее, истцу следовало бы опровергнуть эти определения и таким образом доказать неправоту оппонента.

К слову, современные выражения "чмо" и "чмошник" уходят корнями в военное прошлое. Тогда они не имели резко отрицательного значения, но и положительной оценкой не являлись. А были всего-навсего аббревиатурой понятия "части материального обеспечения". Речь шла о тыловиках, которые редко появлялись на передовой.

Вот так назови ветерана этим словом, и невежественный следователь пришьёт к делу оскорбление. Связать же гипотетическое оскорбление с реабилитацией нацизма — высший пилотаж, примерно как:

"Сегодня носит adidas, а завтра Родину продаст!"

В этом деле явно не последнюю роль играет культивируемый в стране исторический фетиш, который уже давно раздвинул границы разумной достаточности. Спекуляции на теме чудовищной войны стали рутинным явлением, конечно же, очень обидно за героического ветерана, которого не постеснялись втравить в политические дрязги.

Судебное решение только подтвердило все критические тезисы внесистемной оппозиции, адресованные действующей власти, и на это обратили внимание граждане. Причём даже те, кто не испытывал доселе симпатий к Алексею Навальному.

Как отреагировали на произошедшее юристы, которые не ставят политическую целесообразность выше принципов правового государства и Конституции страны, лучше не упоминать, чтобы не попасть под какую-либо статью об оскорблениях или о намерениях свержения власти. Если "наверху" полагают, что люди не интересуются темой, то они сильно заблуждаются.

Реверсивная фальсификация

В советское время довольно часто можно было услышать в рассказах ветеранов о холуях и предателях среди бойцов Красной армии. Предостаточно было всевозможных историй про стукачей и сексотов (секретный сотрудник — ред.). В постсоветское же время, когда стали доступны архивы, много "подвигов" повылезало на белый свет, что некоторым ветеранам пришлось тогда весьма несладко, в частности:

  • героическим костоломам из НКВД;
  • бравым членам расстрельных команд и заградотрядов;
  • доносчикам, которые погубили немало ни в чём не повинных людей.

Какой-нибудь нынешний благородный ветеран вполне мог быть причастен к войне с собственными соотечественниками, а потом оказался на фронте. Поступки остаются с человеком навечно и не затираются, как историческая память, которая зачастую редактируется в угоду правящим политическим элитам.

Получается, что с принятием поправок единороссов, видимо, станут опасны и оценочные суждения, которые характеризуют мерзавцев мерзавцами, даже если определения вполне соответствуют истине.

Реверсивная фальсификация истории, когда остаются в поле зрения исключительно условно позитивные страницы прошлого, всё сильнее набирает обороты. За скобки выводится память о немыслимом количестве расстрелянных советских граждан в период сталинских репрессий.

Оценки талантам полководцев Великой Отечественной и вовсе стало опасно озвучивать в публичном пространстве. А таковые существуют, причём высказанные в самой жёсткой форме теми же ветеранами, которых теперь смогут за это посадить, как предлагает Ирина Яровая и её высокодуховные сподвижники.

Понимание силы

Видимо, чтобы хоть как-то компенсировать смысловые издержки, комитет по молодёжной политике Санкт-Петербурга разместил на сайте госзакупок лот стоимостью 22 млн рублей на организацию военно-патриотических сборов. На это обратило внимание одно из местных питерских изданий и поделилось новостью. Целью содержательных молодёжных тусовок является формирование:

  • "прочных основ патриотического сознания";
  • "чувства верности долгу по защите своего Отечества";
  • "понимания силы и устойчивости России".

Немудрено, что тратятся огромные средства на информационную обработку молодых граждан страны. Надо ведь как-то продвигать в массы убеждение, что репрессивные законы просто необходимы для защиты тех же ветеранов, хотя в российском законодательстве полно и без поправок Яровой различных инструментов для правовой оценки оскорбления личности и тем более клеветы.

Наказания же за оценочные суждения могут просто похоронить непредвзятое изучение прошлого страны вместе с выводами, которые могли бы помочь избежать государству очередных потрясений и реальной утраты суверенитета, не говоря уже о здравомыслии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ирина Гусакова
Темы нквд ветераны вов алексей навальный
Новости
Жасмин вывели из себя вопросы о муже
Эксперт: для борьбы с бедностью властям нужно решить всего один вопрос
Российским лыжникам разрешили пользоваться соцсетями на ЧМ
Милош Бикович счастлив, что получил гражданство РФ
Лабрадудль оказался в большей степени пуделем, чем лабрадором
Кейт Уинслет затравили из-за лишних килограммов
Наследство Бориса Грачевского разделят на пять частей
Катерина Шпица опубликовала видео со свадебной вечеринки
Большунов и Устюгов прошли квалификацию спринта на лыжном ЧМ
Автор книги про идеальный и счастливый брак разводится со вторым мужем
Последние материалы
Милош Бикович счастлив, что получил гражданство РФ
Лабрадудль оказался в большей степени пуделем, чем лабрадором
Кейт Уинслет затравили из-за лишних килограммов
Наследство Бориса Грачевского разделят на пять частей
Роман ВАСИЛЕНКО: движение ЖК в России приобретает все новых и новых участников
Катерина Шпица опубликовала видео со свадебной вечеринки
Большунов и Устюгов прошли квалификацию спринта на лыжном ЧМ
Автор книги про идеальный и счастливый брак разводится со вторым мужем
Губерниев рассказал, как Халили попал в состав мужской эстафеты на ЧМ
Дилемма Зеленского: диктатура или импичмент
Популярное
Новости Белоруссии
Эксперт рассказал, чем для Лукашенко закончились переговоры с Путиным

Александр Лукашенко потерпел неудачу на переговорах с Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи, что означает его скорую отставку.

Эксперт рассказал, чем для Лукашенко закончились переговоры с Путиным
Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем
Здоровье и профилактика
Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем
Точка зрения
На Западе решили, что делать с Россией
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил, почему Украина может получить иск от Сингапура
Василий Амирджанов Единороссы придумали новый инструмент репрессий Василий Амирджанов Руслан Веснянко Дилемма Зеленского: диктатура или импичмент Руслан Веснянко Игорь Буккер Кольт не изобретал многое, что ему приписали Игорь Буккер
Точка зрения
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Мир. Новости мира
Миру придется понять, что Россия - отдельная цивилизация
Почему колонии "боятся" этапирования Навального
Новости полиции и криминала
Почему колонии "боятся" этапирования Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников