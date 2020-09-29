Конфликт в Карабахе приведет к русско-турецкой войне?

Россия не имеет смысла ввязываться в конфликт между Арменией и Азербайджаном. Политикам следует обеспечивать только свои, российские интересы.

В регионе, как ни крути, может быть только одна большая война — русско-турецкая.

Как пишет обозреватель "Царьграда" Андрей Перла, сейчас в Ереване сотни людей стоят в очередях у военкоматов, ожидая очереди ехать на войну.

При этом стоит помнить, что армян в диаспорах живёт гораздо больше, чем в самой Армении.

Сегодня три миллиона армян живет в России.

Примерно 1 миллион — во Франции, причём эти последние пользуются огромным политическим влиянием.

Примерно полмиллиона армян живёт в США, причём и там их влияние весьма заметно среди других диаспор.

Так что локальным этот конфликт все равно не останется, в эту военную "историю" уже вошли Турция, Россия и Франция.

Проблема в том, что Армению и Россию связывают союзнические обязательства. В стране расположена российская военная база, Собственно, Армения — член ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) и ЕАЭС (Европейско-Азиатского экономического союза).

Со своей стороны Азербайджан — безусловно, экономический партнёр России, но военный союзник Турции.

Как написал известный российский политолог Глеб Кузнецов: "Все оказались не готовы освещать конфликт. Кроме турецких информагентств, которые подверглись "нападению" армян прямо с утра… Не надо думать, что конфликт закончится, когда Азербайджан восстановит суверенитет над районами вокруг Карабаха или над всем Карабахом".

Никто и не скрывал, что в Баку существует намерение уничтожить Армению, называемое азербайджанцами государством-террористом.

В течении последние 20 лет в Нахичеване, Азербайджане, Турции системно уничтожались следы армянской архитектуры или истории.

В сети пишут, что реальной опасности новой русско-турецкой войны нет, но позволить себе наслаждаться боем гладиаторов, Россия не может.

Что же делать России?

Сохранять статус арбитра и гаранта сохранения пусть плохого и хрупкого, но мира. А раз конфликт уже идет, то нужно его оставить локальным.

Как пояснил ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов, "нынешняя эскалация — это прямое следствие замораживания полноценного переговорного процесса".

России совершенно не нужен этот конфликт, спасибо всё равно никто не скажет.

Если же России придется принимать участие в военных действиях, то понятно, что с Турцией на одной стороне она не окажется. Что однозначно повлечет за собой необратимые последствия.