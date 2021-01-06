Анатолий Вассерман: США надолго уже не хватит

В прямом эфире главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и известный журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман подвели главные итоги коронавирусного года для мира и России. Даже итоги выборов в США — в той или иной мере последствия коронавирусной пандемии.

— Анатолий Александрович, традиционно попрошу вас назвать самые важные события закончившегося года. Как вы их оцениваете?

— На мой взгляд, все значимое, что случилось в этом году, что отличает его от предыдущего, это — в той или иной мере последствия коронавирусной пандемии. Даже проигрыш, точнее, фальсификация выборов в Соединенных Государствах Америки — тоже последствия все той же пандемии.

Думаю, если бы не она, то даже такой массовой фальсификации все равно не хватило бы, чтобы оттеснить Трампа от Белого дома и протолкнуть туда на пинковой тяге дуэт Байден-Альцгеймер. Кстати, я не думаю, что тем, кто это организовал, удастся в полной мере выполнить свои планы.

Против Трампа воюют в сущности за то, что он заявил о необходимости демонтировать систему глобального разделения труда, построенную на узкой специализации целых стран, и вопреки обычаям англосаксонских политиков постарался выполнить свое обещание.

А это уже с точки зрения его противников — сплошной беспредел. Потому что значительная часть американской политики строится именно на том, что предвыборные обещания исполнять не нужно.

Кстати, там есть даже один странный закон на эту тему. Хотя на самом деле — это судебное решение по конкретному делу, а вне контекста выглядит порою действительно очень странно. Так вот один из этих странных законов объявляет неподсудными любые утверждения, сделанные в ходе предвыборной кампании.

То есть — официально признано, что во время этой кампании можно врать совершенно беззастенчиво. Трамп же совершенно неожиданно для своих противников вдруг начал действовать добросовестно, за это его и съели.

Но фокус в том, что разрыв множества технологических цепочек, вызванный антикоронавирусным карантином, привел к тому, что пагубность узкой специализации целых стран стала очевидной практически для всех. Теперь эту систему будут демонтировать уже совершенно независимо от решений Байдена-Альцгеймера.

Поэтому я думаю, что катастрофические последствия этой грандиозной фальсификации будут катастрофическими в основном для самих Соединенных Государств Америки, поскольку там уже вряд ли кто-то поверит в добросовестность выборов.

Для остального мира по сути практически ничего не изменится. Остальной мир делать продолжит то, что начал Трамп.

— Но ведь США активно участвуют в делах огромного количества стран и участвуют не только советами и консультациями, а и военной помощью, вплоть до полного разрушения стран. Мы знаем, что Байден сколько можно было сделать ошибок во внешней политике, все их сделал. Ирак, Афганистан, Ливия — вот это все при его активном участии. На Украине скандалы были с ним и с его сыном.

Он, несмотря на почтенный возраст и проблемы с памятью, человек — активно агрессивный. Вряд ли он будет сидеть там, за океаном, и пытаться улучшить экономику страны, где он родился. Почему вы говорите, про то, что последствия будут только для Соединенных Штатов Америки?

— Да, несомненно, он постарается сделать очень много пакостей не только своей стране, а и всему миру. Но ведь для этого надо еще и силы иметь. Грубо говоря, чтобы кусаться, нужны железные зубы. Экономика Соединенных Государств сейчас, мягко говоря, в плачевном состоянии.

Известно, что любые деньги обеспечены, прежде всего, теми товарами и услугами, которые можно купить за эти деньги напрямую, не конвертируя их в какие-то иные платежные средства. Поэтому идея обеспечивать деньги запасами других денег — это, мягко говоря, нелепо.

Деньги должны опираться на товары и услуги, производимые страной на всю массу этих товаров и услуг, а не только на крошечную разницу между экспортом и импортом, из которой накапливаются золотовалютные резервы.

Экономическая мощь Соединенных Государств Америки опирается по сути на то, что долларами Соединенных Государств оплачивается колоссальная доля всего мирового товарообмена, а это в свою очередь означает, что доллар опирается на глобальные потоки товаров и услуг.

Но как только начнется демонтаж системы узкой специализации целых государств, немедленно упадет межгосударственный товарообмен. Поскольку больше производственных цепочек будет замыкаться в пределах каждой страны без выхода на международный рынок.

А это значит, что очень скоро начнет падать доллар, потому что сократится его товарная масса, на которую он опирается. Получается с учетом всех этих обстоятельств, что американцы, конечно, очень давят на остальной мир, но для этого их опорой должен быть весь остальной мир.

Стоит хоть немного сократится международному товарообмену, как мощь Соединенных Государств упадет буквально на глазах. Поэтому чтобы они не пытались делать сейчас, все равно надолго их не хватит.