Эксперт: Шеин не рвется на выборы, а нарывается на протест

На финишной прямой перед Единым днем голосования — 2020 представители "Справедливой России" в Астрахани пустились во все тяжкие. Последним громким скандалом с участием "эсеров" стала попытка подкупа председателя участковой избирательной комиссии в интересах кандидата от их партии и даже оказание на избирком морального давления. Эксперты уверены, что астраханские "справедливороссы" под руководством своего главного идеолога депутата Госдумы от региона Олега Шеина нацелились на дискредитацию результатов голосования и уже готовят протестные акции.

8 сентября астраханские эсеры предложили председателю местного избиркома материальную помощь за подтасовку результатов голосования в пользу их выдвиженца Рафика Зубур-Оглы. В сеть попали фотоснимки служебной записки главы УИК в адрес вышестоящей инстанции. В ней уточняется, что представитель "Справедливой России" предложил руководителю комиссии "благотворительную помощь в виде работ и услуг" в обмен на фальсификацию итогов выборов. При этом, как следует из обнародованного документа, представитель эсеров поинтересовался, "какая Вам (председателю УИК, прим. ред.) разница, кто из дагестанцев победит"? Получив отказ, как пишет женщина, справедливоросс попытался оказать на нее моральное давление, поэтому в настоящее время представители избирательной комиссии, в которой произошел инцидент, опасаются за свою безопасность и просят принять меры по их защите в ходе Единого дня голосования, о чем также написала председатель УИК руководству.

Факт нарушения был документально зафиксирован, информация о нем направлена в правоохранительные органы и главе Центризбиркома Элле Памфиловой.

Политические эксперты обращают внимание на то, что накануне предстоящих выборов в астраханскую гордуму "Справедливая Россия" отказалась подписать декларацию "За честные выборы". В рамках соглашения активные в регионе политические силы приняли на себя обязательство использовать исключительно законные и этически безупречные методы ведения предвыборной агитации в целях обеспечить честные результаты голосования. Шеинцы сразу обозначили, что ничего гарантировать не будет, скорее, могут гарантировать обратное.

Президент центра исследований "Политическая аналитика" Михаил Тульский считает, что "это вполне закономерная позиция. Главный идеолог астраханских "эсеров" Олег Шеин изначально взял курс на дискредитацию выборов, ему не нужна конкурентная выборная кампания, ему нужна резонансная многодневная голодовка после ЕДГ. Зачем ему подписываться под тем реальным результатом, который местные партийцы получат по итогам голосования? Шеин мыслями уже далеко в будущей предвыборной кампании в Госдуму и своих политических амбициях на этот счет. А, значит, надо столбить за собой паблик в протестном ключе, чтобы было, на чем въехать в 2021 год".

Пока с пабликом у эсеров не очень. Вокруг партии много скандалов и упреков непосредственно Шеину в кадровой беспринципности и даже покровительстве криминалу. До сих пор не утихла история давней соратницы Шеина Галины Морозовой, которая жестоко убила своего 11-летнего сына и скрывала его труп несколько месяцев. В связи с этим также сообщалось о том, что Морозова предположительно была адептом секты "Возрождение", куда ее мог привести сам Шеин, а узнав об убийстве однопартийцы могли настоять на сокрытии в интересах предвыборной гонки.

Кроме того, в этом политическом сезоне на выборах в Астраханскую гордуму "справедливороссы" выдвинули кандидатом по одномандатному избирательному округу № 22 Ирину Наставину, имевшую судимость за членство в преступной группе, занимавшейся организацией проституции, в том числе с участием несовершеннолетних. Публичный скандал достиг таких масштабов, что кандидатке пришлось сняться.

В августе Кировский районный суд Астрахани признал виновной в злоупотреблении полномочиями еще одну видную эсерку из шеинской команды Надежду Калашникову. Преступление женщина совершила в 2018 году, когда из иной личной заинтересованности дважды утвердила документы, на основании которых коммерческим организациям перечислены необоснованные выплаты за невыполненные работы. Сумма ущерба превысила 400 тыс. руб.

Сейчас набирает резонанс информация о том, что "Справедливая Россия" пытается организовать в астраханской гордуме собственное "маршруточное лобби", что может привести к резкому скачку цен на проезд. Эсеры продвигают в депутаты сразу двух бизнесменов — Дамира Булатова и Виктора Федорова, фактически монополизировавших рынок внутригородских перевозок и постоянно повышающих стоимость проезда.

Очевидно, в условиях зашкаливающих репутационных рисков, партия пытается перебить одни скандалы другими. Активную фазу предвыборной гонки шеинцы полностью посвятили попыткам помешать работе избиркомов. Ведут агитацию на расстоянии менее 50 метров от ТИКов (что запрещено по закону), пытаются вывести из себя сотрудников избирательных комиссий, попросту обзывая их в самых нелицеприятных выражениях, и наконец, непосредственно Олег Шеин лично присутствует на разных участках, чтобы якобы контролировать процесс, хотя права на это опять же не имеет.

Как отмечает председатель Общероссийского движения Сильная Россия (кандидат политических наук) Антон Цветков, "исходя из элементарной логики команда Шеина едва ли планируют поднять свои рейтинги нахрапом и наглостью".

"Это привычная технология срыва работы избиркомов и делегитимизации итогов ЕДГ, — считает эксперт. — Я уверен, что это не последняя их провокационная акция. Вероятно они уже готовят в выходы на митинги после ЕДГ якобы из-за фальсификаций. Зачем все это? Конечно, чтобы подвести итоги избирательной кампании в стандартной для оппозиции риторике: нам мешали вести агитацию, мы вскрыли массу нарушений в избиркомах, но нас никто не слушал. Главное, чтобы сейчас все запомнили, что какие-то там скандалы вокруг избиркомов с эсерами были. А то, что это было не про фальсификации, а про немодельную фигуру представителя избирательной комиссии, так это пустяки, забудется. А осадок останется". "Ну а пока остается только размышлять над тем, какой креатив для протеста выберет сам Шеин, — иронизирует Михаил Тульский. — "Очередная голодовка, а возможно, что-то более самобичующее — например, акт самосожжения".