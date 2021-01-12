Правительство России перестало быть сектой либералов

Экономический блок нашего правительства стал гораздо менее либерализирован. Это уже сильно сказывается на его курсе и решениях. Новый порядок действий по национальным проектам — очень серьезный скачок и серьезная надежда на радикальное движение в лучшую сторону. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

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— Анатолий Александрович, вы сказали, что мы успешно преодолели трудности 2020 года, потому что оно отошло от принципов либерализма. Но ведь в нашем правительстве остались либеральные министры, в том числе — министр финансов Антон Силуанов.

Центробанк все так же возглавляет Эльвира Набиуллина, к которой очень много претензий в либерализме. Во главе Счетной палаты — Алексей Кудрин. В принципе экономический блок остался практически прежним.

— По составу — да, экономический блок почти не поменялся, но он резко поменялся по полномочиям. Тот же Силуанов в предыдущем правительстве был ни много ни мало вице-премьером, именно он отвечал за раздачу заданий всем министрам экономического блока. Сейчас он — рядовой министр, и уже не он дает задания, а ему дают.

Точно так же от Кудрина теперь зависит только проверка деятельности других министров. Но опять же он не имеет возможности отдавать этим министрам какие бы то ни было приказы.

То есть эти люди сейчас оказались в таком положении, что не могут проводить в жизнь догматы тоталитарного либеразма. Соответственно, их опыт и знания остаются востребованными, а вот возможностей напакостить у них стало резко меньше.

— Зачем вообще держать в правительстве людей, у которых в мыслях есть что-то напакостить?

— Так они же не стремятся специально сделать что-то плохое. Наоборот — они совершенно искренне убеждены, что их действия должны приносить стране пользу. Они исходят из той теории, по которой эти действия полезны.

Переучить их на другую теорию, конечно, можно. Я сам в свое время выкарабкался из этой тоталитарной секты только лишь собственными усилиями. Но это требует изрядных сил и долгого времени.

В то же время у этих людей есть много полезных знаний, очень много полезного опыта и просто так их выкидывать на улицу — это расточительно.

Поэтому, похоже, что с ними поступили в духе высказывания Козьмы Фадеевича Пруткова: "Каждый человек необходимо причиняет пользу, будучи употреблен на своем месте".

— У нас еще в том проблема, что принимается и ужесточается в отношении граждан очень много законов. Теперь будет еще чуть ли не 10 законов, которые увеличивают и вводят новые штрафы, тарифы и платежи. Предпринимается много тактически важных вещей, но они не делают погоду на экономическом поле.

В то же время до сих пор нет каких-то реальных документов о развитии экономики, инвестициях в это. Хотя в России довольно многие входят в список Forbes, власти наполняют бюджет в основном за счет поборов граждан и налогов с малых предприятий.

— Рост тарифов, надо сказать, у нас по мировым меркам довольно скромный. Понятно, что лучше было бы, чтобы тарифы вообще не росли, но в сложившихся обстоятельствах это маловероятно.

Собственные инвестиции не менее важны

Что касается инвестиций, то насколько я могу судить, ключевое решение уже принято, радикально пересмотрена вся система национальных проектов. Причем не просто пересмотрена, а введен четкий график исполнения, и есть очень серьезная ответственность за нарушения этого графика.

Один из моих знакомых обозревателей даже сравнил это с социалистической революцией, проводимой, правда, не вполне социалистическим путем.

Я сам, конечно, не так оптимистично гляжу на все это, но действительно изменения очень серьезные в самой организации хозяйственных процессов страны в целом. Я действительно надеюсь, что в ближайшее время дело на этом направлении сдвинется с мертвой точки.

Но главное, очень важно в этом решении, что оно по сути отвергает еще один догмат все той же социальной секты либералов. Эта секта верует, что полезны могут быть только иностранные инвестиции, поэтому ради того, чтобы добиться иностранных инвестиций, можно даже полностью парализовать собственный инвестиционный процесс.

А все новые решения опираются именно на мысль о жизненной необходимости собственного инвестиционного процесса. Естественно, большая часть журналистов не обратили на это внимание, поскольку есть старое журналистское правило — плохие новости хорошо продаются, а хорошие даже нет смысла продавать.

Кроме того, в журналистской среде догматы тоталитарной секты либералов распространены гораздо больше, чем в любом другом слое общества. В частности, потому что и преподавание журналистики в нашей стране еще в горбачевские времена начали подстраивать под американские стандарты.

Последствия этого, к сожалению, вполне очевидны. Но решение о пересмотре порядка действий по национальным проектам, на мой взгляд, очень серьезный скачок и серьезная надежда на радикальное движение в лучшую сторону. Удастся ли это движение довести до конца, не знаю.