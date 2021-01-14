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Автор Александр Шторм

Россиян и элиты сковала "стабильность"

Политика

Российское общество не будет активно бороться "в политике", и тому есть масса причин. Одной из них являются финансовые, а главное — моральные инвестиции элиты в стабильность. Отказываться от этой концепции не хочет никто.

Россиян и элиты сковала "стабильность"

В соцсетях активно обсуждается, почему все сложилось именно так.

Например, об этом для телеграм-канала "Кремлевский безбашенник" порассуждал политолог-эмигрант Морозов.

По его словам, в первое десятилетие правления Владимира Путина все социальные группы, страты, неформальные и формальные клубы — всё вообще, что было — сделали инвестицию в этот ранний путинизм.

Практически не было никого, кто остался в стороне, и это неудивительно.

"Не только Вексельберг и Дерипаска, Греф с Кудриным, но и компартия Зюганова, и Союз правых сил, и ректоры вузов, и Михалков с цыганами, и Рогозин с общинами, и офицеры с чеченцами получили свой процент от этих вложений", — уверен эксперт.

Позже дела перестали идти хорошо, потому в 2014 году пришлось пересматривать подход и отдавать населению "крымский вопрос" в виде допэмиссии. Так люди получили идею и не растеряли благодарности за нулевые.

Но в 2020 году Валентина Терешкова заявила всем, что ваучеры надо сдать Владимиру Владимировичу.

21% миноритариев был против, но 79% пошли и сдали.

"Теперь Владимир Путин может править вечно, а вера россиян в него переросла в скорбную инерцию, так сказать, эмоционально негативно окрашенную. Но факт в том, что можно отказаться от идей двадцатилетней давности", — звучит в материале. Эксперт добавляет, что при этом "останется ощущение предательства благословенного десятилетия, в котором были пожизненно обеспечены дети, все бывшие жены, куплены все квартиры в Москве и по всему Средиземноморью".

Потому люди, даже бросив всё, попав в тюрьму или уехав из страны, не бунтуют, а продолжают молчать.

В нулевые выгодную личную инвестицию в первое десятилетие сделали все — и телевизионные комики, и многолетние депутаты Госдумы (тоже комики), и Авен с Фридманом, и лучшие российские журналисты, и директора муниципальных учреждений, и либералы, и самые махровые мракобесы.

Так что выступать "против" в России банально некому. Сегодня ни одна фракция не может встать и сказать: "Ну, хватит! Давайте тормозить!"

Поскольку взвешивая на весах всю собственную жизнь и личную историю, никто не хочет обменивать эту раннюю инвестицию на рискованные последствия конфликта.

Морозов напомнил, что "акционеров" в этой ситуации банально больше, чем революционеров.

Да, многие чувствуют себя обманутыми на фоне своих собственных ожиданий по итогам первого десятилетия. Но обустроенность-то никуда не девается. И дело не в лояльности Путину, не в согласии с политическим курсом. А в банальном нежелании признавать свою инвестицию двадцатилетней давности жизненной неудачей.

Потому общество и не рвётся "сдавать прогоревший ваучер". Сама мысль об этом ведёт к ощущению конечности всего. Особенно неприятно тем, кто вложил средства "лицом", потому что им же, по нему же и за него же придётся отвечать.

"Манежная, Болотная, Пушкинская и Лубянская площади, Хабаровск, Куштау, Киселевск и Уфа — не пассивность. Да каждый день ходить на работу в таких условиях — уже не пассивность. Обществу в такой ситуации нужна именно сакрализация прошлых побед, вахта исторической памяти и прочие важные вещи", — уверены политологи.

Игнорирование властями трудностей, реально существующих для большинства граждан страны, не переросло в бунт только поэтому. Россияне хорошо освоили способ выживания в одиночку. И пока никакой особенной угрозы для вертикали собой не представляют.

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Редактор: Елена Тимошкина
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