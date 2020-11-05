Скандалы на выборах в США: от Джефферсона до Трампа

Подсчёт голосов в ходе президентских выборов в США превращается сейчас в еще один этап политической борьбы, если не сказать войны.

Штаб Трампа уже подал исковые заявления в суд о приостановке подсчета голосов в Пенсильвании, Джорджии и Мичигане. Виной тому, возможные фальсификации при подсчёте "почтовых голосов", удаленного и досрочного вида голосования, которое стало массовым на этой кампании в США.

С другой стороны, активно действуют и демократы. Сегодня в штате Огайо, большинство избирателей которого проголосовало за Трампа, вспыхнули беспорядки такого масштаба, что туда пришлось вводить национальную гвардию. Сил местной полиции не хватает.

Кажется, что битва за политическое будущее Америки только начинается. Впрочем, в политической истории США уже бывали громкие скандалы, которые тяжким пятном ложились на все институты американской демократии.

Начать здесь можно с выборов 1800 года, когда Томас Джефферсон победил своего конкурента Джона Адамса. Но в силу манипуляций с голосами выборщиков политическая система в США зашла примерно на неделю в глухой тупик.

Джефферсон победил, но равное количество голосов с ним набрал его же сопартиец Аарон Берр. А это означало, что оба они имеют равные права на президентское кресло. Решать, кто же в итоге станет президентом должна была палата представителей.

В которой большинство занимала партия федералистов, конкурентов Джефферсона и Берра. В итоге и они не могли адекватно отдать свои голоса одному из кандидатов. Только после прямого вмешательства Александра Гамильтона, главы федералистов, который убедил голосовать "за Джефферсона потому, что Берр еще хуже", Америка смогла избрать президента.

Берр, к слову, этого не забыл и убил Гамильтона в 1804 году на дуэли.

В XX веке в политической истории США было куда больше скандалов. Здесь, и знаменитый Уотергейт, когда некие люди пытались поставить прослушивающее оборудование в штаб конкурента Никсона, Джорджа Макговерна. И попались эти люди так удачно, что в итоге Никсон сам, добровольно, чтобы избежать импичмента, сложил с себя полномочия. Связь этих "прослушивающих людей" с Никсоном в итоге так доказана и не была.

Запомнился всем и скандал Билла Клинтона с Моникой Левински. Который начинался, как "неформальные интимные отношения". Но в итоге после того, как Клинтон дал ложные показания под присягой дело дошло до импичмента. И процедура чуть было не свершилась впервые в американской истории.

Для импичмента нужно было 67 голосов сенаторов, Клинтон "набрал" 50.

Ближайший и по смыслу, и по времени скандал с президентскими выборами в США случился в 2000 году во время противостояния Джорджа Буша-младшего и Альберта Гора. Дело в том, что там обнаружились какие-то такие лихие странности с подсчетом голосов во Флориде, что сначала в судебном порядке был инициирован пересчёт голосов.

А потом, после обращения Буша в Верховный Суд США, подсчёт вообще был остановлен. В итоге, во Флориде, которая стала на тех выборах ключевым штатом Буш победил с перевесом в 58 голосов избирателей. В итоге, судебные тяжбы между кандидатами, партиями, властями Флориды и прочими пересчётами бюллетеней продолжались еще месяц после официального завершения президентской кампании.

Не обошлось без существенных проблем и на выборах Обамы в 2008 году. Тогда ряд членов ОБСЕ открыто заявляли о препятствовании допуска избирателей и наблюдателей на участки, ошибки в подсчетах бюллетеней и прочих весьма странных, и не характерных для "идеальной демократии" вещах.

Сейчас эксперты республиканцы сообщают о том, что "Сотрудник почтовой службы Мичигана сообщил журналистам о том, что их заставляют собирать бюллетени, отправленные уже после дня голосования (это нарушает законы штата). Но потом их отделяют от общей массы и ставят на них штемпели третьего ноября.

В сельских районах Аризоны, где голосует много сторонников Трампа, вместо ручек использовались маркеры. Потом под этим предлогом бюллетени были признаны испорченными. Но даже в таких условиях отрыв между кандидатами постепенно сокращается.

Победу Байдену в Мичигане принесли специальные участки для почтового голосования в Детройте — теперь они прославились на весь мир своим 100% результатом за демократов.

На эти участки не пускают наблюдателей — и сотрудники избиркома баррикадируют окна досками и коробками из-под пиццы. И продолжают считать всё новые поступающие на грузовиках бюллетени".

В общем, кажется, американские выборы 2020 года войдут в историю США, да и всего мира. Вот только с не самой лучшей стороны. Да, пока писались эти строки, в Аризоне также начались протесты по поводу фальсификации выборов.

Кажется, в США начинается что-то очень похожее на "Майдан".