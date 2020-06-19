Европе не понравились поправки в Конституцию: что теперь будет

Как и можно было ожидать, Европейская комиссия за демократию через право (или Венецианская комиссия) раскритиковала поправки в Конституцию России. Чего следует ожидать после этого критического отзыва?

Что именно не понравилось экспертам комиссии

По мнению экспертов Венецианской комиссии, поправки делают Конституционный суд более уязвимым для политического давления, поскольку полномочия судей могут быть прекращены по представлению президента.

Кроме того, поправки предусматривают возможность не исполнять решения международных судов, в том числе Европейского суда по правам человека. Речь идет об изменении статьи 79 Основного закона. В Венецианской комиссии призывали исключить эти поправки или изменить формулировки.

Что говорят в России

Выводы комиссии прокомментировал сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию, сенатор Андрей Клишас. "Мы приняли к сведению позицию Венецианской комиссии, не более того. Никаких изменений в связи с указанной позицией в закон о поправке вноситься не будет. Текст поправки останется неизменным", — заявил Клишас РИА "Новости".

"Решения ЕСПЧ должны быть основаны на конвенции, только такие решения будут исполняться, все решения, которые будут основаны на толковании конвенции, могут быть исполнены только в случае, если они не противоречат российскому конституционному правопорядку. Это позиция большинства граждан страны, именно это и записано в поправке к Конституции", — сказал сенатор.

Напомним, заключения Венецианской комиссии носят рекомендательный характер. И в общем, достаточно обычное явление, что власти тех или иных государств не принимают выводы экспертов комиссии как руководство к действию.

Петиция в Совет Европы

В середине марта этого года на сайте Change. org была размещена петиция с обращением в Совет Европы насчет срочной проверки поправок к Конституции РФ и того, как они принимаются. Оценку должна была дать как раз Венецианская комиссия.

Автор петиции, "эксперт по конституционному праву" Станислав Станских тогда отмечал, что решения Венецианской комиссии хоть и носят рекомендательный характер, но ее заключение позволит задокументировать нарушения, связанные с поправками и их принятием.

Совет Европы тогда согласился провести проверку, хотя нынешнее заключение комиссии касается не всех поправок, которые вынесены на общероссийское голосование 1 июля.

Трудно предполагать, что критики экспертов Венецианской комиссии окажет хоть какое-то влияние на ход голосования. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в начале июня, две трети россиян (67%) готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое состоится 1 июля.