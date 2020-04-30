Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Автор Александр Шторм

Кремль может начать раздачу денег всем россиянам

Политика

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что россиянам могут начать раздавать деньги для спасения экономики.

По мнению экспертов, речь будет идти о суммах от 10 до 100 тысяч рублей.

Песков заявил в интервью RTVI, что такие экстраординарные меры могут быть обусловлены необходимостью поддержать экономическую жизнь страны.

"Главное — дать возможность экономической жизни продолжаться. Российской экономике потребуется какое-то время, чтобы выйти на докризисные темпы роста, нужно будет собраться всей стране. Потенциала России достаточно, чтобы выполнить соцобязательства и "амортизировать" любые негативные последствия мировых экономических кризисов. Однако, глубина кризиса, который последует за пандемией коронавируса, вряд ли поддается точному анализу".

В свою очередь, вышеупомянутые экономисты-эксперты называют разные суммы разовых выплат — в 10, 30, 50 и даже 100 000 рублей.

"По сути, власти обсуждают прямые меры поддержки граждан, чтобы они не оказались на грани голода", — пишут в телеграм-канале "Мейдэй. Хроника пикирования"

Песков отметил, что "помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше. Главное — это дать возможность экономической жизни продолжаться. Сейчас все меры поддержки направлены именно на это".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса безвозмездную финансовую помощь в размере более 12 тысяч рублей на одного сотрудника. При этом численность помощи будет зависеть от общего количества работников по состоянию на 1 апреля.

Ответы россиян в соцопросе о том, какая минимальная сумма закрыла бы ваши срочные потребности, распределились следующим образом:

  • 26% хотят, чтобы "лучше простили кредиты, ЖКХ, аренду"
  • 19% надеются получить не менее 100 000 рублей
  • 15% рассчитывают на 50 000 рублей госпомощи на человека
  • 14% довольствовались хотя бы 25 000 рублей
  • 12% уверены, что "сколько мне нужно — никогда не дадут"
  • 8% взяли бы "путинские" 35 000 рублей
  • 7% согласны на 70-80 тысяч рублей господдержки
  • 5% ответили, что им не нужны госденьги (считают подачкой или есть свои)
  • 3% готовы взять у государства хотя бы 10 000 рублей

Такие выплаты на Западе начались уже в апреле. Как пишет автор тк "Заметки об Америке", жаль, что пока в "наших" странах выплат гражданам в связи с безработицей ещё не последовало".

"15 апреля 2020 я, как и многие американцы, получил "стимулирующий чек" на $1200. Она подтвердила мою заявку, пообещав, что теперь статус ее будет обновляться на сайте, что можно проверять его ежедневно. И это только за первые 4 недели безработицы.

"А что касается последующих недель, карантин же затягивается?" На это ответ был, что можно будет подать дополнительную заявку на сайте, когда я получу первое пособие.

"В США безработице обещают выплаты в $500-600/неделю. Ходили слухи, что денег остаётся все меньше, и теперь выплачивают кому-то меньше, но это неустойчивое поверие. Мой друг уже получил около 2066 за месяц безработицы отдельно от 1200 стимулирующего чека",- делятся счастливчики (ли?) в США.

Почему "счастливчики ли"? Потому, что таким образом США "открещивается" дальше от господдержки граждан — раз и включает для этого печатный станок — два.

Разумеется, необходимость соблюдать карантин соответствует всем принятым государствами мерам для противодействия эпидемии. Она — действительно для снижения количества заболевших и умерших.

Даже в России это уже очевидно, но…

"Ректор Высшей школы экономики недавно говорил, что "обедневшие богатые всё равно останутся богатыми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьёзные риски скатывания в бедность".

"Но действительно — что делать если не осталось денег совсем? Если не чем кормить детей — а на работу все равно нельзя или там теперь нет дохода? Но какие-то прямые меры поддержки граждан должны же быть — не могут же жители России оказаться 2020 году на грани голода", — отмечают эксперты в соцсетях.

Впрочем, существуют и другие варианты. В России вместо раздачи денег каждому "как в США" могут ввести продуктовые карточки — по аналогии с американскими "фудстампами" (карточками на еду и товары первой необходимости).

Отметим, что ранее Pravda. ru подробно описывала, как власти различных стран раздают деньги населению в эпидемию — и сколько безвозмездных средств получают жители каждой страны.

p.s. Редакция будет благодарна, если вы напишете в комментариях, как вы относитесь к такой (возможной) раздаче денег, а также - сколько денег вы хотели бы получить и почему именно такую сумму. 

Темы нищета бедность безработица раздача денег дмитрий песков вертолетные деньги потребительские кредиты
Новости Все >
Уровень потребления в России упадет на 7-8%
Благовещенец с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
Футболист "Луча" уличил губернатора Приморья во лжи
Задержанную в Новосибирске утку отдадут хозяевам после анализов
В Красноярском крае мужчина продал квартиру по чужому паспорту
Палеонтологи доказали существование хищных плавающих динозавров
Бразильскому городу не хватает гробов из-за коронавируса
Овечкин официально признан лучшим левым вингером в НХЛ
Лолита Милявская 40 лет ходила без бюстгальтера, опасаясь онкологии
Мэр Киева самостоятельно подстригся из-за неработающих парикмахерских
Последние материалы
В Красноярском крае мужчина продал квартиру по чужому паспорту
Палеонтологи доказали существование хищных плавающих динозавров
Бразильскому городу не хватает гробов из-за коронавируса
Овечкин официально признан лучшим левым вингером в НХЛ
Лолита Милявская 40 лет ходила без бюстгальтера, опасаясь онкологии
Мэр Киева самостоятельно подстригся из-за неработающих парикмахерских
Европейские туристы начали массово собираться в Россию
В Подмосковье мужчина надругался над могилой бывшей сожительницы
"Любовница" Прилучного прокомментировала слухи о романе с актёром
Ушакова рассказала об иске к Кокорину и Мамаеву
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких
Здоровье
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер Любовь Степушова В Чехии Запад готовит нового Скрипаля Любовь Степушова
Комментарии
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Анфиса Чехова пожаловалась на рукоприкладство экс-бойфренда
Министра культуры и туризма Калмыкии уволили за кумовство
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева
Россиянам вместо денег могут раздать продуктовые талоны
Россиянам вместо денег могут раздать продуктовые талоны
Пользователей мобильного приложения Сбербанка стало вдвое больше
Анфиса Чехова пожаловалась на рукоприкладство экс-бойфренда
Юрий Болдырев: в России надо ввести военное положение
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Песков: власти поддержат всех без исключения
Анфиса Чехова пожаловалась на рукоприкладство экс-бойфренда
Почему Путин издевается над россиянами?
Песков: власти поддержат всех без исключения
Россиянам вместо денег могут раздать продуктовые талоны
"Северный поток-2": развязка близка?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ