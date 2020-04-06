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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Александр Шторм

Как власти стран раздают деньги населению в эпидемию

Политика

Борьба с коронавирусом методом изоляции, ограничений в передвижениях и работе весьма существенно бьёт по мировой экономике, а следовательно, и по достатку людей. Это понимают и государственные власти разных стран, поэтому вводят определенные экономические меры для поддержания населения на период карантина.

В том числе и меры по непосредственному финансированию и поддержке граждан, оказавшихся в тяжелой финансовой ситуации.

К примеру, во Франции правительство выплатит 84% заработной платы всем, кто вынужденно оказался безработным. Одновременно с этим вводится отсрочка на три месяца по выплатам за электричество и коммунальные услуги.

В Австрии выделено 4 миллиарда евро на поддержку малого бизнеса и сотрудников, которые вынужденно были уволены в связи с кризисом. Таким гражданам, кстати, правительство Австрии дало гарантию возвращения на ранее занимаемые должности по окончании текущего кризиса и карантина. Также для семей с детьми до 14 лет в этой стране предусмотрен трёхнедельный оплачиваемый отпуск.

В Греции правительство решило выплатить населению разовое пособие в 800 евро. При этом на каждого ребенка дополнительно выплачивается по 90 евро на еду вместо школьного питания в период с 11 марта по 4 мая. Введена отсрочка по кредитным выплатам на три месяца. Медстраховка на период карантина также будет оплачиваться государством. Помимо этого, государство оплатит 60% цены аренды жилья, если это единственное жильё человека.

В Германии на помощь самозанятым выделено 50 миллиардов евро. Для малых предприятий на ближайшие три месяца были введены разовые субсидии до 15 тысяч евро. Средний бизнес получит субсидии в размере до 50 тысяч евро. Гражданам с зарегистрированными счетами правительство Германии выдаст по пять тысяч евро.

В Польше правительство оценило антикризисный пакет в 46,2 миллиарда евро. Эти деньги будут распределены между малыми предприятиями для создания кредитных гарантий, формирования государственных микрокредитов, а также для поддержки транспортных предприятий. Помимо этого, польское правительство будет покрывать 40% фонда заработной платы предприятиям, которые стараются избежать увольнения сотрудников. Более полутора миллиардов евро Польша направит в систему здравоохранения.

Япония сформировала кредитный фонд в 4,5 миллиардов долларов под кредиты с нулевой процентной ставкой для малых и средних предприятий. При этом всего на помощь малому и среднему бизнесу в той или иной форме правительство Японии выделяет порядка 14 миллиардов долларов.

В Южной Корее на борьбу с кризисом выделено 17 миллиардов долларов. Деньги пойдут на компенсацию налоговых послаблений арендодателей и покрытие издержек по освобождению от уплаты НДС для "предприятий с низкой выручкой".

Новая Зеландия, кстати, спасает туристическую отрасль, что, в общем, не удивительно. На помощь этому виду бизнеса правительство страны выделило 11 миллионов долларов.

В Бразилии правительство предоставило 30 миллиардов долларов на борьбу с кризисом. Из них 16,7 миллиардов пойдут на социальные выплаты наименее защищенным слоям населения. Еще 12 миллиардов адресованы в качестве помощи малому и среднему бизнесу. И 4,5 миллиарда уйдут непосредственно на противодействие эпидемии коронавируса в стране.

Индия потратит 2 миллиарда долларов на развитие медицинской инфраструктуры и обеспечение жителей индивидуальными средствами защиты (маски, перчатки и прочее). Еще 13 миллиардов долларов будут введены с апреля в оборот в качестве дополнительных наличных денег. Это 1 триллион рупий.

В Британии решили всё же не продолжать политику "стадного иммунитета" и естественного отбора и в экономике, а потому малому бизнесу там будут предоставлены гранты до 10 тысяч фунтов, населению — отсрочка по ипотечным кредитам на три месяца и гарантии не увольнения через гранты работодателям.

На Кипре правительство также приняло ряд социальных мер: это выплата пособий по безработице сотрудникам частных компаний, которых уволили в силу кризиса и карантина, оплачиваемые отпуска сотрудникам, у которых есть дети, студентам страны будет выплачиваться пособие в 750 евро в месяц.

В Китае правительство выплатит единоразовую субсидию в 1200 долларов каждому гражданину страны, плюс дополнительные выплаты тем, кто ранее получал пособие по безработице. При этом еще в начале февраля правительство Китая выделило 170 миллиардов долларов на обеспечение дополнительной ликвидности китайского рынка.

В Гонконге власти также решили выплатить каждому гражданину по 1300 долларов США в качестве "антикризисного пособия".

В Саудовской Аравии в конце марта руководство страны заявило о выделении 32 миллиардов долларов на поддержку малого и среднего бизнеса с отсрочкой налоговых выплат и освобождением от государственных сборов.

В США государство на период кризиса берет на себя оплату медицинских страховок, а также разовые выплаты в 1200 долларов для тех, у кого годовой доход ниже 75 000 долларов. Помимо этого, для семей с таким доходом предусмотрены выплаты разовых детских пособий по 500 долларов.

А что для своего народа делается в России?

Что касается России, то меры, сформулированные Владимиром Путиным, известны сейчас, наверное, каждому. Но всё же, кажется, не лишним будет их повторить.

Глава государства, в частности, заявил о том, что в стране вводятся налоговые каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, доходы которых упали на 30% и более.

Отдельные меры будут предприняты в адрес предприятий, наиболее затронутых нынешним кризисом. Список таких мер и отраслей будет опубликован в ближайшее время.

  • Предусматривается отсрочка по налогам, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса сроком на 6 месяцев.
  • Для микропредприятий — отсрочка по платежам в социальные фонды.
  • Мораторий на банкротство в течение 6 месяцев, дабы избежать "рейдерских захватов" бизнеса.
  • Реальный сектор экономики получает дополнительные субсидии и госгарантии в виде устойчивого кредитования и иных мер государственной поддержки.
  • Для малых и средних предприятий снизят размер страховых взносов с 30% до 15% на сумму зарплат, превышающую МРОТ.
  • Помимо этого, все социальные пособия и льготы граждан в ближайшие полгода будут продлеваться автоматически, без справок
  • Выплаты к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла должны быть осуществлены до майских праздников.
  • С апреля государство будет выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тыс. рублей в месяц.
  • Больничный будет рассчитываться из суммы не менее одного МРОТ.
  • Пособие по безработице увеличивается с 8 до 12 тысяч рублей.

Достаточны ли эти меры экономической поддержки — пока не ясно, хотя многие российские граждане, а также представители малого и среднего бизнеса открыто говорят об их недостаточности и неэффективности, а также угрозе тотального закрытия многих предприятий. Простые же граждане требуют разовых прямых выплат, однако ЦБ РФ пока отказывается от подобных радикальных мер.

Понятно, что независимый бизнес будет принесен частично в жертву, так как помочь всем точно не получится. Ведь для этого придется либо существенно увеличить дефицит бюджета, либо отказаться от планов сохранить резервы на длительный срок.

Разумеется, это все даже отдаленно не напоминает комплексный план поддержки экономики, который анонсировался на прошедшей неделе. На данный момент известно, что 10 апреля будет утвержден окончательный список системообразующих российских предприятий.

По сведениям, в него войдут 650 компаний, пригодных к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и т. д. Правда, даже предварительный его вариант, включающий зарубежные гиганты, интернет-магазины и "ставки", уже вызвал колоссальный скандал.

Вопрос, кто поддержит предприятия, которым президент продлил нерабочие дни до конца апреля с сохранением зарплаты, остается открытыми.

Предприятиям малого и среднего бизнеса обещают сократить количество проверок, предоставить беспроцентные кредиты на зарплаты, дать отсрочку по налогам на полгода и мораторий на банкротства. Как при этом платить зарплату при отсутствии выручки, никто не объяснил.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти РФ выполнят в полном объеме все социальные обязательства и при текущих ценах на нефть. Только вряд ли сюда войдет поддержка миллионов работников, которые отправлены в неоплачиваемые отпуска.

Напомним, что режим самоизоляции пока продлен до 30 апреля. Если ситуация с распространением инфекции в стране нормализуется раньше, "карантинные выходные" будут пересмотрены в сторону их уменьшения.

Темы covid-19 нищета эпидемия пандемия бедность увольнения безработица выходные дни самоизоляция раздача денег
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