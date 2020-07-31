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Автор Александр Шторм

Кого затронет конфискация неподтвержденных заработков

Политика

Недавно в российских СМИ прошла информация о том, что "незаконно нажитые" деньги предлагается изымать в Пенсионный фонд.

Речь шла об изменениях в Бюджетный кодекс, которые разрабатывает Минфин. По сути, в подаче прессы говорилось о конфискации незаконно полученных денег в пользу государства для поддержки Пенсионного фонда.

Разумеется, такая постановка вопроса не могла пройти незамеченной. В России последние годы экономическая ситуация была однозначной: деньги, с которых не был уплачен налог на доход, присутствуют в каждой семье.

Пока государство боролось с этим методом легализации самозанятости, но пока невозможно дать оценку успешности этого проекта.

Никто не строит иллюзий на тему того, что отчетность сдается в полном объеме. И глава правительства, десять лет возглавлявший Федеральную налоговую службу, готов и на новом посту продолжить борьбу за "белизну" экономики. Если бы разговор шел именно об этом.

Тем не менее, положение вещей в реальности выглядит не так.

"Михаил Мишустин действительно озвучивал подобные идеи "в прошлом", но сегодня россия к ним явно не готова. Огромное количество россиян изобретают, ремонтируют, программируют, шьют, пекут и получают за это "серые" зарплаты, при том, что они уже потеряли в размере пенсии и сроках выхода на неё, у них часто нет оплачиваемого отпуска и больничного, нет никаких гарантий занятости. Осталось только придти к ним с конфискацией…",- пишут авторы "Царьграда".

Социальный взрыв в России никому не нужен. Фактически, обсуждаемый законопроект на деле касается лишь граждан, обязанных подавать сведения о доходах своему работодателю, а требовать такие декларации имеет право лишь один работодатель — государство.

Таким образом, разговор идет только о госслужащих и высокопоставленных директорах и менеджерах Центробанка, госкорпораций, государственных фондов и тому подобных организаций. Пока неизвестно, будут ли включаться в список депутаты.

Отметим, что проект уже внесён на рассмотрение в правительство, и если он будет одобрен, стадия общественного обсуждения обещает быть очень интересной.

С точки зрения закона Уголовный кодекс регулирует процесс конфискации имущества, а что делать с незаконно нажитыми денежными средствами — не очень ясно.

Такие деньги действительно идут в ПФР. Они ведь и немаленькие — 21,4 миллиарда рублей с начала года, — но это делается явочным порядком, без чётко прописанного юридического обоснования. Что характерно, у осуждённых за коррупцию граждан сохраняются шансы оспорить изъятие денег. Если новый проект станет законом, сделать это будет невозможно.

Конечно, в процессе общественного обсуждения и дебатов в Госдуме законопроект может весьма существенно измениться. Но по сути ничего глобального до нормализации и "обеления" экономики нельзя: легальных рабочих мест в России существенно меньше, чем претендующих на них граждан и, к слову сказать, неграждан.

Так что при попытках смягчения налоговой нагрузки любая попытка конфискации смотрится своеобразно. В общем, пугать в России уже некого и по большому счету нечем.

Тем не менее, Минфин готовится запустить конфискацию подозрительных накоплений и имущества россиян, где не представлены доказательства приобретения на законные доходы.

Как уточняют авторы телеграм-канала "Банкста", представители Конституционного суда заявили, что имущество может быть конфисковано у любых лиц, а не только у чиновников и членов их семей, на которых распространяется действие закона о контроле за расходами госслужащих.

"Конфискация нужна масштабная. По подсчётам депутатов, дыра в бюджете Пенсионного фонда свыше 650 млрд рублей",- резюмировали в сети. Так что окончательное решения все равно остается за властями.

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Темы фнс конфискация серая зарплата пенсионный фонд декларация о доходах налоговая декларация незаконно заработанные средства
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