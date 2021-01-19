Евгений Бунимович: есть проблемы, о которых мы даже не думали год назад

Председатель комиссии Мосгордумы Евгений Бунимович рассказал "Правде.Ру" о планах по работе в 2021 году.

Законам об образовании в Москве четверть века

По его словам, одна из главных проблем — московские законы об образовании действуют уже четверть века.

"Если говорить о комиссии по образованию, вообще об образовании, в законодательной области, я считаю, что есть следующие вопросы. У нас московские законы об образовании были сделаны 25 лет назад, многое там уже сейчас устарело. Я сейчас внес два законопроекта, которые мы будем рассматривать, надеюсь", — сказал Евгений Бунимович.

Однако в связи с пандемией коронавируса возникли новые проблемы и новые задачи

"Я считаю, что в нынешних условиях чрезвычайного перехода на дистант, у нас возникла новая задача. Потому что всего, что связано с чрезвычайным положением, с переходом на дистанционное образование, этого всего в нашем законодательстве (причем, конечно, речь уже не о московском, а о федеральном законодательстве) в достаточной мере не прописано. Это вызывает, естественно, много вопросов. И это требует законодательного регулирования. К сожалению, до сих пор Госдума этого не сделала. И мы сейчас разрабатываем своим предложения, свои варианты по этому поводу", — сказал депутат.

По его словам, "сама практика того, что было в Москве в этом году, обязует нас рассмотреть на комиссии итоги того, что произошло, как справилось московское образование".

Первоочередные вопросы

Он рассказал, какие именно вопросы требуют первоочередного внимания.

"В частности, вопрос о "Московской электронной школе" — как она будет развиваться, потому что она была совсем про другое. Ее создавали как вспомогательный инструмент, а тут она стала фактически основным инструментом. И это тоже большие вопросы возникают", — сказал Евгений Бунимович.

"О проблемах детей, которые находятся на дистанте, учителей, методических вопросах, проблем безопасности — здесь целый комплекс проблем. Кроме этого, у нас были запланированы и они остаются актуальными вопросами, которые мы собирались рассматривать на комиссии дошкольного образования", — отметил депутат.

"И острейший вопрос дополнительного образования. К сожалению, у нас до сих пор закрыты все центры дополнительного образования. Как вы видите, жизнь сама проблемы подбрасывает. Мы не думали год назад, что вопросы о дистанционном образовании станут центральными и самыми болезненными, когда мы писали планы работы на год", — подчеркнул Евгений Бунимович.