Пандемию коронавируса используют для тотальной перестройки мира

Пандемия коронавируса внесла и продолжает вносить кардинальные изменения не только в повседневную жизнь людей, но и в глобальную политику с экономикой. При этом речь не только о том, что в ближайшие годы самыми ходовыми товарами станут маски, санитайзеры, перчатки и прочий "санитарный стафф", но о вещах куда более серьёзных.

Уже многие политики и экономисты мирового уровня говорят о том, что сейчас, на наших глазах складывается новый мировой порядок.

Например, в последние месяцы от лидеров ряда государств можно было услышать фразу "построить лучше, чем было". С ней на выборах выступал Джозеф Байден, её проговаривал Борис Джонсон, с ней же выступал и премьер Канады Джастин Трюдо.

И последний в своём выступлении четко обозначил, что под этим лозунгом подразумевается:

"Эта пандемия предоставила возможность для перезагрузки. Это шанс ускорить наши предпандемические усилия по переосмыслению наших экономических систем".

То есть фактически он прямым текстом сказал, что процессы трансформации глобальной экономики шли и раньше. Но коронавирус — это прекрасная возможность эти процессы ускорить и радикализовать.

К слову, Трюдо тут же упрекнули в излишнем глобализме канадские парламентарии-консерваторы. Однако тот назвал их "конспирологами" и заявил, что "ничего такого не имел в виду".

Но слова господина Трюдо в данном случае явно показывают, что разговоры о "новом мировом порядке" — это теперь не просто маргинальная конспирология. Это теперь официальная доктрина, принятая на вооружение сразу несколькими западными государствами.

Одним из фундаментальных идеологов этой новой доктрины является председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб, который, собственно, и ввёл термин "великая перезагрузка".

Поясняя этот термин, на одном из заседаний ВЭФ, господин Шваб заявил: "Мир должен действовать сообща и быстро, чтобы перестроить все аспекты нашего общества и экономики, от образования до социальных контрактов и условий труда… Каждая страна, от США до Китая, должна участвовать в этом, и каждая отрасль, от нефти и газа до технологий, должна быть преобразована. Короче говоря, нам нужна "великая перезагрузка" капитализма".

Кстати, недавно вышла очередная книга Клауса Шваба, которая так и называется "Глобальная ковидная перезагрузка". В ней прямым текстом написано: "Мы не допустим возврата к "доковидному" миру".

Как пояснил советник министра обороны РФ Сергея Шойгу Андрей Ильницкий, "в дивном мире Шваба, где будут править корпорации, не будет места национальным государствам. Причем это будет, по их понятиям, в самое ближайшее время. Разумеется, суверенной России там не будет места в первую очередь.

Теперь что ждать? "Ковид" нагнал страха на людей, снёс администрацию Трампа, разворотил национальные экономики и системы здравоохранения. Основную задачу выполнил".

"Намордники — это навсегда. Не верите — спросите у жителей Китая, Сигнапура, Южной Кореи. Сейчас хорошо заработают производители одно- и многоразовых масок, их дизайнеры, создатели ноу-хау с фильтрами и маркетологи продукта. Думаю, через лет двадцать, когда будет создана универсальная вакцина от всего, маски уже станут привычным, хотя многим будущим людям и непонятным, элементом гардероба", — цитируют в соцмедиа слова аналитика "теневого ЦРУ" Stratfor Алекса В.

И, к сожалению, Россия не избежала всех этих преобразований. У нас уже вводится повсеместное дистанционное образование. При этом всё больше экспертов и чиновников высказываются в пользу "удобства и перспективности" такого "цифрового педагогического подхода".

Безотносительно пандемии.

Маски стали обыденностью и, более того, мотивом для проверки на их ношение со стороны представителей правоохранительных органов.

В Москве система "Умный город" во время пандемии вообще стала контролировать каждый шаг жителей столицы. Ну и, естественно, не обошлось без "новых цифровых преступлений", когда, например, анкеты 300 тысяч москвичей через Департамент информационных технологий ушли в открытый доступ в Сеть.

В общем, дивный новый мир не просто наступает, он уже фактически наступил. И сейчас дорабатываются последние черты этого мира. К слову, о том, что это будет тоже довольно прямо написано, даже на уровне "Википедии".

По мнению глобалистов вроде Шваба, нас ждёт "четвёртая индустриальная революция", которая носит, например, такие основополагающие черты:

"интернет вещей,

работа с большими данными,

блокчейн,

3D-печать,

работа с ИИ и нейросетями,

квантовые вычисления,

массовое внедрение киберфизических систем в производство

и обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг".

То есть тотальная цифровизация, власть корпораций, которые станут монополистами этой цифровизации, стирание государств как таковых.

Что, впрочем, не отменит пропускного режима между странами, потому что карантин отменять — это отказываться от очень удобного механизма контроля. Ну и как итог — тотальная глобализация, где экономические правила для всего мира будут диктовать люди вроде Шваба из ВЭФ.

Нет, говорить о том, что коронавирус был придуман специально и внедрён для того, чтобы ускорить все эти процессы, мы не будем. Но стоит понимать, что нынешняя пандемия эти процессы ускорила, и ей активно пользуются очень влиятельные люди для буквальной перестройки всего мира.

И здесь как нельзя кстати можно вспомнить цитату из "Непобедимого солнца" Виктора Пелевина:

— Что это за вирус? — Пока мало информации. Но, похоже, отличается от плохого гриппа в основном хорошим пиаром. Под который всех обдерут как липку и спишут всё, что украли. Серьёзные люди сжигают бухгалтерию в мировом масштабе. — Что, они специально этот грипп запустили? — Нет. Но быстро поняли, как его запрячь.