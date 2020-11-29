Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Дарья Митина

"Реформа Мишустина" — оптимизация или популизм

Политика

"Реформа Мишустина" — оптимизация или популизм? Что такое административная реформа по-мишустински? Почему Мишустин объявил о ней именно сейчас? Почему СМИ бесконечно обсасывают сокращение штатов, а об остальном умалчивают? Много или мало в России чиновников? Сколько их нужно вообще? Чем эта реформа похожа на предыдущие, а чем от них отличается? Получится ли сэкономить бюджетные средства? А надо ли их экономить в принципе?

Означает ли инициатива Мишустина радикальную перетряску всей исполнительной власти? Обо всем этом и многом другом рассказала российский политический деятель левого толка, политолог и публицист Дарья Митина.

— В России объявлено об очередной широкомасштабной административной реформе, которая связывается с именем ее инициатора — председателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. В самой по себе административной реформе ничего страшного нет.

Государственный аппарат в любом государстве находится в состоянии перманентного изменения, настройки, и всегда идет навстречу вызовам времени.

Реформы ради них самих

Другое дело, когда административные реформы проходят каждые 5-10 лет, а то и чаще, это — свидетельство серьезного управленческого неблагополучия и турбулентности системы управления в стране.

Какие масштабные реформы советского периода мы помним? — Хрущевская реформа и реформа советского правительства — совнаркома — в первые годы советской власти. Это были вехи, связанные с тем или иным этапом развития советской страны и ее правительства.

Что касается нашей страны, в последние 25-30 лет, мы особых вех не ощущаем. Происходит только стабильное ухудшение нашего материального положения и самоощущения по части уверенности в завтрашнем дне, стабильности, заработной плате и так далее.

Это зависит от власти. Обеспечивает это она из рук вон плохо, хотя административные реформы проводятся регулярно. В 2004 году прошла наиболее масштабная реформа из всех постсоветских — "реформа Дмитрия Козака".

Вице-премьер Дмитрий Николаевич Козак действительно был инициатором этой реформы, но всю техническую сторону, всю кропотливейшую подготовительную работу провел вице-премьер Борис Сергеевич Алешин. Он совершенно правильно начал с создания комиссии по инвентаризации государственных функций.

Эта комиссия работала почти год. Она проинвентаризировала все государственные функции, которые реализует федеральные органы исполнительной власти. И только после этого была объявлена реформа.

Однако в результате разделения единых федеральных органов исполнительной власти на три звена система управления стала гораздо более громоздкой. Мне в ней не нравится многое.

Сокращение кого и для чего?

Но сейчас сразу бросается в глаза то, как нам рассказывают исключительно об одном аспекте реформы — сокращении штатов. Об этом трубят на всех углах, совершенно ошибочно, абсурдно полагая, что российский народ этому факту очень обрадуется.

Вообще у нашей власти существует странное заблуждение, что граждан очень раздражает раздутость штата, они спят и видят, как бы этих чиновников сократить. Вот и подсовывают такие пропагандистские материалы.

Но нам почему-то не говорят, для чего это делается. Как это сокращение штатов отразится на состоянии управления, доступности власти, зарплатах и пенсиях, или все останется по-прежнему?

Если все останется по-прежнему (я даю спойлер, что именно так все и останется), тогда российскому гражданину на это сокращение штатов абсолютно наплевать.

Вообще сокращение штатов — всегда очень лукавая вещь, и я бы никому не советовала им увлекаться, потому что на самом деле в России чиновников, отнюдь, немного.

Место для своего человека

У России — начальников много. Да, вот начальников можно было бы и сократить. Руководящих должностей в России действительно много, потому что часто руководящие должности (да еще и штат под них) учреждаются и вводятся дополнительно под какие-то конкретные персоналии.

Уходит крупный чиновник со своей должности, но вроде бы на пенсию его рано отправлять, статус не позволяет, надо его куда-нибудь пристроить. Вот и учреждают какую-нибудь дополнительную должность — заместителя министра, дополнительного вице-премьера, если это крупный чиновник.

В результате действительно штат руководящих работников у нас — совершенно неоптимальный. В этом Мишустин прав. Но речь-то пойдет о сокращении не руководящих должностей, а именно рядовых сотрудников.

А их у нас, отнюдь, не перебор. Чиновников низшего и среднего звена у нас — наоборот дефицит, особенно в регионах. И зарплаты у них — крайне низкие.

Поэтому и существует явный перекос в системе управления. Любые кадровые, любые структурные, любые административные изменения рано или поздно разбиваются об этот кадровый беспредел.

Люди с властью расставаться очень не хотят. И получается диспропорция, зарплатное несоответствие. Наверху пирамиды стоят зачастую лишние руководители, которые получают огромные деньги, а на рядовые должности людей не хватает, потому что платят очень мало.

Плюс возможность всевозможной коррупции. Потому что коррумпируются именно те чиновники, которые принимают решения. Эта ситуация — совершенно нетерпимая, но для того чтобы ее исправить, не делается ничего.

Охота к перемене мест…

Та реформа, которая сейчас объявлена, вполне укладывается в бессмертную крыловскую фразу

"А вы, друзья, как ни садитесь;

Всё в музыканты не годитесь",

потому что речь идет опять же только о каких-то структурных перемещениях, а совершенно не об изменениях подхода к государственному управлению и его принципов, в том числе кадровых.

На руководящих должностях и через полгода будут те же самые люди, только перетасованные, даже если у самого Мишустина есть совершенно искренние намерение этих людей поменять. Есть такие механизмы — скрытые пружины работы власти, которые этих людей сохраняют.

Эти люди широко известны, мы все про них знаем. Очень хорошо, если о них узнают еще и правоохранительные органы, изучат всю их подноготную.

Поэтому моя оценка грядущей административной реформы — отрицательная. Я уверена, что это — очередная бюрократическая передвижка, перетряска, которая не даст никаких радикальных изменений.

Я глубоко убеждена, что в недрах системы нашего капиталистического бандитского государства такие структурные изменения ничего не дадут без изменения структуры собственности и подходов к использованию госсобственности. Мой прогноз — пессимистический.

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы власть реформа дарья митина правительство михаил мишустин сокращение штата
Новости
Нурмагомедов рассказал, как он поддерживает хорошее настроение
Звезда фильма "Белое солнце пустыни" заразился коронавирусом
Леннокс Льюис готов вернуться в бокс следом за Тайсоном и Джонсоном
В Москву придёт настоящая зима
Мясников: безопасных наушников не бывает
Медведев высказался о смерти Фортова
В Минске задержан оппозиционер и член КС
Максакова рассказала, как Дрожжина и Цивин набивались к ней в друзья
Доктора Марадоны подозревают в убийстве футболиста
Тихановская хочет встретиться с Путиным
Последние материалы
Инопланетные цивилизации не пойдут на контакт
В Минске задержан оппозиционер и член КС
Максакова рассказала, как Дрожжина и Цивин набивались к ней в друзья
Доктора Марадоны подозревают в убийстве футболиста
Тихановская хочет встретиться с Путиным
Квят рассматривает предложения от команд "Формулы-1"
Названа причина смерти Шона Коннери
Слепаков и Быков решили снять фильм об инопланетянах
В Госдуме экс-президента РАН Фортова назвали учёным от бога
Фургал пожаловался, что не может заниматься спортом в СИЗО
Популярное
Новости Армении
Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу

Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?

Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу
"Не таким, как 2020": астролог рассказала, каким будет 2021 год
Формула небес
"Не таким, как 2020": астролог рассказала, каким будет 2021 год
Общество
Российские пенсионеры получат двойную выплату в декабре
Российский шоу-бизнес
Критик Соседов объяснил, почему артисты поют под фонограмму
Игорь Буккер Инопланетные цивилизации не пойдут на контакт Игорь Буккер Василий Амирджанов Депутат посетовал на скромные запросы граждан Василий Амирджанов Инна Новикова Армяне и азербайджанцы должны вспомнить опыт мирного сосуществования в СССР Инна Новикова
Комментарии
Инопланетные цивилизации не пойдут на контакт
Собчак считает, что имеет право нарушать ограничения
Оформить инвалидность в России стало проще
Оформить инвалидность в России стало проще
"Лохушка": Лукашенко обозвал Тихановскую
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу
Собчак считает, что имеет право нарушать ограничения
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Шойгу - немцам: "Сто лет отмаливать, что сделали ваши предки"
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
"Людей в хорошее надо заманивать". Как поменять праздники на благо нации
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Армяне и азербайджанцы должны вспомнить опыт мирного сосуществования в СССР
Джонс хочет встретиться с Силвой после боя с Тайсоном
Викторию Боню спасали врачи после её дня рождения в ОАЭ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников