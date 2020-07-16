Власть могут загнать людей в новые карантины

Вторая волна коронавируса безжалостно приближается, обеспечив резкий рост заболеваемости. Что будет с Россией во второй половине 2020-го и на что пойдут власти в сложившейся ситуации — пытаются разобраться эксперты.

Отметим, что общее количество подтвержденных случаев коронавируса в мире перевалило за 13 миллионов. Показатель последних в США составил 3,4 миллиона. Президент США Дональд Трамп утверждает, что такие высокие результаты потому, что в его стране проводится больше всего тестов, плюс свою роль играют прошедшие протесты и погромы.

В соседней Южной Америке тоже дела обстоят не идеально. К примеру, в Бразилии заразились уже 1,9 миллиона человек, в том числе, растет число заболевших COVID-19 и в Чили, а Перу и вовсе оказалось в пятерке лидеров по инфицированным.

Говорить что-то про Африку невозможно, так как из-за плохой статистики нельзя что-то утверждать о масштабах распространения заболевания. Премьер Израиля заявил, что ранняя отмена карантира — это ошибка, поскольку за последние недели этот показатель вырос в 22 раза.

В Индии, где эпидемия началась значительно позже, чем в Европе, суточная статистика фиксирует уже по 30 тысяч заражений. Премьер-министр Нарендра Моди обвинил сограждан в "легкомысленном поведении" и повальном нарушении социальной дистанции. В Японии показатели по заражению превышают майские в десять раз.

Соседний с Россией Казахстан уже пугает весь мир якобы неизвестной пневмонией, смертность от которой в разы превышает данные по коронавирусу. Но де-факто власти просто не ведут борьбу с COVID-19. При этом в статистику перестали попадать те, кто умер уже от вызванной им пневмонии.

Так что ни одна страна мира не может чувствовать себя в безопасности.

В начале июля директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан откровенно сказал о неизбежности второй волны по всему миру.

Эксперты спорят о том, целесообразно ли вводить новые ограничительные меры, если их отменяли при больших цифрах. Ведь без популяционного иммунитета и вакцины строгий карантин сам по себе грозит превратиться в куда большую угрозу из-за голода и нищеты.

Но проблемный донельзя Китай подал другим странам пример и повод для оптимизма — на начало июля в стране в целом фиксируются лишь десятки новых случаев в день. Так что вопросы карантина надо решать, исходя из текущей ситуации. В той же Польше карантин частично сыграл на руку оппозиции: она смогла сменить кандидата в президентских выборах.

По большому счету, ограничительные меры вправе принимать только центральные власти. Есть соблазн пойти по австралийскому пути, но очевидно, что для реализации такого плана властям нужно обладать большим доверием гражданского общества.

Большинство, впрочем, ищет рациональный баланс для избежания строгого карантина и его возможных последствий: социальное дистанцирование, контроль и минимизация контактов.

Как пояснила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович, Россия может вернуть карантин, если граждане страны не будут соблюдать социальное дистанцирование. Пока же чиновники не видят в этом необходимости. Как писали в телеграм-канале без паники, на 15 июля карантинные меры снимали 9 регионов:

Москва

Сахалинская область

Ростовская область

Волгоградская область

Чечня

Чукотка

Рязанская область

Краснодарский край

Крым

Согласно рекомендациям на третьем этапе в регионе могут работать магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади и количеству посетителей. Могут открыть кафе (между столиками соблюдается расстояние 1,5-2 метра или установлена перегородка), образовательные учреждения, гостиницы, а также парки и скверы при условии соблюдения посетителями социальной дистанции.

На нулевом этапе находится 2 региона:

Ханты-Мансийский АО Республика Тыва

Согласно рекомендация на нулевом этапе в регионе действуют почти все ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, последняя смертоносная эпидемия, сравнимая с нынешней по масштабу, — это эпидемия испанки -100 лет назад она выкосила огромную часть Европы и США.

Проходила она в три волны и именно вторая оказалась самой разрушительной. Так что мир скорее всего, снова окажется в изоляции как минимум на несколько месяцев. И как это переживать — каждый будет решать сам.