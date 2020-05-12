"Снять вопрос": Жириновский предложил не голосовать по поправкам в Конституцию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил "снять вопрос" с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. По его мнению, ограничения в связи с пандемией могут сохраняться в российских регионах до конца 2020 года.

Владимир Вольфович против

"Вот все говорят референдум по Конституции. А может вообще прекратить тему? Подписан указ президента, все законные процедуры соблюдены. А у нас, может быть, до конца года длиться будут ограничения по регионам. Тему можно снять", — сказал Жириновский во вторник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков довольно оперативно прокомментировал заявление Владимира Вольфовича. Комментарий был кратким. "На этот счет есть однозначная позиция президента", — заявил Песков РИА "Новости".

Владимир Путин ранее подчеркивал необходимость общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Голосование перенесено из-за коронавируса

Напомним, ранее планировалось провести голосование 22 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса от этой идей отказались. Агитационная кампания относительно важности поправок в Конституцию и необходимости участия в голосовании продолжается, но сами сроки не определены.

Ранее появлялись несколько вариантов проведения голосования. Например, в начале апреля были сообщения, что голосование по поправкам в Конституцию планируется провести 27 мая или 3 июня.

Недавно издание Znak.com сообщило, что предварительной датой голосования считается 8 июля. Разумеется во всех случаях даты назывались с поправкой на эпидемиологическую ситуацию.

По большому счету, это не более чем слухи. Непонятно, например, почему именно эти даты, а не неделей ранее или позднее.

То же издание со ссылкой на источник сообщало, что "в администрации президента рассматривают даже вариант отмены голосования". Поскольку "в условиях, когда раздражение москвичей может быть большим, проводить голосование не имеет смысла".

Но опять-таки, это только предположение.

Что же касается инициативы Владимира Жириновского, то стоит отметить, что речь не идет об отмене поправок как таковых. По его словам, "все законные процедуры соблюдены".

Стало быть, чаяния некоторых представителей российской интеллигенции об отмене поправок так и останутся чаяниями.