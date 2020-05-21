Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок

Карантинные меры, принятые в России в связи с пандемией COVID-19, потребовали напряжения не только бюджета государства, но и кошельков его граждан.

В то время как некоторые "бездуховные" государства Европы стараются поддержать своих граждан финансово и бесплатными средствами защиты, в Госдуме подвергли жесткой критике идею о безвозмездном обеспечении граждан масками и перчатками.

Сказочник из правительства

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телекомпании "Россия 24" рассказал гражданам страны, что маски продолжат дешеветь. Интересно, когда же они начали дешеветь, чтобы продолжить это делать?

То, что чиновники живут в какой-то иной системе координат, нежели другие граждане России, с этим уже смирилась значительная часть общества. Вот только в чем смысл распространять фейковую информацию, если не сказать проще — врать в глаза, когда в Москве стоимость одной маски месяцами не опускается ниже 30-35 рублей, а люди сами ходят в аптеки и видят ценники.

Да, вероятно, когда спадет вынужденный спрос на маски и перчатки, цены и опустятся до прежнего, докарантинного уровня в 5-7 рублей за штуку. Но пока даже нет и намека на такой щедрый подарок судьбы. Более того, не во всех аптеках можно найти одноразовые перчатки, за отсутствие которых исправно штрафуют граждан, стимулируя рост продаж.

Призыв к адекватности

Депутаты Госдумы от правящей партии "Единая Россия" успешно поборолись против поправки в законодательстве страны, которая касалась бесплатного обеспечения граждан России масками и перчатками "в случае необходимости их обязательного применения при введении режима повышенной готовности или ЧС".

Автор поправки депутат от КПРФ Алексей Куриный фактически озвучил мнение граждан, которое вполне могут посчитать экстремистским. Тем не менее, это мнение постоянно высказывается в социальных сетях, но не доходит до эфира федеральных телеканалов:

"Тот орган, который вводит ЧС или режим повышенной готовности, тот же и обеспечивает население соответствующими СИЗами (средства индивидуальной защиты — ред.). Абсолютно нормально — государство ввело, оно же и обеспечивает. В противном случае все эти меры в виде ношения масок, которые не меняются сутками, потому что люди экономят, ношение перчаток, которые ничем не обрабатываются — абсолютная профанация, которая ни к чему не ведет. Ввели — обеспечьте граждан, а не заставляйте их покупать по 50 рублей и не давайте на этом наживаться разного рода аферистам при посредничестве государства, которое наблюдает за этим завышением цен на маски и антисептики уже два месяца!"

Никого из единороссов не покоробил и объявленный "банкет" с долгими выходными за счет бизнеса и граждан. Собственно, и надеться на то, что вдруг нарушится номенклатурная солидарность в отношении заработка на СИЗ при поддержке государства штрафами, тоже не приходится.

Отповедь депутата Макарова

Глава комитета по бюджету и налогам депутат от фракции "Единая Россия" Андрей Макаров озвучил солидарное возмущение гуманитарным волюнтаризмом:

"Вот как авторы (поправок к законопроекту — ред.) себе представляют реальную раздачу масок? Из каких бюджетов? Когда говорят "предусмотрите порядок финансирования", из какого бюджета финансировать? Как мы должны с вами узнать о том, в каком муниципалитете, городе это нужно?"

Я вполне допускаю, что депутаты "Единой России" до сих пор не знают, кому эти маски нужны, в каком муниципалитете и городе они более востребованы. Они, видимо, даже федеральные телеканалы не смотрят, в эфире которых демонстрируются карты охвата страны коронавирусом и статистика по регионам.

А зачем? Они же абсолютно уверены, что подконтрольные СМИ всегда озвучат именно то, что требует "генеральная линия партии" и ни слова больше. Правда, с выплатами медикам конфуз случился и плоды прилюдно опроставшихся высших чиновников скрыть так и не удалось.

Зато сейчас таскают по следователям фельдшеров и медсестёр, которые в соцсетях позволили себе заявить, что денег до сих пор не получили, несмотря на нахмурившего брови президента в телевизоре. Об этом то и дело граждане делятся в соцсетях.

Вообще-то, если ситуация чрезвычайная, то и статьи просятся в бюджет МЧС. Ведь каждый год в России внезапно случаются паводки, и спасатели развозят продукты питания, обеспечивают граждан питьевой водой в зонах ЧС. В этом смысле маски и перчатки предметы того же рода.

Существует же и государственный резерв, из которого выделяются предметы первой необходимости, в том числе и для помощи многочисленным странам, которых задели стихийные бедствия или громыхнули техногенные катастрофы. Нетрудно же определить на склады:

маски;

перчатки;

противочумные костюмы;

респираторы;

дезинфекционные средства.

Бесчеловечная раздача масок

Когда случается действительно внезапная беда, то и реакция государства должна быть адекватной, но единоросс Андрей Макаров считает иначе:

"С нашей точки зрения эта поправка даже не лозунговая, эта поправка (нужна, чтобы — ред.) показать заботу о гражданах, а нуждаются ли эти граждане в помощи, нуждаются ли они в раздаче масок, какая разница? Давайте всем представителям торговых сетей раздадим маски, а правительство определит, в каком порядке мы будем их выдавать. На самом деле есть кому еще выдать. Коллеги, поскольку в данном случае это предложение не просчитано, это предложение не имеет никакой возможности практической реализации, комитет не согласился с этой поправкой и предлагает ее отменить!… К пиару на бюджете мы уже привыкли. Пиар на коронавирусе — это бесчеловечно!"

И правда — бесчеловечно изображать из себя страдающего о судьбах Отечества. Особенно на фоне, когда граждан штрафуют за отсутствие средств защиты, которыми социальное государство их так и не обеспечило. Повсюду духородъемная реклама, но пока аплодисменты врачам в магазинах не принимают к оплате.

Ношение одной и той же маски неделями — это не выдумка автора поправки. Так реально поступают люди, для которых приобретение СИЗ добавило проблем на фоне свалившейся безработицы и абсолютно туманной перспективы по жизни.

Не знает единоросс Андрей Макаров, как раздать СИЗ? Ну это же не его забота. Будет дана команда МЧС, они и раздадут с такой же усидчивостью, с какой рассылают на мобильные СМС с предупреждениями о сильном ветре. Когда понятна установка, то и ведомство работает, не спрашивая совета у продвинутых депутатов Государственной думы.

Опиум народа

Звоночки с эпидемиями птичьего и свиного гриппа уже несколько лет как прозвенели. Многие ученые публично и не раз предупреждали о вероятности целых серий пандемий, вызванных в том числе и вирусами, которые вылезли на волю, благодаря глобальному потеплению.

Разумеется, пресловутое "если да кабы" к делу не пришьешь. На то они и МЧС, и санитарные власти, чтобы прорабатывать различные варианты защиты граждан без оглядки на политических болтунов различного уровня.

Если обратить внимание на всевозможные миллиардные рекламные и квазипатриотические проекты властей, которые щедро оплачиваются бюджетом, то и маски, и перчатки, да и антисептики просто оказались бы незамеченными среди потраченных сумм. Но депутаты от правящей партии по-прежнему не знают, откуда взять деньги на защиту граждан России.

Отечественным политическим элитам важно поддерживать уверенность в людях, что 12 тысяч рублей с гаком помощи некоторым гражданам — это непомерная забота государства. Освобождение нищего безработного от уплаты налогов — манна небесная. Доброе слово с экрана телевизора — катарсис единства, завещанного нам предками.

Судя по откликам граждан, этот пропагандистский опиум принимают как успокоительное далеко не все. Частые телевизионные совещания президента все сильнее вызывают у зрителей раздражение. Особенно на фоне объективной реальности и туманной перспективы, близкой к осознанию безнадеги.

Тем не менее, на общем информационном поле есть и оптимистические новости. С мест сообщают, что детские школы искусств Волгоградской области массово обеспечат музыкальными инструментами. Будет хоть кому сыграть добрую мелодию, пока власти придумают, чем еще вдохновить граждан.