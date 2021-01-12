Анатолий Вассерман о вакцине и власти

Каким был прошлый год для нашей страны? Что больше всего повлияло на события в России? Кто на каком этапе был первым в разработке вакцины против коронавируса? Чья вакцина эффективней и безопасней? Правильно ли действовала российская власть с этой сложной ситуации? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Читайте начало интервью: Анатолий Вассерман: США надолго уже не хватит

— Анатолий Александрович, на все происходящее в 2020 году, конечно, сильно повлияли пандемия коронавируса и общемировая ситуация. Тем не менее, Россия оказалась первой страной, которая запатентовала вакцину. Конечно, это вызвало большое недовольство ряда стран, прежде всего США.

Еще есть вакцины Pfizer и ряд других. Но со всеми ними постоянно какие-то непонятные истории происходят. А с нашими вакцинами все более-менее стабильно, хотя нас в чем только не обвиняли.

Понятно, что противо-коронавирусные карантинные меры, сильно повлияли на ухудшение экономической ситуации. К сожалению, нам недостаточно объясняли ситуацию… Каким, на ваш взгляд, этот год был для России?

— Вообще, на мой взгляд, для России в целом год был более-менее терпимым, а для Российской Федерации в частности вообще очень удачным. Сразу скажу о регистрации нашей вакцины.

Дело в том, что у нас просто другие, чем у большинства наших стратегических конкурентов, правила испытаний вакцин. Там частные фирмы сами отвечают за все этапы испытаний, сами набирают добровольцев на эти испытания и так далее.

В Российской Федерации обязательно нужно разрешение соответствующих органов, надзирающих за всеми медицинскими этапами, тем более все строго уже на третьем этапе — на массовых испытаниях. У нас — жестче медицинский надзор.

В общем-то мы зарегистрировали вакцину, даже не потому, что первыми ее создали, а потому что нам это необходимо по правилам.

Кто в чём первый?

К сожалению, в первых публикациях журналисты как обычно не вполне разобрались. На самом деле к моменту регистрации вакцины "Спутник V" в мире уже было разработано несколько вакцин.

Поэтому мы к третьем этапу испытаний, к массовому, подошли хотя и в числе первых, но все-таки не первыми. Скажем, в Китае испытания начались раньше. Но там они испытывали на специфических контингентах, например, на военных.

Соответственно, получилось, что мы хотя и не первыми вакцину создали, но действительно первыми ее зарегистрировали, просто потому что у нас более жесткий, чем в большинстве стран, надзор за разработчиками вакцин. С моей точки зрения, это, конечно, приятно, что так строго у нас следят за такими делами.

Качество

Но дело не в том, кто первым выставил на испытания, а в том, кто первым ввел в массовую клиническую практику. И вот тут мы, несомненно, оказались первыми не в силу каких-то юридических нюансов, а в силу того, что первыми смогли убедиться в высоком качестве вакцины.

А убедились мы в этом в основном благодаря тому, что вакцина сделана на хорошо отработанной почве по хорошо отработанной технологии. Мы заранее знали, что вакцины, сделанные по этой технике, по меньшей мере, безопасны и испытания нужны, по сути, только чтобы оценить эффективность.

Баланс карантина с работой

Кроме того, очень важно, что у нас нашли баланс между карантинными мерами и необходимостью продолжения производства.

Очень многие страны ударились в одну из этих двух крайностей. В результате последствия оказались крайне тяжелыми:

кто-то вовсе парализовал собственную экономику до такой степени, что по сути разорил страну,

кто-то, наоборот, в надежде сохранить экономику, допустил развитие эпидемии.

А у нас заболеваемость оказалась очень скромной по общемировым меркам, и экономика, хотя и упала, но заметно меньше, чем большинстве стран.

Такой баланс требует, прежде всего, колоссальной силы воли от высшего руководства страны, потому что когда от тебя требуют срочно что-то сделать, проще всего закрутить гайки. И хорошо, что у нас все-таки нашелся этот самый баланс между медициной и производством.

Так что, думаю, нам есть, чем гордиться, причем не только нашим медикам, а еще и в большей части руководству страны. Нам очень повезло, что как раз незадолго до пандемии у нас впервые за многие годы оказалось более-менее вменяемое правительство.

Конечно, оно привлекалось под другие совершенно задачи. Но то, что нынешнее правительство смогло решить эти задачи, тоже опирается именно на то, что оно в меньшей степени, чем любое из предыдущих, опирается на догматику тоталитарной секты либералов.