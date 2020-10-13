Эксперт назвал новые возможные антироссийские санкции неприятными, но не смертельными. Они будут всё меньше воздействовать на отечественную экономику.
"Возможные новые санкционные ограничения на Россию будут иметь всё более ограниченный эффект, и те, кто принимают решения о санкциях, хорошо понимают это и учитывают несколько аспектов в связи с этим", — заявил партнер компании Matrix Capital Павел Теплухин на онлайн-встрече "Диалог с управляющими активами".
Он полагает, у кого были основания опасаться санкций, предприняли все необходимые меры.
"Те игроки, кто опасается санкций, за несколько лет уже подстраховались и приняли ряд решений, чтобы обезопасить себя: вышли из потенциально опасных рублёвых инструментов и проектов, подправили юридические вопросы своей деятельности. Остались те, кто не боится. Иностранные инвестиции за 30 лет так и не стали весомым фактором экономического развития России, поэтому экономика страны довольно устойчива в этом смысле. Санкции неприятны, но не смертельны ", — пояснил Теплухин.
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