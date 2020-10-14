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Автор Любовь Степушова

Россияне одобрят санкциии ЕС по делу Навального

Европейские политики откровенно хамят, заявляя, что введут санкции из-за отравления Алексея Навального. Но многие россияне под ними бы подписались.

Чиновников ждут полтриллиона рублей

Россия пригрозила прекратить общаться с ЕС

На пресс-конференции с Сергеем Лавровым, глава МИД Дании Йеппе Кофод, ничтоже сумняшеся объявил, что Дания присоединится к санкциям ЕС по Навальному. То есть, приехал в гости налаживать отношения с "камнем за пазухой". Лавров отшутился, мол, "а мы идём обедать (читай, а нам всё равно)", но это было прямое оскорбление, которое заслуживало отповеди, если не отмены результатов визита.

Глава внешнеполитического ведомства день спустя опомнился, и выговор все же сделал.

"Если в Евросоюзе не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой, то Россия будет вынуждена прекратить с ним общаться", — сказал глава МИД РФ, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

Министр далее привел заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая полагает, что "важно расстаться с иллюзией, что Россия при нынешнем руководстве сможет восстановить статус геополитического партнера ЕС".

"Это очень серьезное заявление из уст высшего официального лица Еврокомиссии", — сказал Лавров, добавив, что считает нужным для России "перестать оглядываться на эти оценки".

Оглядываться как раз нужно, и не только "оглядываться", но и отвечать. Но с этим проблема, о чём — ниже.

Фигуранты санкций могут подать в суд

Проблема есть и у Брюсселя, так как санкции по делу Навального предполагается наложить на российских чиновников, но конкретных подозреваемых нет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипмиссии одной из европейских стран, для того, чтобы ввести ограничения, необходимо проследить обоснованную связь между конкретными лицами и отравлением Навального. В противном случае, заявил источник, любой из фигурантов нового "черного списка" может обжаловать санкции в суде.

Сомнительно, что этим будут заниматься, например, прокурорские чины, которым и так запрещено иметь активы вне России и выезд в 173 страны мира.

Санкции — это "казус бели"

Вопросы надо было бы поставить перед европейским дипломатом по-другому. Где европейская ценность верховенства права? Где доказательства? Где суд по делу об отравлении Навального, ведь, когда надо, Запад, организует суды экстерриториально, впрочем, юрисдикция многих западных стран — экстерриториальная.

Очевидно, что в Европе на эти вопросы не ответят ни в одном из властных институтов, потому что, что сверху спускают, то там и глаголят. Парламентаризм Европы, ее приверженность международному праву — это картинка для обывателя, все решения принимаются заранее. Причина на поверхности — это классическая попытка сдержать развитие России. Раньше Империи, потом СССР, теперь Российской Федерации. Западным политикам нужна Россия Ельцина 90-х годов — покорная, продавшаяся "за колбасу".

Тем не менее, обставлены они красиво, якобы для восстановления справедливости… А вот в Нагорном Карабахе уже две недели убивают людей, и ни против Ильхама Алиева, ни против Никола Пашиняна санкции не вводятся. Почему? Эта война угодна Западу, потому что несет угрозы для России. А вот Башар Асад — под жёсткими санкциями, потому что своими действиями усиливает Россию.

Санкции нужны не для справедливости, это просто война. Запад давно формально объявил войну России, а российские власти отвечают на это крайне невнятно, например, по домыслам Навального в отношении президента России (который якобы отравил политика), надо было возбуждать уголовное дело о клевете.

Россияне приветствуют санкции против чиновников

Но есть у санкций и положительные моменты. Они показывают, что Россия экономически слаба, потому что не может адекватно ответить. Нет у неё рычагов давления на Запад, кроме ядерного щита, и Владимир Путин иногда такую угрозу озвучивает. Это положительный момент в плане осознания того, над чем работать.

Речь идет о деприватизации экспортных добывающих природные ресурсы отраслей, национализации элит, дедолларизации, формировании нового союзного государства с теми, кто хочет или захочет: Приднестровье, Донбасс, Южная Осетия. Белоруссия. Киргизия, далее везде. Надо также формировать законы, которые обеспечат преемственность власти в нужном народу, а не олигархам, направлении.

И второй положительный момент, персональные санкции на российских чиновников — это отличная, если задуматься, вещь, так как они заставляют их почувствовать себя в шкуре тех, кому в 2018 году оставалось до пенсии три года, а после пенсионной реформы стало шесть.

И никто из чиновников тогда не спросил, а как ты, персонально, будешь тянуть до 60 или 65, здоровье позволяет в нашей системе здравоохранения? Мало того, работающим пенсионерам, нет, чтобы спасибо сказать за то, что они сами себя содержат и не формируют протестный потенциал, так отменили индексацию пенсии, а в коронавирусный некарантин (карантин в октябре не объявлен в Москве) и проезд по социальной карте.

При этом иезуитски сказали, что ездить вам платно никто не запрещает. Право, приходится только сожалеть, что Навальный был госпитализирован в Омске, а не в Москве. Введение европейских санкции против московских властей — это было бы отличным решением.

Многие из россиян подпишутся под персональными санкциями против имущих власть в России, без исключений.

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Темы сергей лавров алексей навальный пенсионная реформа антироссийские санкции
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