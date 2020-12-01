Николая Платошкина лишили всех прав

Оппозиционного политика левого толка Николая Платошкина уже несколько месяцев держат под домашним арестом по надуманным обвинениям, фактически лишая всяческих гражданских прав не только его самого, но и его гражданскую жену. На него оказывается всевозможное давление. Обыски и изъятие вещей и денег по непонятным основаниям суды признают законными, выносят абсурдные решения. Обо всем этом Вадиму Горшенину рассказала жена Николая Платошкина Анжелика Глазкова.

Читайте начало интервью: Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина

— Анжелика, вы сказали, что следственные органы оказывают всяческое моральное давление на Николая Платошкина, в частности препятствуют заключению вашего брака. Почему? Никита Белых сочетался браком будучи в Лефортово.

— Да. Вот и нам говорят: распишетесь в Лефортово, а сейчас, когда вы под домашним арестом, мы вам не разрешаем. Они не удовлетворили ходатайство, чтобы нотариус пришел заверить подпись на его заявлении.

Идет давление не только моральное, но и физическое, потому что они не разрешают ему прогулки, из-за этого происходит ухудшение его здоровья. Они пытаются его сломить, не удовлетворяя никакие ходатайства. Ни одного решения суда еще не было в нашу пользу.

Мы пытались оспорить законность обыска, проведенного в квартире, которая принадлежит мне на праве собственности. Следователь проводил обыск в мое отсутствие. Хотя я была недалеко и могла бы вернуться в течение 15-20 минут. Но он даже не позвонил.

— А как они в квартиру попали?

— Николай Николаевич находился в квартире один, я уехала по делам на недолгое время. Они его обманули, сказали, что это участковый пришел познакомиться. Когда он открыл дверь, они ворвались в квартиру.

Я думаю, что все это было сделано намеренно, поэтому и звонок мне не поступил. Они хотели, чтобы он был один. После этого я нашла прослушку у себя в щитке с телефонными проводами.

Конечно, им не нужны были лишние свидетели. Я бы на видео могла снять их действия. Наши доводы были очень аргументированные и веские, потому что это — уже нарушение прав человека на его собственность.

Мосгорсуд отменил решение Басманного суда, но сам принял ровно такое же решение, чтобы мы дальше уже не смогли предпринять никаких действий, не могли это оспаривать. Суд поставил на этом деле точку.

— Какое решение он принял?

— Он принял решение, что обыск проведен законно.

— А на каком основании вообще обыск проводился? Почему он был законным?

— Обыск проходил, как я поняла из заявлений в суде на основании рапорта. Чей рапорт, что это за рапорт, непонятно. Нас с ним не ознакомили. Но было возбуждено какое-то уголовное дело. После этого был проведен обыск.

И на следующий день Басманный суд вынес решение о законности проведения обыска в квартире, собственником которой являюсь я.

Какие доводы использовались для такого решения, мы это увидим, только получив решение в Басманном суде. Где-то недели через две. Аргументы, которые мы приводили, просто игнорировались.

По деньгам, например, мы так же вопрос ставили. Они же изъяли в ходе обыска деньги. Была изъята также оргтехника, были ящики открыты, на кровати валялись какие-то документы Николая Николаевича.

Басманный абсурд

Николая Николаевича самого не было, когда я вернулась. Что произошло, я вообще не знала, поэтому я хотела уже вызывать полицию. Они аргументировали, что Платошкин за месяц до этого снимал денежные средства в банкомате. В общем — полный абсурд.

Эти деньги лежали у меня на полке. Я говорю: "Какая связь? Они что, из банкомата помеченные вышли? Он что, не имеет права деньги снимать в банкомате? Какую связь вы в этом вообще видите?"

Я просила суд разобраться во всем этом. Но судья только зашла в совещательную комнату, а через три минуты уже вышла. Решение, я так думаю, уже было заготовлено. И обыск признали законным. Меру пресечения Николаю Николаевичу не изменили.

Глядя на этих людей, я вижу, что это — все молодые люди, поколение сменилось, но они все уже имеют высокие звания. Допустим, прокурор — молодая женщина, подполковник юстиции.

Она, кстати, даже чуть не уснула на заседании, о чем мы ей даже сказали, что имейте к нам вообще какую-то корректность, дремать не надо на судебном заседании. До такого уже доходит.

Они уверены в своей правоте на 100%, считают, что борются с каким-то врагом, террористом, Платошкин — враг №1. Но они совершенно не понимают, что есть конституционные права граждан. Право голоса мы тоже имеем. Если мы не согласны с политикой нашего государства, мы имеем право об этом высказаться.

Судья даже не слушала выступление адвоката, которое он готовил два дня. Я понимаю, что они любое решение примут, подпишут, потому что у них — несменяемость, они назначаются одним человеком и абсолютно неподотчетны народу.

Поэтому я думаю, что дело Николая Николаевича будет развиваться именно в этом русле — они готовят ему реальный срок, выпускать они его не собираются.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев