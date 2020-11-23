Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России

На днях прошел очередной, девятый по счету, Форум свободной России. Ранее подобные мероприятия проходили весной в столице Литвы. Но в этом году дискуссию пришлось отложить на полгода и проводить виртуально. Правда, нельзя сказать, что концептуально что-то изменилось.

Дискуссии интеллектуалов

Как всегда, на форум собрался цвет свободомыслящей России. Как из самой России, так и из-за ее пределов. Вот, например, основатель и вдохновитель мероприятия Гарри Каспаров заявил, что "форум не выдумывает проблемы, а мобилизует интеллектуальный потенциал для решения актуальных проблем".

Образцом может послужить обсуждение поправок в Конституцию, принятых летом этого года. Юрист Елена Лукьянова заявила про "конституционно-правовой бред", политолог Александр Кынев — про "конституционную хрень", Игорь Яковенко — про "законодательный мусор" и "законоиды", Леонид Гозман сообщил участникам дискуссии, что люди правильно делают, когда "кладут на эту Конституцию". Уровень обсуждения, как видим, был высочайшим.

Свой интеллектуальный потенциал в полной мере мобилизовал и бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Он высказался по теме "Северного потока-2". И полностью разоблачил политику Берлина. Ведь по мнению Пономарева, цель проекта — укрепление геополитических позиций Германии, поскольку та якобы выступает в роли главного лоббиста экономических интересов президента России на Западе.

Про "имперскую политику" и не только

Но, пожалуй, наибольший резонанс имело заявление Гарри Каспарова. Который еще до начала работы форума порассуждал насчет того, что будет с Крымом, когда участники Форума свободной России придут к власти.

"Никаких референдумов (о принадлежности полуострова) быть не должно. Переходный период никоим образом не должен сопровождаться переговорами — переговоры тут вести не о чем. Решение о возвращение Крыма под контроль Украины должно быть принято новым российским парламентом незамедлительно. А вот технология передачи, какое время она займет — это уже вторично", — сказал Каспаров.

Да и вообще России следует отказаться от того, что Каспаров именует "имперской политикой": "Это включает в себя отказ от всех аннексий и претензий на какие-либо территории, которые ранее входили в состав Российской империи или Советского Союза. Имперская политика в 21-м веке не приносит ничего, кроме бед и разочарований, в том числе самой России".

Конечно, только этим повестка форума не исчерпывалась. Вообще говоря, мало есть на свете тем, которые российские интеллектуалы-оппозиционеры не в состоянии были бы обсудить. Но они есть. Вот в статье очень доброжелательно настроенной у форуму Deutsche Welle сказано: "Ключевая задача литовских дискуссий, как считают сами организаторы, — сформировать интеллектуальную альтернативу путинскому режиму. Однако видно, что форум еле-еле за ней поспевает. В обсуждениях о пытках и эмиграции — ни слова не прозвучало о представителях ЛГБТ, а феминизма будто вообще не существует. Отдельные спикеры не стеснялись отрицать глобальное потепление".

Но вообще говоря, вот этот самый форум и есть то самое гражданское общество в представлении Запада, поддержка которого декларируется при каждом удобном и не очень случае. Так что этот междусобойчик явно был не последним. Хотя есть большие сомнения насчет успеха в деле мобилизации интеллектуального потенциала для решения актуальных проблем.