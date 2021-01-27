Как предательство элит убивает наше государство

Советский Союз закончил своё существование 30 лет назад. Последствиями стали миллионы погибших людей, разорванные родственные и экономические связи.

Спустя десятилетия в России, где имеются колоссальные возможности и ресурсы, люди до сих пор не уверены в завтрашнем дне. Как пишет обозреватель "Царьграда" Юрий Пронько, именно справедливость стала главным требованием общества к власти.

По словам доктора экономических наук Никиты Кричевского, в СССР не было ряда продуктов, но… образование и медицина были бесплатными, проблема с жильём решалась, ипотека (ЖСК) и коммуналка стоили копейки, по ночным улицам можно было ходить без опаски, а коррупционеров бескомпромиссно сажали.

Сегодня в России повысилось материальное благосостояние, но национальной идеи русского народа нет и не предвидится.

Уральский писатель Павел Бажов "сказку делал былью", а его родной внук по линии матери Егор Гайдар быль превратил обратно в… бог знает что.

Так что протест будет нарастать, отметил эксперт.

По сути, он прав — именно предательство партноменклатуры, решившей приватизировать лучшие активы отечественной экономики, стало ключевой причиной развала страны.

Доктор экономических наук Елена Ведута отметила, что установленные на товары цены не выражали равенства между спросом и предложением, они создали искусственный дефицит.

Причём плановая экономика — это о том, как рассчитывать производственные связи, нацеленные на выпуск конечного продукта. Делила же его именно номенклатура, обслуживающая собственные интересы. Со смыслом СССР это сочеталось мало.

В общем, сегодня проблемы остались теми же. Чиновники стирают границу между личными и государственными интересами. В России сегодня фактически действует регрессивная, а не плоская шкала налогообложения.

Работодатель платит:

22% — в Пенсионный фонд России;

еще 5,1% — в Федеральный фонд обязательного медстрахования;

плюс 2,9% — в Фонд соцстрахования.

Всего выходит 43%, но когда доход выходит за пределы 1,29 млн рублей, ставка пенсионных взносов снизится до 10%. Ни о какой справедливости речи тут не идёт в принципе.

Экономист Виталий Калугин добавил, что справедливость — базовое право каждого. Но сегодня в стране крайне несправедливое распределение доходов, которое рано или поздно приведёт к "лютым социальным волнениям".

Если в стране нет социальной справедливости, нет уверенности в завтрашнем дне, то будут нарастать протесты, которые ведут к хаосу и дестабилизации. И в конечном итоге могут погубить страну окончательно.

С учётом того, что родину мы все уже теряли как минимум дважды ещё в прошлом веке, то пора остановиться и подумать, что и как мы делаем.

А власть и общество должны осознать всю степень своей ответственности…