Экономисты прогнозируют рекордный обвал российской экономики

Пандемия коронавируса, к сожалению, представляет собой большую опасность не только сама по себе.

Есть ряд сопутствующих ей проблем, с которыми и весь мир, и Россия сталкиваются уже сейчас.

В первую очередь речь идет о резком спаде экономики, который уже называют новым глобальным экономическим кризисом, а некоторые эксперты уже прозвали «новой Великой Депрессией».

Эксперты, при этом, разнятся в деталях и масштабах кризиса, но в массе своей одинаково пессимистичен смотрят на будущее мировой экономики. И экономики российской, которая несмотря ни на что является неотъемлемой частью этой глобальной системы.

По мнению главы фонда «Сколково», Аркадия Дворковича, «кризис сейчас только начинается». И наиболее сложные с точки зрения экономики для самого, среднего, да и крупного бизнеса начнутся в июне-июле. И именно к этому времени необходимо готовиться особенно тщательно. По его словам, есть прогнозы о падении ВВП в этом году на 4-6%, некоторые экономисты говорят о падении российской экономики на 10%.

Эксперты Банка России, которые, собственно, и прогнозируют падение экономики на 4-6%, впрочем, говорят о росте, после окончания эпидемии и выхода из режима самоизоляции. По их мнению, если всё это закончится хотя бы к концу нынешнего года, то рост ВВП будет следующим:

в 2021 рост ВВП составит 2,8-4,8%,

в 2022 - 3,5%.

Что особенно обнадеживает, такой рост по прогнозам экономистов возможен даже с учетом падения цен на энергоносители.

Другие независимые эксперты куда более пессимистичны в своих предположениях.

Так экономисты Grant Thornton еще в начале апреля обозначили пять основных «шоков» для российской экономики.

По их мнению, это:

Первый шок - сама по себе эпидемия и паника вокруг неё. Второй шок - это падение цен на нефть. Третий момент - это возможный обширный отток капитала четвертый удар - это изоляция и закрытие границ, которые останавливают движение товаров и в принципе глобальных экономических и финансовых потоков. Пятый шок - «высочайшая степень неопределенности, из-за которой бизнес лишен возможности строить какие-либо планы».

По мнению этих экспертов, «мировая экономика в 2020 году по сравнению с прошлым годом упадет на 3-5%, ВВП США - на 5-10%, России - на 10-20%.

Для России нынешний год может оказаться худшим с 1992 года, когда падение ВВП, по данным Всемирного банка, составило 14,5%. Даже в 2009 году российский ВВП снизился всего на 7,8%, в 1998-м - на 5,3%».

Впрочем, это прогноз на начало апреля и пока, слава Богу, ореола 90-х годов в стране в целом не отмечается. Что, однако, не отменяет того, что российская экономика и бизнес переживают сейчас весьма трудные времена. Даже несмотря на заработавшую более или менее государственную поддержку.

В конце марта Торгово-промышленная палата России также сделала свой прогноз. По мнению тамошних экспертов, за время кризиса в России закроются примерно «3 миллиона предприятий, что спровоцирует рост безработицы и возможное возвращение в 90-е».

При росте цен на товары первой необходимости, а в некоторых регионах инфляция составила до 40% по ряду позиций, в перспективе можно ожидать резкого обнищания населения, а то и социальных бунтов.

Доктор экономических наук Андрей Гудков в своем прогнозе по экономике России, поделился мнением, что развитие и эпидемии и кризиса у нас в стране пойдёт по очень тяжелому сценарию:

«Социальные последствия, в первую очередь, будут определяться инфляцией. Сдерживание цен вызовет дефицит, дефицит - это очереди, а очереди - распространение коронавируса. Второй вал последствий - безработица. Она может, я считаю, повысится до 10%».

Но это - официальная безработица. А есть, стоит напомнить, еще и люди, которые работают без официального оформления, и в силу этого не могут встать на биржу труда. То есть, к этим 10% можно смело прибавлять еще как минимум такие же 10%.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в начале апреля также поделились своим прогнозом по безработице. По их мнению, если «увеличить поддержку экономики хотя бы вдвое - до 2,6 трлн рублей, это ускорит инфляцию - до 7 - 8% (с нынешних 2 - 3%) в 2020 году. Но если этого не сделать, то вместо цен вырастет число безработных в стране - с 4,5 до 7%. Второе гораздо хуже».

Примерно в тех же числах своим прогнозом поделился и Институт исследований ВЭБ.РФ. По мнению экспертов, «российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян - на 17,5%».

В целом же таких прогнозов, разной степени пессимистичности сейчас довольно много. Отличаются, и то, не слишком сильно только цифры и проценты падения.

И в целом понятно, что в ближайшие несколько месяцев, как минимум полгода, страну и общество ждут весьма непростые времена.