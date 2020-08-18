Эсеры оказались сектантами

Не так давно россиян потрясло своей жестокостью убийство, совершенное экс-кандидатом в губернаторы Астраханской области, бывшей активисткой регионального отделения партии "Справедливая Россия" Галиной Морозовой. Женщина забила до смерти 12-летнего сына, замуровав тело мальчика в бетон на квартире старшего сына. И недавно выяснились возможные мотивы преступления.

Как стало известно, экс-активистка партии "Справедливая Россия" была адептом одной из религиозных сект Астрахани. Редакции "Экспресс газеты" удалось выйти на бывшего участника секты "Церковь евангельских христиан "Возрождение", которая является одним из отделений скандально известного духовного центра (ДЦ) "Возрождение", основанного на Украине Владимиром Мунтяном. Некий Николай, некогда успешный предприниматель, рассказал о деятельности секты.

Николай объяснил, что ушел в секту, поскольку были проблемы в семье, со здоровьем, с бизнесом.

"Все накатило сразу. А тут, это было в декабре 2017 года, подошел на улице человек, такой жизнерадостный, пригласил на "замечательную тусовку", подарил брошюру с текстами из Святого Писания. Так я попал на одно из воскресных служений церкви "Возрождение". Сначала мне понравилась атмосфера: все такие веселые, открытые, вместе читают Библию, обсуждают, поют. Появилось ощущение легкости жизни, казалось, мои проблемы уже не такие серьезные. Главное, чему учил пастор, что надо быть здоровым, богатым и счастливым. Только так ты можешь разделить то, что имеешь, с другими", — отметил он.

Но очень скоро Николай понял, что попал в кабалу, поскольку нужно было отдавать все, что имеешь, церкви. Люди даже продавали квартиры. Ведь чем больше отдашь общине, тем счастливее будешь, думали последователи.

"А если у тебя в жизни что-то не так, то значит, Бог отвернулся от тебя, и ты оказался во власти Сатаны. Я чуть было не продал последнее — единственную квартиру. Я чуть до самоубийства не дошел. Думал, что раз не успешен, то жить незачем", — рассказал Николай.

Он поведал, что в общине были случаи, когда люди совершали самоубийство именно по этой причине. Николай считает, что и Галина Морозова решилась на убийство сына, потому что ее заставили поверить, что сын мешает ей быть счастливой и быть с Богом. Николай заметил Галину на своем первом собрании, и ему показалось, что она очень близко общается с пастором.

"Слышал, что ее в общину кто-то из партии привел. Чуть ли не сам депутат, у которого она помощником была (имеется в виду Олег Шеин, заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова — прим. ред.). Морозова его во всем слушалась, советовалась. Он для нее типа как наставник, гуру. Он ее в политику и привел. Вместе дела делали. Правда, я его на воскресных службах ни разу не видел", — отметил Николай.

Галина Морозова строила вполне успешную карьеру. По некоторым данным, она является директором и владельцем ООО "Олимп", организация представляет услуги в области права и бухгалтерского учета. Также она выступала учредителем компаний, занимающихся торговлей, арендой недвижимости и транспортных средств. К бизнесу были приобщены супруг и старший сын Морозовой. Правда, политическая ее карьера сомнительна. Как сообщают некоторые СМИ, есть предположение, что должность помощника депутата Госдумы РФ от "Справедливой России" Олега Шеина Галина Морозова получила не совсем легитимно.

Николай отметил, что при личном общении она казалась вполне вменяемой. Чувствовался твердый характер. Правда, на служениях она менялась, погружаясь в измененное сознание под гипнозом. Появлялась даже агрессия.

"В конце служения, когда молитва пастора становится очень эмоциональной, все как бы впадают в экстаз. Зрелище не для слабонервных, конечно. Кто-то по полу катается, кто-то кричит. Но каждый как бы сам в себе. А она могла кого-то начать обзывать, могла ударить или сломать стул, например. Вообще, мне кажется, у всех, кто попадает в секты, с психикой становится не в порядке. До сих пор не чувствую себя уравновешенным, а сбежал я из общины еще летом 2018-го. Та еще история. Из сект так просто не выберешься. Тебя начинают преследовать, угрожать. Не знаю, почему от меня отстали. Может, потому что брать с меня уже было нечего", — поведал Николай.

Николай уверен, что сын Галины Морозовой стал жертвой амбиций матери. Ведь имея сына-хулигана, губернатором не стать. Наверное, она рассуждала, что сын ее позорит и мешает быть счастливой.

Николай предполагает, что она заранее готовила убийство, поскольку все было слишком продуманно.

"Нормальный бы человек опомнился, увидел такое количество крови, ужаснулся, сдался бы полиции. Черт с ними, с амбициями, главное — душу спасти! А тут все настолько продуманно — не похоронила ребенка, а залила бетоном. Да еще сделала своим соучастником старшего сына. И это партийцы ей наверняка подсказали, что так нужно сделать. Это же скандал перед самыми выборами! Она же даже особо не горевала, когда ребенок "пропал". Продолжала ходить на митинги, собрания всякие, постоянно тусовалась в соцсетях", — отмечает Николай.

Стоит отметить, что эта церковь несколько лет назад оказалась в центре внимания правоохранительных органов. Выяснилось, что пожертвования, собираемые с прихожан, переводились за рубеж. "Возрождение" является авторитарной сектой, применяющей методы жесткого психологического воздействия. В таких сектах нередки случаи насилия над детьми, вплоть до убийств.

Галину Морозову взяли под стражу в конце июня этого года. По данным следствия, в ходе ссоры с ребенком, который вернулся под утро домой, Морозова нанесла по его голове несколько ударов заостренной кисточкой и гантелей. В марте Морозова объявила о пропаже сына, несколько месяцев делала вид, что ищет ребенка. Но позже она все же призналась в содеянном.

В Астраханской области Галина Морозова известна как общественная активистка, в 2018 году претендовала на должность главы администрации Астрахани и предприняла попытку зарегистрироваться от партии эсеров кандидатом в президенты РФ.