Проект "Навальный" финансируется извне и внутри страны. Кем?

В эфире программы "Необычная неделя" генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал главному редактору издания "Правды.Ру" Инне Новиковой о последних главных событиях в России и во всем мире. — Что за непонятные акции протеста проходили в России? Почему не были поданы заявки на их проведение? Кто стоит за Навальным? Сколько он зарабатывает?…

— Алексей, уже почти целый год мы обсуждаем коронавирус. Теперь же почти месяц у нас все крутится вокруг одного "героя". Было три протестных выступления его сторонников в разных городах, конечно, они нигде ни разу не подали никаких заявок, даже не пытались как-то легитимизировать свои действия. Почему? Что это было в общем и целом? Кому и зачем это было нужно? Почему сейчас они так резко решили?

— Это — тактика. Я думаю, что здесь есть несколько подоплек. Одна подоплека — это, конечно, финансовая. Дело в том, что Алексей Навальный получает за организацию протестных мероприятий, которые призваны дестабилизировать политическую систему, вполне себе ощутимые финансовые вливания.

Заказчики и плательщики дестабилизации

Эти финансовые вливания делятся на внешние и, возможно, внутренние. Подозреваю, что существуют какие-то внутренние группы, которые заинтересованы в том, чтобы политическая ситуация в стране была дестабилизирована. Но здесь, конечно, больше конспирологических предположений.

Что касается внешних вливаний, там-то все понятно. Дело в том, что даже на сайте Минфина США четко прописано, что на дестабилизацию России (они это называют "сдерживание России") было выделено на этот год 390 миллионов долларов. Эти деньги должны быть потрачены.

Бенефициаром части этих средств является персонально Алексей Навальный, как спецпроект Госдепа США, чтобы ни говорили его внутренние сторонники, что пропагандисты необоснованно навешивают на него ярлык иностранного агента.

К счастью, мы имеем возможность оценить проводки, которые делаются, в том числе относительно биткоин-кошелька Алексея Навального. Поэтому видно, как и откуда пополняются его счета и счета его соратников с помощью так называемых донатов, то есть — добровольных пожертвований.

Среди доброхотов-отправителей есть не только граждане Российской Федерации, но и нерезиденты. Все это по совокупности позволяет совершенно точно определить Алексея Навального и его команду как иностранных агентов, действующих в интересах иностранных государств.

Маски сброшены

Собственно, поведение Алексея Навального и его сподручных, особенно в последнее время, не оставляет никаких сомнений, отвергает последние возможности для предположения, что Алексей Навальный — это патриот, только очень специфический, который борется с коррупцией, хочет стать президентом Российской Федерации.

К сожалению, специфика его контактов и особенно его публичные высказывания не позволяют сделать такой полезный для него вывод. В этой связи какая линия поведения для Алексея Навального стала бы оптимальной для того, чтобы продолжать эту деятельность?

А очень простая: идти на открытый конфликт с властью. Причем не просто с низовыми муниципалитетами, регионами и тому подобное, а именно с федеральной властью, прежде всего — с верховной властью и ее носителем Владимиром Путиным.

Проект Навальный

По сути, Алексей Навальный предложил себя и был выкуплен как проект в качестве личной торпеды для Владимира Путина, которая должна, взорвавшись, уничтожить политическую репутацию основного системообразующего политика Российской Федерации.

В этом амплуа Алексей Навальный и реализует все, что мы видели, участвуя в собственном аресте. Потому что было совершенно понятно, что объявленный в розыск Алексей Навальный на границе будет арестован. Этого требует закон Российской Федерации. Понятно было, что его условный срок превратится в реальный. За это поступили отдельные деньги на его биткоин-кошелек. Понятно, что ему предстоит череда уголовных дел, каждое из которых будет интерпретировано на Западе как оказание политического давления на независимого оппозиционного политика, оппонента Владимира Путина лично.

Понятно, что дипломаты разных стран по принуждению США будут ездить на эти судебные заседания, буквально позориться, игнорируя свои прямые обязанности. Напомню, что на суд к французскому подданному, арестованному во время протестов, французские дипломаты не приехали, хотя это — их прямая обязанность.

Они предпочли посетить громкое мероприятие с участием Алексея Навального. Хотя это не было поддержкой, потому что там были дипломатические лица не уровня посла и даже зампосла. Там были лица рангом намного ниже, только в одном случае — второй секретарь посольства.

Эти ребята приехали сделать мониторинг и составить отчет, чтобы направить в свои столицы соответствующую информацию, как это все происходило. И надо сказать, что Алексей Навальный не обманул их ожидания, он вел себя подчеркнуто вызывающе, оскорблял суд.

Я преклоняюсь перед терпением российских судей, перед выдержкой, которую они проявляют. В западных судах, Алексей Навальный уже далеко и надолго за Можай был бы загнан. Но давайте не будем поддаваться эмоциям, нам надо оценивать ситуацию объективно и учитывать все факторы, все нюансы этого непростого кейса.