Анатолий Вассерман: нужны курсы дедогматизации либералов

В 2020 году наметился отход высшей власти России от псевдолиберальных псевдоценностей. Несмотря на это их остается там очень много. Основная проблема даже не в оставшихся на видных постах, а в огромной массе простых чиновников министерств и ведомств. Почему их всех необходимо принудительно делиберализировать?

Возможно ли это? Каким образом? Почему это обязательно нужно сделать? Почему либерал на государственной службе — всегда вор, причём, убеждённый, что делает "святое", правое дело? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Читайте начало интервью:

Анатолий Вассерман: США надолго уже не хватит

Анатолий Вассерман о вакцине и власти

Правительство России перестало быть сектой либералов

— Анатолий Александрович, на ваш взгляд, решение о пересмотре порядка действий по национальным проектам дает серьезную надежду на радикальное движение в лучшую сторону. Удастся ли это движение довести до конца при сохранении либералов во власти?

— Конечно, огромная проблема в том, что не только видные руководители, а большая часть экономических министерств еще в лихие 90-е была задогматизирована либерализмом до дырок в носу.

Курсы дедогматизации для либералов во власти

Лично я бы на месте главы правительства для начала организовал для этих людей курсы дедогматизации, то есть — постарался бы им объяснить, почему теория, которую им преподавали, заведомо неработоспособна, недееспособна и надо опираться на другие теории.

Я, кстати, и сам мог бы поучаствовать в этой самой программе дедогматизации, опираясь именно на собственный опыт того, как я из этой тоталитарной секты в свое время выкарабкивался. И выкарабкался, хотя погряз в нее, наверное, даже раньше и глубже их.

— Вы хотели докопаться до истины, увидеть то, как на самом деле. Поэтому вы думали, анализировали, мозгами шевелили. Вопрос в том, можно ли в чем-то переубедить этих людей, перестроить их мозги, если они 5-10-20 лет думают так и тем более сами по себе не собираются менять свою точку зрения.

Конечно были примеры изменения сознаний целых народов. Например, у немецкой нации был процесс дефашизации — денацификация. Но Германия тогда лежала в руинах, они видели, что произошло, и им деваться было некуда, кроме как перестраивать свои мозги или сходить с ума. А у этих-то — все хорошо. Они прекрасно живут. У них хорошие бюджетные зарплаты. Зачем им менять свою точку зрения?

— Наша страна тоже достаточно долго лежала в руинах, причем эти руины были созданы как раз на основании этих самых либеральных методов хозяйствования.

— Вы говорите о 90-х годах?

— Да, конечно.

— Там было не хозяйствование. Там просто ураган прошел и все смел. А остальное украли как раз эти же псевдолибералы.

— Так дело в том, что вот это массовое воровство как раз и следовало из догматов либерализма. Логика простая: по одному из этих догматов государство заведомо распоряжается любыми ресурсами хуже, чем частные лица.

По мнению либералов, воровство у Родины — во благо.

Следовательно, чтобы ресурсы не пропадали, их надо изымать из сферы деятельности государства любыми способами, в том числе и банальным воровством. Все равно, мол, даже воровство лучше, чем оставить эти ресурсы в распоряжении государства.

То есть это — не баг, а фича.

Либерал во власти — значит государственный вор

Кстати, по той же причине Кирилл Серебренников и его единоверцы тоже не понимают, а что плохого в том, чтобы украсть казенные деньги. И еще, кстати, меня изрядно позабавило, что Серебренникова официально называют еще и режиссером.

Скажем так, это — постановщик стриптиз-клуба, причем далеко не лучшего в Москве. И считать его режиссером — это примерно то же самое, что считать меня моряком дальнего плавания, хотя я в принципе в военно-морской кафедре получил аттестацию инженера-энергетика атомной подводной лодки.

Но ведь понятно, что, если это никак не связано с моей последующей деятельностью, то я — совсем не моряк-инженер. А в рамках идей тоталитарной секты либералы в любом самом абсурдном случае это все — совершенно естественные вещи.

И, соответственно, эти люди воровали, как ни странно, совершенно искренне думая, что от этого стране хуже уж точно не будет, а лучше очень даже может получиться. Наверное, даже были в этом уверены или, по крайней мере, таким образом очищали свою совесть и осветляли себе лицо.

— Благими намерениями вымощена дорога в ад.

— В том-то и дело, что намерения у них, по крайней мере, у многих из них, действительно благие, квалификация чисто технически у них тоже в основном достаточно высокая. И поэтому надо их для начала переучивать.

А уже тех, кто переучиваться не хочет, придется все равно выгонять. Я не исключаю, что выгонять надо разными способами, в том числе и теми, какими выгнали того же Серебренникова.

Ведь пока он выплатит все штрафы, он, насколько я знаю, не сможет занимать прежнюю должность. Замечу, что это все — совершенно справедливо и даже очень мягко с точки зрения закона.

— Наши зрители с вами полностью согласны. Они пишут, что вы очень точно называете это именно сектой. К либералам практически все относятся крайне негативно. Вам желают здоровья. Восхищаются вашими выводами, умом и энергией. Это я передаю, как почтальон Печкин, то, что люди пишут в комментариях.

— Спасибо. В свою очередь желаю аудитории "Правды. Ру" всего самого лучшего в 2021 году.