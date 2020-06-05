Зеленский – довольный президент нищающей Украины

Политолог, экономист Александр Дудчак рассказывает о "реальности" плана Зеленского по Украине и саботаже евразийской интеграции в интервью корреспонденту "Правды.ру" Любови Степушовой.

Зеленский - довольный президент бедной страны

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— Было видно, как воодушевлен Зеленский на своей пресс-конференции в честь года правления. Он доволен, что его рейтинг 40%, хотя это ниже прошлогоднего в два раза. И как-то не особенно он замечает чем живут украинцы. Он признал, что 250 долларов — мизерная для Запада зарплата, но для Украины это якобы вполне хорошо. Довольный президент бедной страны. Что у него в голове, когда он думает об экономике страны? Куда он хочет вести Украину в плане экономическом?

— В микроэкономике он разбирается, наверное, неплохо, у него же в сфере шоу-бизнеса были свои предприятия. Наверняка он довольно эффективный менеджер, но такие предприятия существуют практически независимо от экономической и политической деятельности государства, от его целей, если они есть. Для работы в масштабе Украины этого не хватает, у Зеленского нет опыта управления в таком масштабе. Ясно, что не он принимает решения.

По счастью, они уже оставили свой бред про либертарианство, но бросили население на самостоятельное выживание, добивая меры соцподдержки. Чем гордиться, совершенно неясно. Вот при советской власти сравнивали все с 1913 годом, пусть теперь там сравнивают с 2013 годом. Тогда Украина была достаточно стабильной страной, хотя не самой богатой, но росли постепенно пенсии и зарплаты.

На свои нынешние "нормальные" деньги для населения чиновники явно не живут. Даже после формального урезания это два разных мира. Это намек такой, что кому не нравится — мы безвизу сделали, можете валить. Они пытались, и неплохие деньги имели с этих гастарбайтеров украинских, это гораздо больше было, чем иностранные инвестиции.

Просто по факту посмотрите: все делают, чтобы ресурсы использовали меньше, население валило за рубеж. Это полная деиндустриализация, и все нынешние кошмары они оборачивают в свою пользу. Говорят: "А мы думали, как бы нам все оправдать?"

Население продолжало бы беднеть и без обвала на фондовых рынках, но зато есть теперь шикарное объяснение.

Так что надеяться на какой-то план Зеленского не стоит — его нет. Есть глобальная концепция, она в руках тех, кто реализовал переворот. Это видно и по пленкам Порошенко. Ничего нового.

— Как считаете, Зеленский поддержит эту линию касательно пленок, будет за Трампа или попытается сделать ставку на демократов?

— Он демонстративно пытается заявлять, что рад любой американской власти, любой администрации, лишь бы определились, кто будет курировать Киев. В этих пленках будет много полезного и Трампу и Зеленскому. Зеленский обвинит во всех грехах Порошенко, Трамп сможет обвинить в коррупции предыдущую американскую власть — это жирный плюс ему на новых выборах.

Но все совпадает в одном: от Зеленского ожидали в какой-то мере, что он назовет Майдан преступлением, кровавым государственным переворотом. Зеленский сказал: "Майдан — это хорошо, это революция гидности, небесная сказочная сотня". И в этих пленках тоже, там все к этому подводится — дескать, Майдан надо было организовывать, была коррупционная власть до того, народ был недоволен, говорят, сказки вы рассказывали.

И это нивелирует всю ценность раскрытых документов. Для населения неважно, чья рука будет держать эту куклу в этом кукольном театре, все будут говорить, что и 25 долларов — нормально. Бедность и нищета. Обвинять тут Порошенко — все равно, что лечить только симптомы без вскрытия нарыва, загонять болезнь вовнутрь. И в первых днях правления Зеленского неплохо было бы услышать, что жертвы были напрасны, и виновны в этом Яценюк, Турчинов, Луценко, ну, Парасюк, ладно, мелкая сошка, но это реализатор, и вся эта банда, которая стояла на Майдане и которая уничтожала вполне стабильное европейское государство.

Придет ли гетман

— Сколько должно гетманов смениться на Украине, чтобы пришел человек типа Богдана Хмельницкого? Или страна уже переродилась, она не выдаст его?

— К сожалению, до него сначала татары прошлись огнем и мечом, потом поляки, города стояли опустевшие после разорения Киева, пока до Хмельницкого дело дошло. История развивается все же не линейно. Очень хочется надеяться, что гетман придет, но сейчас очень сложно.

— Но для этого Россия должна стать сильной. Хмельницкий решил к царю обратиться, чтобы тот его защитил. А сейчас кто только ни ругал российскую интеграцию, даже Казахстан перестал быть ее сторонником. Поэтому пока у нас в стране либеральная часть нашего руководства будет выполнять заказы того же глубинного государства в США, до гетмана будет далеко, да?

— Увы, да. Есть совершенно замечательные планы и решения по евразийскому объединению, но есть и очень мощный саботаж. Непрекращающаяся работа наших заокеанских партнеров с партнерами местными.

Раздают свои пряники, подкупают местные элиты, хотя именно населению интеграция весьма экономически выгодна. Потому и переворот был в 2014 году на Украине, чтобы та никоим образом не продолжила интеграцию в Таможенный союз — хотя ей это было выгодно.

Был бы очень емкий рынок, новые природные и человеческие ресурсы. Вся эта внутрилиберальная тусовка еще очень мощна. России пока недостаточно экономического суверенитета.

— Будем надеяться, что следующий президент будет более консервативно настроен, и все-таки нашу — я считаю ее нашей, российской — левобережную Украину как-то к нам будет присоединять. Как вы считаете?

— Пока есть Минские соглашения, надо заставить Украину их выполнять, тогда это будет совсем другая страна. То, что "убежал" Крым от Украины, вполне естественно — такие условия создали. Хотелось бы без кровопролития, но в нынешней Украине представить свободу волеизъявления нереально. Но тем самым стимулируются сепаратистские процессы не только на Востоке Украины, но и на том же Западе. Дождутся ведь момента, что и Западная Украина не захочет быть с беднеющим центром и попросится куда-нибудь на Запад.

По сути, нынешнее руководство и ведет к развалу страны, сепаратисты не на Востоке, а в Киеве, и они захватили власть в феврале 2014-го года. Это сепаратисты, которые не просто от чего-то отделяются, они просто крошат Украину на части, а вместе с ней и судьбы конкретных людей, ведь это все проходит через семьи.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев