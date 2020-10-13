"Неприятные, но не смертельные": эксперт о новых санкциях против РФ

Эксперт назвал новые возможные антироссийские санкции неприятными, но не смертельными. Они будут всё меньше воздействовать на отечественную экономику.

"Возможные новые санкционные ограничения на Россию будут иметь всё более ограниченный эффект, и те, кто принимают решения о санкциях, хорошо понимают это и учитывают несколько аспектов в связи с этим", — заявил партнер компании Matrix Capital Павел Теплухин на онлайн-встрече "Диалог с управляющими активами".

Он полагает, у кого были основания опасаться санкций, предприняли все необходимые меры.