Кремль может начать раздачу денег всем россиянам

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что россиянам могут начать раздавать деньги для спасения экономики.

По мнению экспертов, речь будет идти о суммах от 10 до 100 тысяч рублей.

Песков заявил в интервью RTVI, что такие экстраординарные меры могут быть обусловлены необходимостью поддержать экономическую жизнь страны.

"Главное — дать возможность экономической жизни продолжаться. Российской экономике потребуется какое-то время, чтобы выйти на докризисные темпы роста, нужно будет собраться всей стране. Потенциала России достаточно, чтобы выполнить соцобязательства и "амортизировать" любые негативные последствия мировых экономических кризисов. Однако, глубина кризиса, который последует за пандемией коронавируса, вряд ли поддается точному анализу".

В свою очередь, вышеупомянутые экономисты-эксперты называют разные суммы разовых выплат — в 10, 30, 50 и даже 100 000 рублей.

"По сути, власти обсуждают прямые меры поддержки граждан, чтобы они не оказались на грани голода", — пишут в телеграм-канале "Мейдэй. Хроника пикирования"

Песков отметил, что "помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше. Главное — это дать возможность экономической жизни продолжаться. Сейчас все меры поддержки направлены именно на это".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса безвозмездную финансовую помощь в размере более 12 тысяч рублей на одного сотрудника. При этом численность помощи будет зависеть от общего количества работников по состоянию на 1 апреля.

Ответы россиян в соцопросе о том, какая минимальная сумма закрыла бы ваши срочные потребности, распределились следующим образом:

26% хотят, чтобы "лучше простили кредиты, ЖКХ, аренду"

19% надеются получить не менее 100 000 рублей

15% рассчитывают на 50 000 рублей госпомощи на человека

14% довольствовались хотя бы 25 000 рублей

12% уверены, что "сколько мне нужно — никогда не дадут"

8% взяли бы "путинские" 35 000 рублей

7% согласны на 70-80 тысяч рублей господдержки

5% ответили, что им не нужны госденьги (считают подачкой или есть свои)

3% готовы взять у государства хотя бы 10 000 рублей

Такие выплаты на Западе начались уже в апреле. Как пишет автор тк "Заметки об Америке", жаль, что пока в "наших" странах выплат гражданам в связи с безработицей ещё не последовало".

"15 апреля 2020 я, как и многие американцы, получил "стимулирующий чек" на $1200. Она подтвердила мою заявку, пообещав, что теперь статус ее будет обновляться на сайте, что можно проверять его ежедневно. И это только за первые 4 недели безработицы. "А что касается последующих недель, карантин же затягивается?" На это ответ был, что можно будет подать дополнительную заявку на сайте, когда я получу первое пособие.

"В США безработице обещают выплаты в $500-600/неделю. Ходили слухи, что денег остаётся все меньше, и теперь выплачивают кому-то меньше, но это неустойчивое поверие. Мой друг уже получил около 2066 за месяц безработицы отдельно от 1200 стимулирующего чека",- делятся счастливчики (ли?) в США.

Почему "счастливчики ли"? Потому, что таким образом США "открещивается" дальше от господдержки граждан — раз и включает для этого печатный станок — два.

Разумеется, необходимость соблюдать карантин соответствует всем принятым государствами мерам для противодействия эпидемии. Она — действительно для снижения количества заболевших и умерших.

Даже в России это уже очевидно, но…

"Ректор Высшей школы экономики недавно говорил, что "обедневшие богатые всё равно останутся богатыми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьёзные риски скатывания в бедность".

"Но действительно — что делать если не осталось денег совсем? Если не чем кормить детей — а на работу все равно нельзя или там теперь нет дохода? Но какие-то прямые меры поддержки граждан должны же быть — не могут же жители России оказаться 2020 году на грани голода", — отмечают эксперты в соцсетях.

Впрочем, существуют и другие варианты. В России вместо раздачи денег каждому "как в США" могут ввести продуктовые карточки — по аналогии с американскими "фудстампами" (карточками на еду и товары первой необходимости).

Отметим, что ранее Pravda. ru подробно описывала, как власти различных стран раздают деньги населению в эпидемию — и сколько безвозмездных средств получают жители каждой страны.

p.s. Редакция будет благодарна, если вы напишете в комментариях, как вы относитесь к такой (возможной) раздаче денег, а также - сколько денег вы хотели бы получить и почему именно такую сумму.