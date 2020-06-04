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Автор Любовь Степушова

Почему украинцы поддерживают решения Зеленского по Донбассу

Политика

Политолог, экономист Александр Дудчак — о том, что дало Донбассу годичное правление Владимира Зеленского. И с кем на Украине вообще можно говорить о Донбассе. Беседует главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.

Зеленский — довольный президент бедной страны

— Я смотрела пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского, и он там выглядел очень и очень довольным по позиции объединения страны, в частности. Давайте с этой темы начнем — что он будет делать с Донбассом теперь, спустя год.

— Конечно, он может быть доволен тем, что год продержался в президентском кресле. Для человека с амбициями карьерный рост важен. Что еще он мог бы сделать для личностного роста — ну если только попасть в список Forbes впереди всех своих соотечественников.

Собственно, это для него единственный повод быть собой довольным. Мало кто ждал, что он сделает что-то кардинальное, голосовали в основном не "за Зеленского", а против Порошенко. И он оправдал скепсис в отношении новых властей — настолько все похоже на власть предыдущую, ничего не сделано по сути в экономике, но все пока помнят, что это лучше, чем Порошенко.

Окружающую его оппозицию таковой назвать сложно. Она разобщенная, а вот конкуренты имеются. Выходят с теми же лозунгами, за те же цели во внешней политике — все это делает Зеленский, никакой борьбы идей там нет. Что они, что конкуренты поставлены Западом во время Майдана.

Но кто-то может быть доволен, что сменили Порошенко, который был совсем неприятной персоной, откровенно грабил страну. К тому же, за пять, уже шесть лет так и не нашли счетов Януковича. То, что нашли полмиллиарда долларов — они сами отговариваются, что деньги окружения экс-президента, а в итоге это просто деньги людей — каких-то функционеров из экономики Украины или частного бизнеса, имеющие отношение к Януковичу только за счет этого.

Ну а Зеленский хоть посимпатичнее смотрится. Он вообще простой такой пацан, может поругаться с журналистами, задавать им вопросы… Продолжает свою артистическую карьеру, и ставки за его корпоративы после ухода с властного поста однозначно вырастут. Он посимпатичнее, но как белка по отношению к крысе: обе грызуны, но у белки лучше маркетинг.

— Какая у него может быть линия по Донбассу, почему его люди поддерживают? Считается, что он добивается мира — а на что он играет? Никакого мира нет и не предвидится.

— Те 73% населения, что поддержали его на выборах — не все за восстановление отношений с Россией. Кто-то надеялся, что он продолжит линию Порошенко, просто будет меньше красть. Ну нет у него личного бизнеса в оборонке, и он не будет

  • грабить армию,
  • посылать людей на фронт в картонных бронежилетах
  • и чистить танки пескоструйкой.

Эти порошенковцы вполне могут быть довольны Зеленским, потому что не идет разговора ни о каких Минских соглашениях, не ведется прямого диалога с Луганском и Донецком. Мы прекрасно знаем статистику, что при Зеленском погибших уже больше, чем за год правления Порошенко. Он говорил: "Очень просто остановить войну, просто не стрелять". Но уже при нем при разводе армий ВСУ возвращалась в "серую" зону и говорила: "А что мы будем уходить, у нас тут позиции".

Были бы забавными, если бы не были всерьез, заявления спецпредставителя по Украине Курта Волкера о том, что нет проблем для принятия Украины, Грузии, Молдовы в НАТО, даже если у них территориальные споры. Да, напрямую в Уставе Североатлантического договора нигде не написано, что такие страны принимать нельзя. Есть так называемый ПДЧ — План действия по членству, 1999 года. Там есть упоминание о том, что от новых членов, кандидатов в члены НАТО, ожидается, что они решат все свои территориальные споры, еще какие-то, но это ожидается. То есть можно ожидать, а можно не ожидать.

Украина спецпредставителей всюду посылала, в Ираке гибли украинцы. Но ответственности за нее никто не нес. А сейчас сказали, что можно принимать Украину. И ее власть может воспринять это как индульгенцию на широкомасштабную кампанию. Для России ничего не изменится, для них она как сторона конфликта. Но такие заявления являются пробой общественного мнения. А может, все-таки взять Украину в НАТО — как будут реагировать. Тогда повторится крымский сценарий — не юридически, а просто России останется признать независимость ДНР и ЛНР, помогать официально войсками и прочим. Не сможет действовать иначе. И будет новая информационная волна, типа Россия — участник конфликта.

И такие заявления с удовольствием воспринимает украинская власть. То есть нет желания решать проблему мирным путем, что огорчает. Так что Зеленский может говорить что угодно, его средства и методы — реинкарнация Порошенко даже в этом.

О хорватском сценарии

— Какой-то помощник Зеленского говорил о 12 сценариях развития ситуации.

— Значит, нет ни одного.

— Но все же там все закипает и закипает. Вот было заявление Белецкого, что нужно реализовывать хорватский сценарий рано или поздно. Коронавирус наверняка тоже обострит ситуацию. И будет новый военный конфликт в ближайшее время, как считаете?

— Не думаю, что коронавирус имеет сильное влияние на боевые действия. Украина сейчас продолжает обстреливать инфраструктуру, еще и пытаясь уничтожать ремонтные службы, и возникает желание такое, как у маленького ребенка, — проверить, а всему ли есть предел, насколько можно позволять себе шалости, пока не получит шлепком. Об этом хорватском сценарии говорил Луценко еще до того, как стал генеральным прокурором. А при его "реализации", хорватского сценария, суммарно огромное количество беженцев ушло и жертвы были… Ну нет желания строить мирную жизнь — с чего и стартовала нынешняя Украина.

Компромиссы здесь вообще не предлагаются. Вот об этом и говорит Зеленский, что мы докажем свою непреклонную волю и вооруженные силы у нас очень сильные, поэтому мы будем их использовать. Но хорватский сценарий, это совершенно уже надо не иметь совести.

— С кем вообще на Украине надо говорить по поводу Донбасса, не с Зеленским же? С Соединенными Штатами Америки?

— Получается, что да. Что республиканцам, что демократам интересна война на Украине как вялотекущий конфликт. Управление территорией через управляемый хаос — тактика, до сих пор Америке интересная. В крайнем случае, можно будет прослыть миротворцем.

Разговаривать с Европой особого смысла нет — нет у них того суверенитета, чтоб договариваться. Меркель поставила свою подпись о мирном урегулировании еще на майдане, но через несколько часов соглашения были нарушены — и ничего.

Договариваться с Зеленским или с украинской властью нет вообще никакого смысла, это не те люди, которые принимают решения, они даже не всегда тексты пишут самостоятельно, судя по всему.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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Темы донбасс александр дудчак владимир зеленский майдан незалежности
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